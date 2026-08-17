/Ananya Raj Death News: 27 વર્ષીય એક્ટ્રેસ અનન્યા રાજનું મોત, પરિવારે 1 મહિના પછી આપી જાણકારી

Ananya Raj Death News: એકટ્રેસ અનન્યા રાજનું 27 વર્ષની ઉંમરમાં નિધન થયું હોવાના સમાચાર સામે આવતાં જ ખળભળાટ મચી ગયો છે. અનન્યા રાજ 7 અવર્સ ટુ ગો, ફાઈનલ એક્ઝિટ, ઘોસ્ટ જેવી ફિલ્મોમાં કામ કરી ચુકી છે. આ વાતથી વધારે ઝટકો એટલા માટે લાગ્યો છે કે અભિનેત્રીનું મોત 1 મહિના પહેલા થયું છે અને આ જાણકારી અત્યાર સુધી છુપાવી રાખવામાં આવી હતી.
અનન્યા રાજના ઈંસ્ટાગ્રામ અકાઉન્ટ પરથી એક પોસ્ટ શેર કરવામાં આવી છે જેમાં લખવામાં આવ્યું છે કે એક્ટ્રેસે 15 જુલાઈના રોજ અંતિમ શ્વાસ લીધા છે. જે પોસ્ટ શેર કરવામાં આવી છે તેમાં એવું લખ્યું છે કે અભિનેત્રીનું મોત ઊંઘમાં થયું હતું. આ ઘટનાના 1 મહિના પછી પરિવારે અભિનેત્રીના મોતની ખબર જાહેર કરી છે.
અનન્યા રાજના નિધન અંગેની પોસ્ટમાં પરિવારે એવું પણ લખ્યું છે કે અનન્યા રાજ છેલ્લા કેટલાક સમયથી શારીરિક અને માનસિક તકલીફોથી પરેશાન હતી. તેણે છેલ્લા શ્વાસ સુધી લડાઈ લડી. જો કે પરિવાર તરફથી વધારે કોઈ સ્પષ્ટતા કરવામાં નથી આવી. પોસ્ટમાં એક વાત ક્લીયર લખવામાં આવી છે કે અનન્યા રાજનું મોત 15 જુલાઈના રોજ થયું હતું અને આ બનાવ ઊંઘમાં બન્યો હતો.
ઉલ્લેખનીય છે કે એક્ટ્રેસ અનન્યા રાજ હિંદી અને સાઉથ ફિલ્મોમાં કામ કરી ચુકી છે. વર્ષ 2016 માં તેમણે બોલીવુડમાં ડેબ્યુ કર્યું હતું. હિંદી સિવાય અનન્યા તેલુગુ ફિલ્મોમાં પણ કામ કરી ચુકી છે. અનન્યા રાજ અલગ અલગ મ્યુઝિક વીડિયોમાં પણ જોવા મળી છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)