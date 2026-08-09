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Toxic Movie Trailer: મચઅવેટેડ ટોક્સિક ફિલ્મનું ધાંસુ ટ્રેલર રિલીઝ, ટ્રેલર જોઈને મુવી જોવાની ટિકિટ કંફર્મ કરી લેશો

Toxic Movie Trailer: યશની આગામી ફિલ્મ ટોક્સિકનું હિન્દી ટ્રેલર રિલીઝ થઈ ચુક્યું છે. આ ટ્રેલર રિલીઝ થયાની સાથે ટોપ પર ટ્રેંડ કરવા લાગ્યું છે. ટ્રેલર જોઈને ફિલ્મ એટલી રસપ્રદ લાગે છે કે તમે ફિલ્મ જોવાનું નક્કી કરી લેશો. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 09, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 07:35 AM IST
Toxic Movie Trailer: મચઅવેટેડ ટોક્સિક ફિલ્મનું ધાંસુ ટ્રેલર રિલીઝ, ટ્રેલર જોઈને મુવી જોવાની ટિકિટ કંફર્મ કરી લેશો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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