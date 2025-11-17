Prev
અભિનેત્રીના ચોંકાવનારા ખુલાસા, ફિલ્મોમાં નાભિ દેખાડવા માટે આટલું ઘેલું?


સાઉથની એક અભિનેત્રી પ્રોડ્યુસરે હાલમાં જ સાઉથ સિનેમામાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી જૂની વિચાર સરણી અને ઈન્ડસ્ટ્રી દ્વારા સુંદરતાના માપદંડો અને ફિલ્મોમાં મહિલાઓને થતી પરેશાનીઓ વિશે ખુલીને વાત કરી. આ ઉપરાંત તેણે સાઉથ સિનેમામાં નાભિ જૂનૂનથી દેખાડવા પર દબાણ અને અનેક વાતો પર ખુલીને વાત કરી. 

Last Updated: Nov 17, 2025, 03:44 PM IST

અભિનેત્રી લક્ષ્મી માંચુ લાંબા સમયથી સાઉથ સિનેમામાં કામ કરે છે અને સતત મોટા મોટા કલાકારો સાથે સ્ક્રીન શેર પણ કરતી જોવા મળે છે. પરંતુ હાલમાં જ તેણે ઈન્ડસ્ટ્રીના એવા પહેલુઓ પર વાત કરી જેના વિશે વાત કરવામાં લોકો ખચકાય છે. તેણે ઈન્ડસ્ટ્રીમાં સુંદરતાના માપદંડો અને ફિલ્મોમાં મહિલાઓની નાભિ દેખાડવાના જૂનૂનથી લઈને દેખાડાના દબાણ અને ફેમિલી પ્રેશરની સાથે સાથે અનેક ટોપિક્સ પર બેબાક અંદાઝમાં પોતાનો મત રજૂ કર્યો છે. 

સાઉથ સિનેમામાં બ્યૂટી સ્ટાન્ડર્ડ અલગ
વાત જાણે એમ છે કે અભિનેત્રી લક્ષ્મી માંચુને સાઉથ સિનેમામાં નાભિ અને શરીરના અન્ય કેટલાક મોટા અંગોના દેખાડાના દાવા વિશે સવાલ પૂછવામાં આવ્યો હતો. અભિનેત્રીએ આ સવાલ પર પોતાની સહમતિ જતાવતા કહ્યું કે આ પ્રકારની સોચ ગુમરાહ કરનારી છે. જ્યારે અભિનેત્રીએ આગળ આ સવાલનો જવાબ આપતા કહ્યું કે આ જૂની સોચ કદાચ હજુ પણ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં એટલા માટે પણ યથાવત છે કારણ કે અમારા શરીરનો કેટલોક ભાગ સ્વાભાવિક રીતે ઉત્તર ભારતની હીરોઈનોની સરખામણીમાં વધુ મોટો હોય છે. બીજી બાજુ તેણે કહ્યું કે મેઈનસ્ટ્રીમ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં હંમેશાથી નાભિને દેખાડવામાં આવે છે. 

કરણ જૌહર અને સંજય લીલા ભણસાલી
લક્ષ્મી માંચુએ વધુમાં કહ્યું કે મને 80ના દાયકાથી લઈને આજસુધી એવી કોઈ પણ હિન્દી ફિલ્મનું નામ બતાવો જેમાં નાભિ દેખાડવામાં ન આવી હોય. તેણે બિહાર ઈન્ડસ્ટ્રી વિશે વાત કરતા કહ્યું કે, બિહાર  જેવી જગ્યાએ ફિલ્મોના ગીતો નાભિ પર બનાવવામાં આવે છે. કરણ જૌહરથી લઈને સંજય લીલા ભણસાલી સુધી, દરેક ફિલ્મોમાં નાભિ દેખાડવામાં આવી છે. અભિનેત્રીએ બોલીવુડ વિશે વાત કરતા કહ્યું કે મુંબઈના લોકો પોતાના ખભે એક ચિપ લગાવીને ફરે છે, અને જો તમે અંદર જાઓ તો દરેક તમને જજ કરવાનું શરૂ કરી દે છે. 

બોલીવુડમાં બ્યુટી સ્ટાન્ડર્ડ અલગ
તેણે કહ્યું કે, લોકો તેને વજન ઘટાડવા અને રંગમાં ફેરફાર કરાવવા માટે પણ કહેતા હતા. તેનાથી બિલકુલ અલગ તેલુગુ ઈન્ડસ્ટ્રી તમને એટલી સરળતાથી સમય અને ઓળખ નથી આપતી, અને ત્યાં તમારો પ્રભાવ એટલું મહત્વ નથી  ધરાવતા. આ ફક્ત મુંબઈમાં અસર પાડે છે. અભિનેત્રીએ કહ્યું કે કેટલાક લોકો મને કહે છે કે હું આના જેવી કે બીજાના જેવી દેખાઉ છું, હવે તો બધાના નાક પણ એ જેવા થઈ ગયા છે. દુબઈમાં પણ બધાના મોઢા, આંખો, બધુ એક જેવું દેખાય છે. 

નાક પર બોટોક્સ
લક્ષ્મી માંચુએ કહ્યું કે તે કોસ્મેટિક સેશનને ફોલો કરે છે અને તેણે પોતાના નાક પર બોટોક્સ કરાવ્યું છે. કારણ કે ઈજા થવાથી તેનું નાક ડિપ થઈ ગયું હતું. જે સ્ક્રીન પર સારું દેખાતું નહતું. બોટોક્સ આ ડિપ નોઝને સારું કરે છે. તેણે ટ્રિટમેન્ટ વિશે ખુલીને વાત કરતા કહ્યું હતું કે આ બધુ ખુબ દર્દનાક છે. પરંતુ તે તમારી સ્કીનને ઉભારે છે અને કોલેજનમાં સુધારો લાવે છે. તો તેને કહેવામાં શું શરમ છે? 

