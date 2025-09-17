Prev
Dipika Kakar Ibrahim: લીવર કેન્સરની આડઅસરોથી દીપિકા કક્કરની હાલત બગડી, ખરવા લાગ્યા માથાના વાળ

Dipika Kakar Ibrahim: અભિનેત્રી દીપિકા કક્કર ઈબ્રાહિમ સ્ટેજ 2 કેન્સર સામે લડી રહી છે. સર્જરી પછી તેને ગંભીર આડઅસરો દેખાવાની શરુઆત થઈ છે. તેણે તાજેતરમાં લીવર કેન્સર પછી થયેલી આડઅસરો વિશે વાત કરી પોતાનો અનુભવ શેર કર્યો હતો. 
 

Sep 17, 2025

Dipika Kakar Ibrahim: ટીવીની ફેમસ અભિનેત્રી દીપિકા કક્કર પોતાના વ્લોગના માધ્યમથી પોતાની હેલ્થ અપડેટ્સ શેર કરે છે. તાજેતરમાં જ તેણે જણાવ્યું હતું કે હાલ તે સ્ટેજ 2 લીવર કેન્સર સામે લડી રહી છે. લિવરમાં ટેનિસ બોલના આકારનું ટ્યુમર હતું જેને ડોક્ટરોએ 14 કલાકની સર્જરી પછી બહાર કાઢ્યું છે. પરંતુ સર્જરી પછી હવે તેને કેટલીક આડઅસરોનો સામનો કરવો પડે છે. 

દીપિકા કક્કરે જણાવ્યું કે હવે તેના વાળ વધારે પ્રમાણમાં ખરવા લાગ્યા છે. આ સ્થિતિ મેન્ટલી અને ઈમોશનલી પરેશાન કરી દે તેવી છે. તેણે જણાવ્યું કે જ્યારે તે નહાયા પછી બહાર આવે છે તો 10-15 મિનિટ કોઈ સાથે વાત પણ કરી શકતી નથી. તે શાંતિથી બેસી રહે છે કારણ કે તે સમયે તેના વાળ સૌથી વધારે ખરી જાય છે. 

અભિનેત્રીએ જણાવ્યું કે આ સ્થિતિ જોઈ તે પોતે અંદરથી ડરી ગઈ છે. કારણ કે તેના વાળ ઝડપથી ખરી રહ્યા છે. આ સ્થિતિમાં તે લો ફીલ કરવા લાગે છે. આ સિવાય દીપિકાએ એવું પણ જણાવ્યું હતું કે થોડા સમય પહેલા તેના મોં માં ભયંતર ચાંદા પડી ગયા હતા. પરંતુ આ આડઅસરો છતા પણ તે પોઝિટિવ વિચાર જાળવી રાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે. 

દીપિકા કક્કરનો પતિ શોએબ ઈબ્રાહિમ સર્જરીથી લઈ દરેક જગ્યાએ સાથે રહે છે. દીપિકાએ જણાવ્યું કે તેને જોઈને વધારે ચિંતા થાય છે. પરંતુ શોએબ તેની પત્ની માટે મજબૂત બનીને સાથે રહે છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે દીપિકા કક્કરને થોડા સમય પહેલા પેટમાં દુખાવાની સમસ્યા થઈ હતી. જેના માટે તે હોસ્પિટલ પહોંચી હતી. ત્યાં તેના ટેસ્ટ દરમિયાન ખબર પડી કે તેના લીવરમાં ટેનિસ બોલ જેટલું મોટું ટ્યૂમર છે. ટ્યુમર કાઢવા માટે સર્જરી કરવામાં આવી અને ત્યારબાદના રીપોર્ટમાં ખુલાસો થયો કે દીપિકાને સ્ટેજ 2 કેન્સર છે.

