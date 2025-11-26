આ અભિનેત્રીને અશ્લિલ મેસેજ મોકલે છે યૂઝર્સ, ચોંકાવનારો ખુલાસો કરતા કહ્યું- મારો રેટ પૂછે છે
મરાઠી અને હિન્દી ફિલ્મોમાં કામ કરતી આ અભિનેત્રીને એવા એવા અનુભવ થયા છે જે જાણીને તમે પણ ચોંકી જશો. એક ઈન્ટરવ્યુમાં તેણે અચાનક મળેલી ફેમ બાદ તેની કેવી આડઅસર પણ થઈ શકે છે તેના વિશે વાત કરી.
અભિનેત્રી ગિરિજા ઓક છેલ્લા બે દાયકાથી એન્ટરટેઈન્મેન્ટ ઈન્ડસ્ટ્રીનો ભાગ છે. પરંતુ પોતાના એક વાયરલ વીડિયોના કારણે તે રાતોરાત નેશનલ ક્રશ બની ગઈ. ગિરિજાએ મરાઠી અને હિન્દી ફિલ્મો-શોઝમાં કામ કર્યું છે. અચાનક મળેલી ફેમ પર ગિરિજાએ રિએક્ટ કર્યું છે. તેણે એક ઈન્ટરવ્યુમાં તેના સાઈડ ઈફેક્ટ્સ વિશે પણ ખુલીને વાત કરી.
ગિરિજાનો ખુલાસો
ગિરિજાની ઈન્ટરનેટ પર કેટલીક બોલ્ડ તસવીરો સામે આવી હતી. ત્યારબાદ લોકો તેને 'ઈન્ડિયાની સિડની સ્વીની' કહેવા લાગ્યા. કેટલાક લોકોએ તેને 'નેશનલ ક્રશ'નું પણ ટેગ આપી દીધુ. જેના પર ધ લલ્લનટોપ સાથે વાતચીતમાં ગિરિજાએ કહ્યું કે કોઈએ મને પૂછ્યું કે શું કઈ બદલાયું છે? મે કહ્યું કે ના. મને તો હજુ પણ વધુ કામના ઓફર મળી રહ્યા નથી.
અભિનેત્રીને મોકલવામાં આવ્યા ભદ્દા મેસેજ
અચાનક મળેલી ફેમના ડાર્ક સાઈડ વિશે વાત કરતા ગિરિજાએ ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો. અભિનેત્રીના જણાવ્યાં મુજબ તેને સોશિયલ મીડિયા પર અશ્લિલ મેસેજ પણ આવી રહ્યા છે. ગિરિજાએ જણાવ્યું કે કોઈએ મને લખ્યું કે હું તમારા માટે કઈ પણ કરી શકું છું. મને એક તક આપો. કોઈએ મને મારો રેટ પૂછતાં કહ્યું કે એક કલાક બેસવાની શું કિંમત છે? મને આવા ઘણા મેસેજ આવે છે. આ જ લોકો જો મને રિયલ લાઈફમાં જુએ તો કદાચ નજર પણ નહીં મિલાવે. પણ પડદા પાછળ લોકો કઈ પણ કહે છે. આ જ લોકો સામે આતા ખુબ પ્રેમ અને સન્માનથી વાતો કરે છે. આ દુનિયા ખુબ વિચિત્ર છે. આ વર્ચ્યુઅલ દુનિયાને કેટલી ગંભીરતાથી લેવી જોઈએ તે મુદ્દા પર ચર્ચા થઈ શકે છે.
ગિરિજાના વર્કફ્રન્ટની વાત કરીએ તો તેણે ટીનએજમાં મરાઠી મૂવીમાં કામ કર્યું હતું. તે હિન્દી મૂવીઝમાં નાના મોટા પાત્રોમાં જોવા મળી હતી. ફિલ્મ તારે ઝમીન પર અને શોર ઈન ધ સિટી ફિલ્મોમાં પણ જોવા મળી હતી. પરંતુ ધીરે ધીરે મરાઠી સિનેમાની જાણીતી અભિનેત્રી બની ગઈ. તેણે લેડીઝ સ્પેશિયલ અને મોર્ડન લવ: મુંબઈ જેવા ટીવી શોમાં પણ કામ કર્યું છે. હાલમાં જ તે નેટફ્લિક્સની ફિલ્મ ઈન્સ્પેક્ટર જેન્ડેમાં મનોજ બાજપેયી સાથે જોવા મળી હતી. તે જલદી ગુલશન દેવૈયા સાથે શો પરફેક્ટ ફેમિલીમાં જોવા મળશે.
