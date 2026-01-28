Actor Karan Wahi: એક્ટર કરન વાહી આ સુંદર અભિનેત્રી સાથે કરશે લગ્ન, જોરશોરથી શરુ થઈ આ ક્યુટ કપલના અફેરની ચર્ચા
Actor Karan Wahi: ટીવીના 2 પોપ્યુલર કલાકારો એકબીજાના ગળાડૂબ પ્રેમમાં છે અને ટુંક સમયમાં લગ્ન કરવાના છે તેવી ચર્ચાઓ જોરશોરથી થી રહી છે. આ કલાકારોમાંથી એક્ટર છે કરન વાહી. ટીવી સ્ટાર કરન વાહીના લગ્નની ચર્ચા તેજ થઈ છે. આ એક્ટર પોતાની સુંદર કો સ્ટારના પ્રેમમાં છે અને તે લગ્ન કરવાના છે તેવી વાત સામે આવી છે.
Actor Karan Wahi: ટીવીના 2 પોપ્યુલર સ્ટાર અને એકબીજાના ખાસ મિત્રો એવા કલાકાર ટુંક સમયમાં પતિ-પત્ની બનવાના છે તેવી ચર્ચાઓએ વેગ પકડ્યો છે. ટીવીના પડદે અનેક શોમાં કામ કરી ચુકેલા કરણ વાહીની લોટરી લાગી ગઈ છે. કારણ કે જે ચર્ચાઓ છે તે અનુસાર ટીવીની સૌથી સુંદર અને પોપ્યુલર અભિનેત્રી તેના પ્રેમમાં છે અને તેની સાથે લગ્ન કરવાની છે.
જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર એક્ટર કરન વાહી અને ટીવી સ્ટાર જેનિફર વિંગેટ લગ્ન કરવા જઈ રહ્યા છે. જી હાં આ બંને વચ્ચે ચાલતી ગુપચુલ લવ સ્ટોરી હવે લગ્ન સુધી પહોંચી ચુકી છે. જેનિફર વિંગેટ અને કરન વાહી એકબીજા સાથે દિલ મિલ ગયે સહિતના શોમાં જોવા મળ્યા હતા. તેઓ એકબીજાના ખાસ મિત્ર છે અને હવે ચાલતી ચર્ચા મુજબ તે એકબીજાના પ્રેમમાં છે. અને ટુંક સમયમાં તેઓ લગ્નના બંધનમાં બંધાશે. જે પ્રમાણે ચર્ચાઓ ચાલે તે પ્રમાણે તો આ બંને કલાકાર લગ્ન માટે એકદમ રેડી છે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે આ મામલે જેનિફર કે કરણ વાહી તરફથી કોઈ પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી પરંતુ તેમના પ્રેમ અને લગ્નની ચર્ચાઓ તેજ થઈ છે. એટલે એવું કહી શકાય કે આગ વિના તો ધુમાડો ન દેખાય. જેનિફર વિંગેટની વાત કરીએ તો જો આ વાત સાચી પડે તો જેનિફર ડિવોર્સના 12 વર્ષ પછી બીજા લગ્ન કરશે. જેનિફર વિંગેટના આ બીજા લગ્ન હશે. 12 વર્ષ પહેલા તેણે હાલ બિપાશા બાસુના પતિ એક્ટર કરણ સિંહ ગ્રોવર સાથે લગ્ન કર્યા હતા. તેમનું લગ્નજીવન લાંબુ ચાલ્યું નહીં અને તેમના ડિવોર્સ થયા. હવે 12 વર્ષ પછી એક્ટ્રેસ બીજા લગ્ન કરવા જઈ રહી છે. અને આ વખતે તેનું નામ કરણ વાહી સાથે ચર્ચામાં છે.
મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર જેનિફર અને કરણ વાહી લગ્ન કરી શકે છે. કરણ વાહી કે જેનિફર તરફથી કોઈ પુષ્ટિ કરવામાં નથી આવી. મહત્વનું છે કે જેનિફર અને કરણ વાહી એક સાથે એક વેબ શો રાયસિંઘાની વર્સિસ રાયસિંઘાનીમાં કામ કરી ચુક્યા છે. તેમની કેમેસ્ટ્રી લોકોને ખૂબ ગમી હતી. કરણ અને જેનિફર એકબીજાના સારા મિત્રો પણ છે. હાલ તો આ મુજબની ચર્ચા થઈ રહી છે. હવે જોવાનું રહ્યું કે જેનિફર અને કરણ વાહી માટેની આ ચર્ચાઓ સાચી ક્યારે સાબિત થશે.
