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Actress Sanchita Ugale: 'ઘણીવાર મરવાની વાતો કરતી...' સંચિતા ઉગલેના નિધન પછી ખાસ મિત્રે કર્યો ચોંકાવનારો ખુલાસો

Actress Sanchita Ugale: ટીવી એક્ટ્રેસ સંચિતા ઉગલેએ 22 વર્ષની ઉંમરે જીવન ટુંકાવી લીધું. 14 જૂન 2026 ના રોજ સંચિતા તેના ઘરમાં મૃત્ય અવસ્થામાં મળી હતી. સંચિતા ઉગલેના મોત પછી તેની નજીકની મિત્ર અને અભિનેત્રી મેઘા શર્માએ ચોંકાવનારા ખુલાસા કર્યા છે. મેઘા શર્માએ શું કહ્યું ચાલો તમને જણાવીએ વિસ્તારપૂર્વક.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 16, 2026, 08:10 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:10 AM IST
Actress Sanchita Ugale: 'ઘણીવાર મરવાની વાતો કરતી...' સંચિતા ઉગલેના નિધન પછી ખાસ મિત્રે કર્યો ચોંકાવનારો ખુલાસો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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ઘણીવાર મરવાની વાતો કરતી.. સંચિતા ઉગલેના નિધન પછી ખાસ મિત્રે કર્યો ચોંકાવનારો ખુલાસો
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