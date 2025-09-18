દીપિકા પાદુકોણને મોટું નુકસાન, 1000 કરોડની કમાણી કરી આપનાર ફિલ્મમાંથી અચાનક કરાઈ બહાર
Deepika Padukone : 2024ની સૌથી મોટી હિટ ફિલ્મોમાંની એક Kalki 2898 ADની સિક્વલ અંગે મોટા સમાચાર છે. દીપિકા પાદુકોણને કમિટમેન્ટનો હવાલો આપીને અચાનક ફિલ્મમાંથી બહાર કરી દેવામાં આવી છે.
Deepika Padukone : 2024માં આવેલી મલ્ટી-સ્ટારર ફિલ્મ Kalki 2898 ADએ 600 કરોડના બજેટમાં વિશ્વભરમાં 1000 કરોડ રૂપિયાથી વધુ કમાણી કરી હતી અને તે વર્ષની બીજી સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ બની હતી. આ ફિલ્મમાં પ્રભાસ અને અમિતાભ બચ્ચન, દીપિકા પાદુકોણ મુખ્ય ભૂમિકામાં હતા. જોકે, હવે એવા અહેવાલો છે કે દીપિકાને સિક્વલમાંથી બહાર કરવામાં આવી છે. આ અંગે નિર્માતાઓની એક પોસ્ટ વાયરલ થઈ રહી છે.
દીપિકા 'કલ્કી'ની સિક્વલમાંથી બહાર
વિજયંતી મૂવીઝે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક સત્તાવાર પોસ્ટ પોસ્ટ કરી છે જે પુષ્ટિ કરે છે કે દીપિકા આ સિક્વલનો ભાગ નહીં હોય. પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે, "અમે તમને બધાને સત્તાવાર રીતે જણાવી રહ્યા છીએ કે દીપિકા પાદુકોણ ફિલ્મ 'કલ્કી'ની સિક્વલનો ભાગ નથી. અમે કાળજીપૂર્વક ચર્ચા કર્યા પછી આ નિર્ણય લીધો છે. ફિલ્મનો પહેલો ભાગ ઘણો લાંબો રહ્યો છે, પરંતુ અમે હવે તેની સાથે ભાગીદારી કરી શકીશું નહીં. 'કલ્કી' જેવી ફિલ્મો કમિટમેન્ટ માંગે છે. અમે તેના ભવિષ્ય માટે તેને શુભકામનાઓ પાઠવીએ છીએ."
This is to officially announce that @deepikapadukone will not be a part of the upcoming sequel of #Kalki2898AD.
After careful consideration, We have decided to part ways. Despite the long journey of making the first film, we were unable to find a partnership.
And a film like…
— Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) September 18, 2025
'સ્પિરિટ'માંથી પણ બહાર કરવામાં આવી
"કલ્કી"ની સિક્વલ અંગેના આ અપડેટની ટાઈમિંગ આશ્ચર્યજનક છે. આ એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે દીપિકા હાલમાં પ્રભાસ અને કમલ હાસન સાથેની તેની સાયન્સ-ફિકશન એપિક ફિલ્મ માટે ચર્ચામાં છે. જો કે, આ પહેલીવાર નથી જ્યારે દીપિકા સાથે આવું બન્યું હોય. થોડા દિવસો પહેલા સંદીપ રેડ્ડી વાંગાએ પણ તેને તેની ફિલ્મ 'સ્પિરિટ' માંથી બહાર કરી હતી. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે દીપિકા, જે હવે બાળકની માતા છે, તે 8 કલાકની શિફ્ટ ઇચ્છતી હતી, જેમાંથી 6 કલાક શૂટિંગનો સમય હતો. તેણે ફિલ્મ માટે 20 કરોડ રૂપિયાની પણ માંગ કરી હતી. સંદીપે દીપિકા વિશે એક લાંબી પોસ્ટ લખી અને તેની મજાક પણ ઉડાવી. દીપિકા પાદુકોણની કુલ સંપત્તિ 5 અબજ રૂપિયા છે.
