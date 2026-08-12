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પ્રકાશ રાજનું મતદાર યાદીમાંથી નામ કપાઈ ગયું? અભિનેતાએ કહ્યું- 'કયા કયા દસ્તાવેજો દેખાડવા પડશે'

અભિનેતા પ્રકાશ રાજે એવો દાવો કર્યો છે કે એસઆઈઆર દરમિયાન તેમનું નામ વોટર લિસ્ટમાંથી હટાવી દેવાયું છે. જ્યારે બેંગલુરુ નિગમે આ આરોપ ફગાવ્યા. જાણો પ્રકાશ રાજે શું કહ્યું. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 12, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:53 AM IST
પ્રકાશ રાજનું મતદાર યાદીમાંથી નામ કપાઈ ગયું? અભિનેતાએ કહ્યું- 'કયા કયા દસ્તાવેજો દેખાડવા પડશે'

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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