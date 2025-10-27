Prev
જય ભાનુશાળી અને માહી વિજના 14 વર્ષના લગ્નજીવન પછી છૂટાછેડા! જાણો ત્રણ બાળકોને કોણ સંભાળશે?

Jay Bhanushali Mahhi Vij Divorce:ટીવી કપલ જય ભાનુશાળી અને માહી વિજ વચ્ચે બધુ બરાબર ચાલી રહ્યું નછી. રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે બંનેએ છૂટાછેડા માટે કોર્ટમાં અરજી કરી હતી, જે ફાઈનલ થઈ ગઈ છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 27, 2025, 02:21 PM IST

Jay Bhanushali Mahhi Vij Divorce: ટીવી ઈન્ડસ્ટ્રીના ફેન્સ માટે દિલ તોડનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ટીવીના પાવર કપલ જય ભાનુશાળી અને માહી વિજના છૂટાછેડા થઈ ગયા છે. બંને કલાકારે લગ્નના 14 વર્ષ બાદ પોતાના સંબંધને સત્તાવાર રીતે ખતમ કર્યો છે. બંને ત્રણ બાળકોના પિતા છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તેમણે પોતાનો સંબંધ બચાવવા દરેક પ્રયાસો કર્યાં, પરંતુ તેમાં સફળતા મળી નહીં. ત્યારબાદ આ છૂટાછેડાનો નિર્ણય લેવો પડ્યો છે.

જય ભાનુશાળી અને માહી વિજ વચ્ચે ઘણા સમયથી બધું બરાબર નહોતું. તેમનામાં સતત મતભેદો ચાલતા હતા. ત્યારબાદ, આ દંપતીએ અલગ થવાનો નિર્ણય લીધો. અહેવાલો અનુસાર, તેમણે થોડા મહિના પહેલા કોર્ટમાં છૂટાછેડા માટે અરજી કરી હતી. તેઓ ઘણા વર્ષોથી અલગ રહેતા હતા. હવે, એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તેમના આખરે છૂટાછેડા થઈ ગયા છે.

જુલાઈમાં છૂટાછેડાના સમાચાર પણ સામે આવ્યા હતા
જય ભાનુશાળી અને માહી વિજના છૂટાછેડાના સમાચાર પણ આ વર્ષે જુલાઈમાં સામે આવ્યા હતા. બંનેએ છૂટાછેડાના કાગળો પર સહી કરી દીધી છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે તેઓ જુલાઈ-ઓગસ્ટમાં જ અલગ થઈ ગયા હતા. તેઓએ પરસ્પર સંમતિથી તેમના સંબંધોનો અંત લાવી દીધો છે. તેઓએ અગાઉ સંબંધ બચાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ મતભેદોને કારણે બધું સફળ થયું નહીં.

2011મા થયા હતા લગ્ન
40 વર્ષીય જય ભાનુશાળીની ઓળખ એક એક્ટર સિવાય હોસ્ટના રૂપમાં પણ છે. તો 43 વર્ષીય માહી વિજ લાગી તુઝસે લગન અને લાલ ઇશ્ક જેવા ટીવી શોથી ઓળખ બનાવી ચૂકી છે. માહીએ તેનાથી ત્રણ વર્ષ નાના જય સાથે વર્ષ 2011મા લગ્ન કર્યા હતા. પરંતુ હવે 14 વર્ષ બાદ બંનેનું ઘર તૂટી ગયું છે.

કોણ બાળકને સંભાળશે?
લગ્નના 6 વર્ષ બાદ માહી અને જયએ વર્ષ 2017મા પોતાની હાઉસ હેલ્પના બે બાળકોને દત્તક લીધા હતા. તેમાં એક પુત્ર રાજવીર અને એક દીકરી ખુશી સામેલ છે. તો 2019મા માહીએ પુત્રી તારાને જન્મ આપ્યો હતો. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે બંને મળીને બાળકોનો ઉછેર કરવા ઈચ્છે છે. હાલમાં કસ્ટડીને લઈને જાણકારી સામે આવી નથી.
 

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

