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Ananya Raj Death News: 27 વર્ષીય એક્ટ્રેસ અનન્યા રાજનું મોત, પરિવારે 1 મહિના પછી આપી જાણકારી

Ananya Raj Death News: 27 વર્ષીય અભિનેત્રી અનન્યા રાજનું મોત થયું હોવાના સમાચાર સામે આવ્યા છે. સૌથી આશ્ચર્યજનક વાત એ છે કે અભિનેત્રીનું મોત 1 મહિના પહેલા થઈ ગયું છે અને પરિવારે 1 મહિના પછી આ દુખદ સમાચાર જાહેર કર્યા છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 17, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 09:52 AM IST
Ananya Raj Death News: 27 વર્ષીય એક્ટ્રેસ અનન્યા રાજનું મોત, પરિવારે 1 મહિના પછી આપી જાણકારી
Image Credit: Instagram

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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