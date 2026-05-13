/Mouni Roy: ડિવોર્સની વાત પર મૌની રોયે આપ્યું રિએકશન, ઈંસ્ટા પર શેર કર્યો ખાસ મેસેજ

Mouni Roy Reaction On Divorce: છેલ્લા બે દિવસથી સોશિયલ મીડિયા પર અભિનેત્રી મૌની રોયના લગ્ન જીવનની ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે. મૌની રોયે તેના પતિ સુરજ નાંબિયારે instagram પર અનફોલો કર્યો અને આ વાત સામે આવતા સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાઓ શરૂ થઈ કે મૌની રોય અને સુરજ નાંબિયાર વચ્ચે બધું બરાબર નથી અને તેઓ અલગ થવાના છે. વાત તો એવી પણ સામે આવી કે મૌની રોયના ડિવોર્સ થઈ પણ ગયા છે. જોકે આ મામલે મૌની રોય કે સૂરજ તરફથી કોઈ જ વાતની પુષ્ટિ કરવામાં આવી ન હતી. પરંતુ ડિવોર્સની ચર્ચાઓ તેજ થતા મૌની રોએ instagram પર પોતાનું રિએક્શન શેર કર્યું છે.
અભિનેત્રી મૌની રોયે તેના instagram એકાઉન્ટ પર સ્ટોરી શેર કરી હતી અને તેમાં લખ્યું હતું કે, કોઈપણ પ્રકારની ખોટી અટકળો ન લગાડવામાં આવે અને તેમને સ્પેસ આપવામાં આવે. સાથે જ તેણે હાથ જોડેલી ઈમોજી પણ શેર કરી હતી. મૌની રોયે instagram સ્ટોરીમાં એવું તો લખ્યું કે તેના વિશે ખોટા નેરેટિવ ફેલાવવામાં ન આવે પરંતુ એવી સ્પષ્ટતા નથી કરી કે તેમની વચ્ચે બધું બરાબર છે. તેણે એવું લખ્યું છે કે તેમને સ્પેસ આપવામાં આવે એટલે કે તેમની પ્રાઇવેસીનું સન્માન કરવામાં આવે.
મહત્વનું છે કે મૌની રોય અને સૂરજ નાંબિયારની મુલાકાત એક ક્લબમાં થઈ હતી જ્યાં તેમની વચ્ચે મિત્રતા થઈ અને મિત્રતા ધીરે ધીરે પ્રેમમાં બદલી ગઈ. મૌની રોય અને સૂરજ નાંબિયારે એકબીજાને ઘણા સમય સુધી ડેટ કર્યા. Lockdown દરમિયાન મૌની રોય અને સૂરજ દુબઈમાં સાથે રહ્યા હતા. લાંબા સમય સુધી એકબીજાને ડેટ કર્યા પછી બંનેએ લગ્ન કરવાનો નિર્ણય કર્યો.
મૌની રોય અને સુરજ નાંબિયારના લગ્ન 27 જાન્યુઆરી 2022 ના રોજ ગોવામાં થયા હતા. બંનેના લગ્નની તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાનો વિષય પણ બની હતી. મૌની રોય અવારનવાર સુરજ સાથેની તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરતી હતી પરંતુ છેલ્લા ઘણા મહિનાઓથી મૌની રોયે પતિ સાથેની તસવીરો શેર કરવાનું બંધ કરી દીધું છે.
