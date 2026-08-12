પ્રકાશ રાજનું મતદાર યાદીમાંથી નામ કપાઈ ગયું? અભિનેતાએ કહ્યું- 'કયા કયા દસ્તાવેજો દેખાડવા પડશે'

એક્ટર પ્રકાશ રાજે વોટર લિસ્ટમાંથી તેમનું નામ કપાઈ જવાનો દાવો કર્યો છે. તેમણે જણાવ્યું કે SIRની પ્રક્રિયા દરમિયાન બેંગલુરુના વોટર લિસ્ટમાંથી તેમનું નામ અને વોટિંગ રાઈટ્સ હટાવી દેવાયા છે. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર એક વીડિયો શેર કરીને અભિનેતાએ કહ્યું કે હું એવા 65 લાખ મતદારોમાંથી એક છું જેમના વોટિંગ રાઈટ્સ ડિલીટ કરાયા છે. પ્રકાશ રાજે એમ પણ કહ્યું કે તેમનો જન્મ આ જ મતવિસ્તારમાં થયો અને અહીં જ તેમણે અભ્યાસ કર્યો તથા થિયેટર પણ કર્યું અને આ જ વિસ્તારની લોકસભા ચૂંટણી પણ લડી ચૂક્યા છે.
કયા કયા દસ્તાવેજો દેખાડવા પડશે?
પ્રકાશ રાજે પોતાના વીડિયોમાં આ સમગ્ર મામલે કહ્યું કે આ તેમના માટે એક પ્રકારનો જોક છે અને હવે પોતાનું વોટર આઈડી પાછું મેળવવા માટે તેમણે કઈ કઈ પ્રક્રિયા અપનાવવી પડશે એ જોવું પડશે. અભિનેતાએ કહ્યું કે, કયા કયા કાગળો દેખાડવા પડશે...પોતાનું વોટર આઈડી પાછું મેળવવા માટે.
પ્રકાશ રાજે કેન્દ્ર સરકાર પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે સરકાર પોતાની તાકાતનો ઉપયોગ કેટલાક એવા નાગરિકોના મતાધિકારને રોકવા માટે કરી શકે છે જે તેમને મત નહીં આપે. પરંતુ સવાલ એ છે કે શું તેઓ લોકોને સરકાર હટાવતા પણ રોકી શકે છે. પોતાના નિવેદનના અંતમાં પ્રકાશ રાજે કહ્યું કે ગેમ ઓન.
બેંગલુરુ નિગમે દાવા ફગાવ્યા
જો કે બેંગલુરુ સેન્ટ્રલ સિટી કોર્પોરેશને પ્રકાશ રાજના દાવા ફગાવ્યા છે. નિગમના જણાવ્યાં મુજબ 16 જૂન 2026ના રોજ SIR માટે વોટર લિસ્ટનો ડેટા ફ્રીઝ થવાના સમયે પ્રકાશ રાજનું નામ 163 શાંતિનગર વિધાનસભા વિસ્તારના પાર્ટ નંબર 1માં સિરીયલ નંબર 970 પર નોંધાયેલું હતું. નિગમે એમ પણ જણાવ્યું કે બીએલઓએ તેના જૂના ઘર 266, ગાર્ડન એપાર્ટમેન્ટ પર ઘરે જઈને તપાસ કરી. પાડોશીઓ અને પ્રોપર્ટી મેનેજરની પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું કે પ્રકાશ રાજ લગભગ ચાર વર્ષથી અહીં રહેતા નહતા. ત્યારબાદ તેમના રેકોર્ડમાં તેમને શિફ્ટેડ માર્ક કરાયા.
ફરી નામ દાખલ કરવા શું કરવું પડે
બેંગલુરુ સેન્ટ્રલ સિટી કોર્પોરેશનના એડિશનલ ડિસ્ટ્રીક્ટ ઈલેક્શન ઓફિસર અને કમિશનર જગદીશે કહ્યું કે પ્રકાશ રાજ સાથે ફોન પર વાત થઈ છે અને તેમણે એ પણ પુષ્ટિ કરી કે તેઓ હવે એ એડ્રસ પર રહેતા નથી. તેમના જણાવ્યાં મુજબ અભિનેતા શાંતિનગર વિધાનસભા વિસ્તારમાં જ બીજા એડ્રેસ પર રહે છે. આવામાં તેમના વર્તમાન એડ્રસના આધારે BLO Form-6 દ્વારા તેમનું નામ અપડેટ થઈ શકે છે. નિગમે કહ્યું કે સમગ્ર કાર્યવાહી ચૂંટણી પંચના નિયમો અને નિર્ધારિત કાયદાકીય પ્રક્રિયા હેઠળ થઈ છે અને પ્રકાશ રાજે લગાવેલા આરોપો તથ્યોની તપાસમાં સાચા જણાયા નથી.