અભિનેત્રીને કોણે ગાળો ભાંડી? કહ્યું- મારી જિંદગી બરબાદ થઈ ગઈ, Video શેર કરી જણાવી આપવીતિ
Adah Sharma Video: ધ કેરલ સ્ટોરીની અભિનેત્રી અદા શર્મા હાલ ચર્ચામાં છે. તેણે એક વીડિયો શેર કરીને કહ્યું કે એક ફિલ્મના કારણે તે કેવી મુશ્કેલીમાં મૂકાઈ ગઈ. અભિનેત્રીએ ગાળો સુદ્ધા ખાધી. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ.
- 'ધ કેરલ સ્ટોરી'ની અભિનેત્રી અદા શર્માએ વીડિયો દ્વારા જણાવી આપવીતિ
- એક ફિલ્મના શેડ્યૂલના કારણે અન્ય ફિલ્મોની ડેટ ક્લેશ થઈ
- પ્રોડ્યુસર સાથેના ખરાબ અનુભવને વર્ણવ્યો, ગાળો પણ ખાધી
હાલ ધ કેરલ સ્ટોરી-2 ચર્ચામાં છે. પરંતુ તે પહેલા 2023માં આવેલી બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ ધ કેરલ સ્ટોરીમાં યાદગાર અભિનય કરનારી અદા શર્મા અચાનક ચર્ચામાં આવી છે. અભિનેત્રીએ એક એવો ખુલાસો કર્યો છે કે મનોરંજન જગતમાં હડકંપ મચી ગયો છે. અદા શર્માએ એક વીડિયો શેર કરીને કહ્યું કે એક ફિલ્મના શેડ્યૂલના કારણે સતત મુશ્કેલીઓ વધતી ગઈ અને તેમની અન્ય ફિલ્મોની ડેટ ક્લેશ થવા લાગી જેના કારણે હવે તે ઘરે કામ વગર બેઠી છે. તેણે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર એક વીડિયો શેર કર્યો અને એક પ્રોડ્યુસર સાથેના પોતાના ખરાબ અનુભવને પણ વર્ણવ્યો.
શું કહ્યું અદા શર્માએ
અદાએ કહ્યું કે પ્રોડ્યુસર વારંવાર ફિલ્મનું શેડ્યૂલ બદલતો રહ્યો, જેના કારણે અન્ય ફિલ્મોની ડેટ પરસ્પર ક્લેશ થઈ ગઈ. અદાએ કહ્યું કે એક જ સમયે તેણે 3 પ્રોજેક્ટ માટે કમિટ કર્યું. પરંતુ પહેલી ફિલ્મનું શેડ્યૂલ વારંવાર બદલાતું રહ્યું. જેના કારણે બીજા પ્રોજેક્ટ્સની ટાઈમલાઈન પણ પ્રભાવિત થવા લાગી. જ્યારે તેણે પ્રોડ્યુસર પર પહેલેથી નિર્ધારિત ડેટ્સને જાળવી રાખવા કહ્યું તો તેમણે કોઈ પણ કિંમતે તેને પૂરું કરવા માટે દબાણ કરવાનું શરૂ કર્યું અને ગાળો સુદ્ધા ભાંડી.
વીડિયોમાં શું કહે છે અદા
વર્ષ 2008માં વિક્રમ ભટ્ટની હોરર ફિલ્મ 1920થી બોલીવુડમાં ડેબ્યુ કરનારી અદા શર્માએ વીડિયોમાં કહ્યું કે તેમણે કહ્યું, કોઈ વાંધો નહીં, મને આ ડેટ્સ જોઈએ. મારા મેનેજરે પૂછ્યું કે શું તમે શ્યોર છો? તેના પર તેમણે કહ્યું કે, હા મને આ ડેટ્સ જોઈએ. હું શ્યોર છું. તેને બદલી શકશે નહીં.
બોલીવુડની સાથે જ તેલુગુ ફિલ્મો પણ કરનારી અદા શર્માના જણાવ્યાં મુજબ જ્યારે બીજી બે ફિલ્મોના ડાયરેકટર્સને આ સ્થિતિ વિશે ખબર પડી તો તેમણે તેમના કમિટમેન્ટ્સને પૂરા કરવા માટે પોતાના શેડ્યૂલમાં ફેરફાર કરવાનો નિર્ણય લીધો. એક મામલામાં પ્રોડ્યુસરે કથિત રીતે આખી કાસ્ટની શૂટિંગ ડેટ્સ બદલી નાખી. પોતાનો અનુભવ વર્ણવતા કહે છે કે તેનાથી ખબર પડે છે કે ઈન્ડસ્ટ્રીમાં દરેક જણ ખરાબ વર્તન નથી કરતા. તમે ઘણું સાંભળ્યું હશે કે ઈન્ડસ્ટ્રીમાં ખરાબ લોકો છે. પરંતુ હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે સારા લોકો પણ છે. દરેક અસંસ્કારી નથી હોતા.
