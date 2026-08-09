/Toxic Movie Trailer: મચઅવેટેડ ટોક્સિક ફિલ્મનું ધાંસુ ટ્રેલર રિલીઝ, ટ્રેલર જોઈને મુવી જોવાની ટિકિટ કંફર્મ કરી લેશો

Toxic Movie Trailer: સાઉથ સુપરસ્ટાર એક્ટર યશની આગામી ફિલ્મ ટોક્સિકનું ટ્રેલર જોવા માટે દર્શકો ઘણા સમયથી આતુર હતા. આ આતુરતાનો અંત આવી ગયો છે એટલે કે ટોક્સિક ફિલ્મનું હિન્દી ટ્રેલર રિલીઝ થઈ ગયું છે. શનિવારે ટોક્સિક ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ કરી દેવામાં આવ્યું છે. ટ્રેલર એટલું જબરદસ્ત છે કે ટ્રેલર જોઈને તમે નક્કી કરી લેશો કે ફિલ્મ જોવી તો છે જ. ટોક્સિક ફિલ્મ 26 ઓગસ્ટ થવાની છે.
ટોક્સિક ફિલ્મનું ટ્રેલર જોઈને ફેન્સ જબરદસ્ત રિએક્શન આપી રહ્યા છે. દર્શકોને ફિલ્મના ટ્રેલરમાં બધું જ પસંદ પડી રહ્યું છે. યશના, ડાયલોગ, એક્શન, એક્ટિંગ, અભિનેત્રીઓની અદાકારી, સ્ટોરી લાઈન બધું જ અદભુત અનુભવ કરાવે તેવું છે. ખાસ વાત તો એ છે કે ટોક્સિક ફિલ્મમાં જે અભિનેત્રીઓએ કામ કર્યું છે તે પણ જબરદસ્ત લાગી રહી છે. ફિલ્મમાં નયનતારા, કિયારા અડવાણી, હુમા કુરેશી, તારા સુતારિયા સહિતની અભિનેત્રીઓ અલગ જ અંદાજમાં જોવા મળશે અને તેમનો અંદાજ પણ તમારા હોશ ઉડાવી દેશે.
ટોક્સિક ફિલ્મનું ટ્રેલર 4.38 સેકન્ડનું છે. ટ્રેલર એટલું જોરદાર છે કે તેના પરથી અંદાજ લગાવી શકાય છે કે ફિલ્મ પણ દમદાર હશે. ટોક્સિક ફિલ્મના ટ્રેલરને પણ પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે. હવે જોવાનું રહ્યું કે ટોક્સિક ફિલ્મનું ટ્રેલર જેટલું દમદાર છે એટલી ફિલ્મની સ્ટોરી દમદાર છે કે નહીં. તે જોવા માટે 26 ઓગસ્ટે આ ફિલ્મ જોવા જવી પડશે.
ટોક્સિક ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ
મહત્વપૂર્ણ છે કે યશની ફિલ્મ ટોક્સિકની રિલીઝ ડેટમાં વર્ષની શરૂઆતથી અત્યાર સુધીમાં ઘણા બધા ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. પહેલા આ ફિલ્મ માર્ચ મહિનામાં રિલીઝ થવાની હતી પરંતુ ધુરંધર ટુ ફિલ્મના કારણે યશની ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ ટળી ગઈ. ત્યાર પછી જૂન મહિનામાં પણ ટોક્સિક ફિલ્મ રિલીઝ થવાની ચર્ચાઓ શરૂ થઈ હતી પરંતુ જૂન મહિનામાં પણ ફિલ્મ રિલીઝ ના થઈ. હવે ફાઈનલી ટોક્સિક ફિલ્મ 26 ઓગસ્ટમાં ઘરોમાં રિલીઝ થવાની છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)