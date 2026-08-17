/Antara Banerjee: મોડલ અભિનેત્રી અંતરા બેનર્જીએ ટ્રેનમાં કરી માથાકૂટ, રેલ્વે કર્મચારી અને પોતાને મારી બ્લેડ

Antara Banerjee: મુંબઈથી એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. ઘટનાની મળતી જાણકારી અનુસાર 31 વર્ષીય મોડલ અને અભિનેત્રી અંતરા બેનર્જીની ટ્રેનમાં સીટ મામલે માથાકૂટ કરવા બદલ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તેના પર ગંભીર આરોપ છે કે તેણે ટિકિટ ચેકર તેમજ આરપીએફ કર્મી પર બ્લેડથી હુમલો પણ કર્યો. સમગ્ર ઘટના પછી અભિનેત્રીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
અંતરા બેનર્જીએ ટ્રેનમાં સીટ માટે કરી માથાકૂટ
અભિનેત્રી અંતરા બેનર્જીની આ ઘટના 12 ઓગસ્ટની હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. અંતરા બેનર્જી એક ઓટીટી પ્રોજેક્ટ માટે જઈ રહી હતી. તે બાંદ્રા ગંગાનગર અરાવલી એક્સપ્રેસમાં સવાર હતી અને સૂરત જઈ રહી હતી. તે દરમિયાન સીટને લઈને અંતરા બેનર્જી અને એક યાત્રી વચ્ચે માથાકૂટ થઈ હતી. અંતરા બેનર્જી અન્ય યાત્રીની સીટ પર હતી જ્યારે યાત્રીએ સીટ ખાલી કરવા કહ્યું તો તેણે ઈન્કાર કરી દીધો. આ મામલે આરપીએફ અને ટિકિટ ચેકરને જાણ કરવામાં આવી. તેમની સાથે પણ અંતરા બેનર્જીએ ગેરવર્તન કર્યું. એવી જાણકારી સામે આવી છે કે અંતરા બેનર્જીએ અધિકારીઓ સામે કપડા ઉતાર્યા અને બ્લેડ વડે અધિકારીઓને અને પોતાને ઘાયલ કરી.
સ્લીપર કોટની ટિકિટ લઈ AC કોચમાં ઘુસી
ઘટનાને નજરે જોનાર લોકોનું કહેવું છે કે અંતરા બેનર્જી પરેશાન દેખાતી હતી. તેને એસી કોચની ટિકિટ મળી નહીં એટલે તે સ્લીપર ક્લાસની ટિકિટ પર એસી કોચમાં આવી ગઈ હતી. આ સમયે જેની સીટ હતી તે યાત્રી સાથે તેનો ઝઘડો થયો અને વાત આગળ વધી ગઈ હતી.
આ ઘટના પછી ટ્રેન જ્યારે દહાનૂ રેલ્વે સ્ટેશન પર પહોંચી તો અંતરા બેનર્જીને ટ્રેનમાંથી ઉતારી દેવામાં આવી અને રેલ્વે પોલીસને હવાલે કરી દેવામાં આવી. બીજા દિવસે સવારે બોરીવલી રેલ્વે પોલીસે તેની ધરપકડ કરી અને તેના વિરુદ્ધ જીવ જોખમમાં મુકવો, મારપીટ અને પોતાને ઈજા પહોંચાડવાના મામલે તેના વિરુદ્ધ કેસ દાખલ કર્યો.
અંતરા બેનર્જીને પોલીસે જ્યારે પરિવારજનો કે વકીલની મદદ લેવા સુચન કર્યું તો તેના માટે પણ તેણે ઈન્કાર કરી દીધો. ત્યારબાદ અંતરા બેનર્જીને જામીન પર છોડવામાં આવી છે.
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