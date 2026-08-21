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'મુંબઈની પાર્ટીઓમાં ડ્રગ્સ...પત્ની-ગર્લફ્રેન્ડની અદલાબદલી', અભિનેત્રીના ચોંકાવનારા દાવા

ટીવી જગતની જાણીતી અભિનેત્રી આંચલ ખુરાનાએ એક એવો ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો છે કે મનોરંજન જગતમાં હડકંપ મચી ગયો છે. ઈન્ડસ્ટ્રીમાં ચાલતી પાર્ટીઓ વિશે શોકિંગ દાવા કર્યા છે. જાણો શું કહ્યું. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 21, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 04:04 PM IST
'મુંબઈની પાર્ટીઓમાં ડ્રગ્સ...પત્ની-ગર્લફ્રેન્ડની અદલાબદલી', અભિનેત્રીના ચોંકાવનારા દાવા
Image Credit: તસવીર-ફાઈલ ફોટો/AI Generated

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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