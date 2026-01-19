Govinda:ગોવિંદાએ એક્સ્ટ્રા મૈરિટલ અફેર પર કર્યો ખુલાસો, જણાવ્યું પત્ની સુનીતા સાથે શું તકલીફ છે ?
Govinda Reaction On Extramarital Affair: છેલ્લા ઘણા સમયથી ગોવિંદા અને સુનિતા આહુજાનું લગ્નજીવન ડામાડોળ છે. સુનિતા આહુજાએ તાજેતરમાં ગોવિંદા પર અફેર અને પરિવાર પર ધ્યાન ન આપવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. આ આરોપનો જવાબ અંતે ગોવિંદાએ આપી દીધો છે.
Govinda Reaction On Extramarital Affair: બોલીવુડ સ્ટાર ગોવિંદા હાલ તેની પર્સનલ લાઇફના કારણે ચર્ચામાં છે. ગોવિંદાની પત્ની સુનિતા આહુજા એ તાજેતરના એક ઇન્ટરવ્યૂમાં ગોવિંદા પર અફેર અને બાળકો પર ધ્યાન ન આપવાની વાત કરી હતી. આ વાતથી બોલીવુડમાં ખળભળાટ મચી ગયો હતો. સુનીતા આહુજાની આ વાત વાઇરલ થયા પછી પહેલી વખત ગોવિંદાએ પોતાની પત્ની મામલે એક ઇન્ટરવ્યૂમાં ખુલાસો કર્યો છે. સાથે જ તેણે પોતાની પત્ની કે લગાવેલા આરોપ વિશે પણ ખુલાસો કરી દીધો છે.
સુનીતા આહુજાએ તાજેતરના એક ઇન્ટરવ્યૂમાં ગોવિંદા વિશે જે પણ ખુલાસા કર્યા તેના કારણે સૌ કોઈ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા છે. તેવામાં બોલીવુડ એક્ટર ગોવિંદાએ પણ એક ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યું છે અને ઇન્ટરવ્યૂ દરમિયાન સુનિતા આહુજા વિશે તેને ખુલીને વાત કરી છે. ગોવિંદાએ પોતાની પર્સનલ લાઇફના અને પ્રોફેશનલ લાઈફના કેટલાક મુદ્દાઓ પર પહેલી વખત ચૂપ્પી તોડી છે.
ગોવિંદાએ આ મુલાકાત દરમિયાન એવું પણ કહ્યું કે હવે બોલવું જરૂરી થઈ ગયું છે કારણ કે તે બોલતો નથી તો લોકો તેને નબળો સમજી લે છે. ગોવિંદાએ દાવો કર્યો છે કે તેની પર્સનલ લાઇફમાં જે સમસ્યાઓ શરૂ થઈ છે તે એક મોટા ષડયંત્રનો ભાગ છે. અને તેના પરિવારના સભ્યો એટલે કે સુનિતા અજાણતા આ ષડયંત્રની ઓપનિંગ બેસ્ટમેન બની ગઈ છે. ગોવિંદાએ કહ્યું કે સુનીતા સમજદાર અને શિક્ષિત છે તે ક્યારેય ખોટી ભાષાનો ઉપયોગ કરતી નથી પરંતુ છેલ્લા કેટલાક સમયથી તે પણ જોઈ રહ્યો છે કે તેને ષડયંત્રનો ભાગ બનાવવામાં આવી રહી છે. ગોવિંદાએ એવું પણ કહ્યું કે તેના એક મિત્રએ તેને પહેલાથી જ કહી દીધું હતું કે તેના વિરુદ્ધ ષડયંત્ર ચાલી રહ્યું છે અને તેમાં તેના પરિવારના લોકોને પણ સામેલ કરવામાં આવશે.
ગોવિંદાએ કહ્યું કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ બોલીવુડમાં હદ કરતાં વધારે લોકપ્રિય થઈ જાય તો તેમના વિરુદ્ધ ષડયંત્ર ચાલુ થઈ જાય છે તેની સમાજમાં છબી ખરાબ કરવાના પ્રયત્નો શરૂ થઈ જાય છે. ગોવિંદાએ એવો ઉલ્લેખ પણ કર્યો કે છેલ્લા કેટલાક સમયથી તેને કામથી દૂર કરવામાં આવ્યો છે અને તેની ફિલ્મો માટે માર્કેટ પણ મળતી નથી. કામ પછી હવે લોકો તેની પર્સનલ લાઇફ પર એટેક કરી રહ્યા છે. જેમાં સુનીતા આહુજાનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે અને સુનિતા પોતે પણ આ વાતથી અજાણ છે.
સુનીતા આહુજાએ પોતાના ઇન્ટરવ્યૂમાં ગોવિંદાને જે સુધરી જવાની ચેતવણી આપી હતી તે વાતનો જવાબમાં ગોવિંદાએ કહ્યું હતું કે તેણે ચાર-પાંચ લગ્ન નથી કર્યા. 40 વર્ષથી સુનિતા સાથે જ છે. આ ઉપરાંત ગોવિંદાએ સુનિતા આહુજાની youtube ચેનલ વિશે પણ જણાવ્યું હતું કે હવે તે ચેનલ ચલાવી રહી છે તો તેના માધ્યમથી ઘણું બધું કહી દેતી હોય છે. પરંતુ તે ઘરની મહિલાઓ વિરુદ્ધ બોલવા માંગતો નથી. પરિસ્થિતિને જોવાની તેમની દ્રષ્ટિએ અલગ હોય છે તેથી તેઓ પોતાની રીતે રિએક્શન આપતા હોય છે.
સુનીતા આહુજા સિવાય વાતચીત દરમિયાન તેણે કૃષ્ણા અભિષેક વિશે પણ જણાવ્યું હતું. ગોવિંદાએ કહ્યું હતું કે કૃષ્ણા અભિષેક પાસે પણ એવી વાતો કરાવવામાં આવતી જેનાથી તેનું અપમાન થાય. આ જોઈને તેને ક્રિષ્ના અભિષેક સાથે પણ વાત કરી હતી કે તેનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે મારું અપમાન કરાવવા માટે. જેથી થોડું સાવધાન રહેવું. આ સાથે ગોવિંદાએ અફેરની વાત પણ નકારી કાઢી હતી અને કહ્યું હતું કે તેના જીવનમાં એવું કંઈ જ નથી તે સરળ અને સહજ માણસ છે.