હું ઈમોશનલી, મેન્ટલી, પ્રોફેશનલી, ફાઈનાન્શિયલી બેકાર
જો કે અભિનેત્રીએ આગળ એમ પણ કહ્યું કે પહેલી ફિલ્મ માટે શેડ્યૂલ બદલ્યા બાદ તેમના પ્રોડ્યુસરે અચાનક ડેટ્સમાંથી હાથ ખેંચી લીધા. જ્યારે અન્ય પ્રોજેક્ટ્સે પોતાની ટાઈમલાઈન બદલી નાખી. પ્રોડ્યુસરે કથિત રીતે તેમને જણાવ્યું કે પહેલાની ડેટ્સની હવે જરૂર નથી. આ કારણે અદા લગભગ એક મહિનાથી કામ કરી શકતી નથી. પોતાની હતાશા શેર કરતા કહ્યું કે મારી જિંદગી બરબાદ થઈ ગઈ છે. હવે હું એક મહિનાથી બેકાર બેઠી છું. સંપૂર્ણ રીતે, ઈમોશનલી, મેન્ટલી, પ્રોફેશનલી, ફાઈનાન્શિયલી બેકાર.
છેલ્લી 3 ફિલ્મો રહી ફ્લોપ
અદા શર્માની છેલ્લી ફિલ્મ 2025માં આવેલી તુમકો મેરી કસમ હતી. તે પહેલા 2024માં તેલુગુ ફિલ્મ સી.ડી: ક્રિમિનલ ઔર ડેવિલ અને હ હિન્દી ફિલ્મ બસ્તર: ધ નક્સલ સ્ટોરીમાં જોવા મળી હતી. જો કે વર્ષ 2023માં ધ કેરલ સ્ટોરી બાદ તેની સિક્વલ ધ કેરલ સ્ટોરી 2માં અદા જોવા મળી નહતી. વિપુલ શાહના બેનર હેઠળ બનેલી આ ફિલ્મ 27 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ રિલીઝ થઈ હતી. 12 દિવસમાં આ ફિલ્મે દેશમાં 37.05 કરોડ રૂપિયાનું નેટ કલેક્શન કર્યું છે.
અત્રે જણાવવાનું કે અદાશ ર્માનો જન્મ 11 મે 1992ના રોજ મુંબઈમાં થયો હતો અને હિન્દી તથા તેલુગુ ફિલ્મોમાં મુખ્યત્વે કામ કરે છે. તે ટીવી પર પુકાર સિરીયલ અને OTT પર કમાન્ડો, સનફ્લાવર અને રીટા સાન્યાલ જેવી વેબ સિરીઝમાં જોવા મળી હતી. અદાએ શાળાનુ શિક્ષણ પૂરું કર્યા બાદ 2008માં હિન્દી હોરર ફિલ્મ 1920થી એક્ટિંગમાં ડગ માંડ્યા હતા. તેના માટે તેને બેસ્ટ ડેબ્યુ ફીમેલનો ફિલ્મફેર એવોર્ડ પણ મળ્યો હતો. વર્ષ 2014માં હંસી તો ફસી ફિલ્મમાં જોવા મળેલી અદાએ તે વર્ષે સાઉથ સિનેમામાં તેલુગુ ફિલ્મ હાર્ટ એટેકથી ડેબ્યુ કર્યું હતું.
અદા શર્માના પિતા દિવંગત એસએલ શર્મા મર્ચન્ટ નેવીમાં કેપ્ટન હતા. તેમના પિતા મૂળ મદુરાઈ તમિલનાડુથી હતા અને તમિલ બ્રાહ્મણ સમુદાયથી આવે છે. અભિનેત્રી માતા શીલા શર્મા એક મલિયાલી અને નટ્ટુપુરા, પલક્કડ કેરળના મૂળ રહીશ છે. તેઓ એક ભારતીય શાસ્ત્રીય નૃત્યાંગના અને મલ્લખંભ યોગ કરે છે.
