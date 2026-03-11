કોઈ મિલ ગયા ફેમ અભિનેત્રીના છૂટાછેડા, 4 વર્ષમાં તૂટ્યું ઘર, ફ્રેન્ડના એક્સ સાથે કર્યા હતા લગ્ન
Hansika Motwani Divorce : અભિનેત્રી હંસિકા મોટવાણી વિશે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. તેણીએ તેના પતિ સાથે છૂટાછેડા લીધા છે. ઘણા સમયથી તેમના લગ્નજીવનમાં તિરાડ પડી હોવાની અફવાઓ ફેલાઈ રહી હતી. હવે આના પર મહાર લાગી ગઈ છે. મુંબઈની બાંદ્રા કોર્ટે હંસિકા અને તેના પતિ વચ્ચે છૂટાછેડાને અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યું છે.
- અભિનેત્રી હંસિકા મોટવાણીની પર્સનલ લાઈફને લઈને મોટા સમાચાર
- હંસિકા મોટવાણીએ પતિ સોહેલ કથુરિયાને છૂટાછેડા આપી દીધા છે
- હંસિકાએ 2022માં સોહેલ કથુરિયા સાથે કર્યા હતા લગ્ન
Trending Photos
Hansika Motwani Divorce : અભિનેત્રી હંસિકા મોટવાણીની પર્સનલ લાઈફને લઈને મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. તેણીએ તેના પતિ સોહેલ કથુરિયાને છૂટાછેડા આપી દીધા છે. તેમના લગ્નજીવનમાં તિરાડની અફવાઓ ઘણા સમયથી ફેલાઈ રહી હતી. હવે મુંબઈની બાંદ્રા કોર્ટે હંસિકા અને સોહેલના છૂટાછેડા પર મહોર મારી છે. અભિનેત્રીના લગ્ન માત્ર ચાર વર્ષમાં જ તૂટી ગયા છે. આ લગ્નથી દંપતીને કોઈ સંતાન નથી.
હંસિકાનું 4 વર્ષમાં તૂટ્યું ઘર
હંસિકાએ 4 ડિસેમ્બર, 2022ના રોજ ઉદ્યોગપતિ સોહેલ કથુરિયા સાથે ખૂબ જ ધામધૂમથી લગ્ન કર્યા હતા. જો કે, તેમના લગ્નજીવનના ત્રણ વર્ષ પછી તેમના લગ્નજીવનમાં ઉથલપાથલના અહેવાલો સામે આવવા લાગ્યા. આ સોહેલના હંસિકા સાથે બીજા લગ્ન હતા. તેના પહેલા લગ્ન હંસિકાની બેસ્ટ ફ્રેન્ડ રિંકી બજાજ સાથે થયા હતા. સોહેલ અને હંસિકાના છૂટાછેડા માટે હજુ સુધી કોઈ કારણ જાહેર થયું નથી.
છૂટાછેડાનું કારણ શું છે ?
હંસિકાએ સોહેલ કથુરિયા પાસે પરસ્પર સંમતિથી છૂટાછેડા માગ્યા હતા. છૂટાછેડા દરમિયાન હંસિકાએ ભરણપોષણની રકમનો દાવો કર્યો નથી. કોર્ટની સુનાવણી દરમિયાન મોટવાણીના વકીલ અદનાન શેખે જણાવ્યું હતું કે લગ્ન પછી દંપતી થોડા સમય માટે સાથે રહ્યા હતા. જોકે, તેમને ધીમે ધીમે ખ્યાલ આવ્યો કે તેમના સ્વભાવ, વિચાર અને જીવનશૈલીમાં નોંધપાત્ર તફાવત છે. આનાથી ઝઘડા થવા લાગ્યા. તેઓ રોજ નાની નાની બાબતો પર લડતા હતા અને એક જ છત નીચે રહેવું મુશ્કેલ બન્યું. તેથી તેઓએ અલગ થવાનો નિર્ણય લીધો.
પરિવાર, સંબંધીઓ અને મિત્રોએ લગ્ન બચાવવા માટે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા, પરંતુ તેઓ નિષ્ફળ ગયા. આખરે દંપતીએ અલગ રહેવાનો અને લગ્ન તોડી નાખવાનો નિર્ણય લીધો. તેઓ 2 જુલાઈ, 2024થી અલગ રહી રહ્યા છે. તેમના સંબંધો બગડ્યા હતા, પરંતુ તેઓએ આ બાબતે ચર્ચા કરી અને પરસ્પર સંમતિથી છૂટાછેડા લીધા.
હંસિકા મોટવાણીની કારકિર્દી
હંસિકા મોટવાણીએ મુખ્યત્વે તમિલ અને તેલુગુ ફિલ્મો તેમજ હિન્દી અને મલયાલમ સિનેમામાં કામ કર્યું છે. તેણીએ ટીવી શો શાકા લકા બૂમ બૂમ અને ફિલ્મ કોઈ મિલ ગયામાં બાળ કલાકાર તરીકે પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. કોઈ મિલ ગયામાં હંસિકા મોટવાણીએ 12 વર્ષની ઉંમરે ઋત્વિક રોશન સાથે ભૂમિકા ભજવી હતી.
તેણીએ 2007માં તેલુગુ ફિલ્મ દેસામુદુરુથી મુખ્ય અભિનેત્રી તરીકેની શરૂઆત કરી હતી, જેના માટે તેને શ્રેષ્ઠ મહિલા ડેબ્યૂ માટે ફિલ્મફેર એવોર્ડ મળ્યો હતો. તે બોલીવૂડમાં હિમેશ રેશમિયા સાથે ફિલ્મ આપ કા સુરૂરમાં જોવા મળી હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે