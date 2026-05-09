Bollywood: "ઇંટીમેટ સીન કરવા તૈયાર હોય તેને જ ફિલ્મોમાં કામ મળે.." જાણીતી અભિનેત્રીએ સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી ચોંકાવનારી વાતો

Actress Nauheed Cyrusi: મ્યુઝિક આલ્બમ થી લઈ બોલીવુડ અને સાઉથ ઈંડસ્ટ્રીમાં કામ કરી ચૂકેલી અભિનેત્રી નૌહીદ સેરુસી છેલ્લા ઘણા સમયથી ફિલ્મો કરતાં વધારે સોશિયલ મીડિયા પર એક્ટિવ છે. અભિનેત્રી હવે ફેમસ સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર બની ચૂકી છે. તાજેતરમાં જ અભિનેત્રીને તેના એક ચાહકે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે તે આગામી સમયમાં તે કયા પ્રોજેક્ટમાં જોવા મળશે? આ વાતનો જવાબ આપવાની સાથે અભિનેત્રીએ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કિસિંગ સીન અને ઇન્ટીમેટ સીનનું મહત્વ શું છે તે જણાવી દીધું હતું.
અભિનેત્રી નૌહીદ સેરુસીએ instagram પર શેર કરેલા વિડિયોમાં કિસિંગ સીન, ઈન્ટીમેટ સીન અને પેમેન્ટ સંબંધિત સમસ્યાઓ વિશે વાત કરી હતી. અભિનેત્રીને તેના કોઈ ચાહકે પ્રશ્ન કર્યો હતો કે તે આગામી સમયમાં કયા પ્રોજેક્ટમાં જોવા મળશે. તેના જવાબમાં અભિનેત્રીએ કહ્યું કે ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીનો એક ભાગ હોવું સારી વાત છે પરંતુ હવે કોન્ટ્રાક્ટમાં એક શરત હોય છે જેમાં અભિનેત્રી એ અગ્રી થવું પડે છે કે તે ઇન્ટીમેટ સીન કરવા માટે કમ્ફર્ટેબલ હશે. અને તે ઓન સ્ક્રીન કિસિંગ સીન કરવા માટે રેડી નથી. એટલા માટે તેને રોલ મળતા નથી.
અભિનેત્રી નૌહીદ સેરુસીએ એવું પણ કહ્યું કે હવે તો જ્યાં જરૂર નથી હોતી ત્યાં પણ ફાલતુમાં કિસિંગ સીન જોડી દેવામાં આવે છે. આ પ્રકારના કિસિંગ સીન સ્ક્રીન પર સારા પણ નથી લાગતા. તે માને છે કે ઓન સ્ક્રીન કિસિંગ સીન ખરાબ લાગે છે અથવા તો લોકો તેને ખરાબ રીતે શૂટ કરે છે. ટૂંકમાં અભિનેત્રીનો કહેવાનો અર્થ એવો હતો કે તેને ફિલ્મોમાં કામ નથી મળી રહ્યું કારણ કે તે ઇન્ટિમેટ સીન કરવા માટે ના કહી દે છે જેના કારણે તેને રોલમાંથી હટાવી દેવામાં આવે છે. આજ કારણ છે કે તે હવે ફિલ્મોથી દૂર છે અને સોશિયલ મીડિયા પર એક્ટિવ છે.
અભિનેત્રીએ આ વીડિયોમાં જ પેમેન્ટ સંબંધિત સમસ્યાની વાત પણ કરી હતી. અભિનેત્રીએ એવું કહ્યું કે ઘણી વખત પ્રોડ્યુસરે તેની ફી ના 25% રૂપિયા કાપી પણ લીધા છે. પ્રોજેક્ટ પછી જ્યારે નૌહીદ સેરુસી પોતાના કામ માટેના પેમેન્ટની વાત કરે તો પ્રોડ્યુસર કહી દે છે કે ફિલ્મ એ સારું પરફોર્મ નથી કર્યું, ફિલ્મ ચાલી નથી... આવું કહીને તેણે કરેલા કામના પુરા પૈસા આપતા નથી.
મહત્વપૂર્ણ છે કે નૌહીદ સેરુસીએ કરિયરની શરૂઆત વર્ષ 2003 માં કરી હતી. તેણે બોલીવુડની સાથે સાઉથ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં પણ કામ કર્યું છે. અભિનેત્રી અનવર, ભુતનાથ, કુરબાન, જય હો જેવી ફિલ્મોમાં કામ કરી ચૂકી છે. અભિનેત્રી નૌહીદ સેરુસી તેના મ્યુઝિક આલ્બમ પિયા બસંતી રે થી ફેમસ થઈ હતી.
