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Antara Banerjee: મોડલ અભિનેત્રી અંતરા બેનર્જીએ ટ્રેનમાં કરી માથાકૂટ, રેલ્વે કર્મચારી અને પોતાને મારી બ્લેડ

Antara Banerjee: મોડલ અને અભિનેત્રી અંતરા બેનર્જી ટ્રેનમાં સીટને લઈને માથાકૂટ કર્યા પછી વિવાદમાં આવી છે. તેના પર આરોપ છે કે તેણે આરપીએફ કર્મી પર બ્લેડથી હુમલો પણ કર્યો, આ ઘટના પછી તેના વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરી ધરપકડ કરવામાં આવી છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 17, 2026, 07:39 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 07:39 AM IST
Antara Banerjee: મોડલ અભિનેત્રી અંતરા બેનર્જીએ ટ્રેનમાં કરી માથાકૂટ, રેલ્વે કર્મચારી અને પોતાને મારી બ્લેડ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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