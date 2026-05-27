/FWICE: રણવીર સિંહ પહેલા આ કલાકારો પર પણ FWICE લગાવી ચુકી છે પ્રતિબંધ, એક એક્ટર ઈંડસ્ટ્રીમાંથી થઈ ગયો ગાયબ

Actors Who Faced FWICE Banned: સોમવારથી બોલીવુડનો ધુરંધર રણવીર સિંહ, ડોન 3, ફરહાન અખ્તર અને The Federation of Western India Cine Employees એટલે કે FWICE સતત ચર્ચામાં છે. ડોન 3 ફિલ્મ મામલે રણવીર સિંહ અને ફરહાન અખ્તર વચ્ચે થયેલા મતભેદ પછી મામલો FWICE સુધી પહોંચ્યો અને FWICE એ રણવીર સિંહ પર પ્રતિબંધ જાહેર કર્યો છે. આ પ્રતિબંધ રણવીર સિંહ પર લાગ્યો છે એટલે આ વખતે તેની ચર્ચા જોરશોરથી થઈ રહી છે. પરંતુ રણવીર સિંહ પહેલા પણ કેટલાક લોકપ્રિય કલાકારો પર આવો પ્રતિબંધ લાગી ચુક્યો છે.
FWICE એ રણવીર સિંહ પહેલા પણ ઘણા કલાકારો વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરી છે. અને તેમના પર અલગ અલગ કારણોને લીધે પ્રતિબંધ મુક્યો છે. રણવીર સિંહ પર આ કાર્યવાહી એટલા માટે થઈ કે તેણે ડોન 3 ફિલ્મ કરવાનું કમિટમેન્ટ આપ્યું, પ્રી પ્રોડકશન પર 45 કરોડનો ખર્ચ થયો અને છેલ્લા રણવીર સિંહે ડોન 3 છોડી દીધી. આ વાતને લઈ ફરહન અખ્તરે FWICE માં ફરિયાદ કરી હતી. આ વાત તો થઈ રણવીર સિંહની હવે જાણીએ અન્ય કયા કલાકારો વિરુદ્ધ કયા કારણોસર પ્રતિબંધ લાગુ કરવામાં આવ્યા હતા.
દિલજીત દોસાંજ
લોકપ્રિય પંજાબી ગાયક અને એક્ટર દિલજીત દોસાંજ પર પણ FWICE એ પ્રતિબંધ લાગુ કર્યો હતો. પહલગામમાં થયેલા આતંકી હુમલા બાદ FWICE એ પાકિસ્તાની કલાકારો ભારતમાં કામ ન કરે અને ભારતીય એક્ટર્સ પણ પાકિસ્તાની એક્ટર્સ સાથે કામ ન કરે તેવી અપીલ કરી હતી. પરંતુ તેમ છતાં દિલજીત દોસાંજે તેની પંજાબી ફિલ્મમાં પાકિસ્તાની અભિનેત્રી હાનિયા આમિર સાથે કામ કર્યું. જેના કારણે FWICE દિલજીત વિરુદ્ધ પ્રતિબંધ જાહેર કર્યો હતો. સાથે જ આ ફિલ્મને ભારતમાં રિલીઝ પણ ન થવા દીધી.
મિકા સિંહ
FWICE એ મિકા સિંહ પર પણ અસ્થાયી પ્રતિબંધ લગાવ્યો હતો. મિકા સિંહે પાકિસ્તાનના કરાંચીમાં પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પરવેઝ મુશર્રફના નજીકના સંબંધીના લગ્નમાં પરફોર્મન્સ આપ્યું હતું. જેના કારણે તેના પર પ્રતિબંધ મુકવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ મિકા સિંહ FWICE ના અધિકારીઓને મળી માફી માંગી તો પ્રતિબંધ હટાવી લેવામાં આવ્યો.
ગૌહર ખાન
અભિનેત્રી ગૌહર ખાન પર પણ FWICE એ 2 મહિનાનો પ્રતિબંધ લગાવ્યો હતો. તેના વિરુદ્ધ ફરિયાદ હતી કે કોવિડ 19 સંક્રમિત હોવા છતા શૂટિંગ કર્યું હતું. તેના કારણે FWICE એ તેના પર પ્રતિબંધ મુક્યો હતો.
ચંકી પાંડે
તાજેતરના એક ઈન્ટરવ્યુ દરમિયાન ચંકી પાંડે પણ ખુલાસો કર્યો કે તેના પર પણ FWICE એ પ્રતિબંધ મુક્યો હતો. 1987 માં આગ હી આગ ફિલ્મના શૂટિંગ દરમિયાન તેના પર 7 દિવસનો પ્રતિબંધ મુકવામાં આવ્યો હતો.
આલોક નાથ
બોલીવુડના સંસ્કારી બાબુજી એટલે કે આલોક નાથ હવે તો ઈંડસ્ટ્રીમાંથી ગાયબ થઈ ગયા છે પરંતુ તેના પર પણ FWICE એ પ્રતિબંધ લગાવ્યો હતો. મી ટુ મુવમેન્ટ સમયે આલોક નાથનું નામ ચર્ચામાં આવતાં તેના પર FWICE એ 6 મહિનાનો પ્રતિબંધ મુક્યો હતો.
