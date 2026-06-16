Actress Sanchita Ugale: 'ઘણીવાર મરવાની વાતો કરતી...' સંચિતા ઉગલેના નિધન પછી ખાસ મિત્રે કર્યો ચોંકાવનારો ખુલાસો

Actress Sanchita Ugale: ટીવી ઇન્ડસ્ટ્રીની જાણીતી અભિનેત્રી સંચિતા ઉગલેએ 14 જુન 2026 ના રોજ સાંજે પોતાના ઘરે આત્મહત્યા કરી લીધી. 22 વર્ષીય અભિનેત્રીની આત્મહત્યાની ઘટનાથી ટીવી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું. સંચિતા ઉગલેનો મૃતદેહ તેના ઘરમાં પંખે લટકતો મળી આવ્યો હતો. આ ઘટના પછી તેની નજીકની મિત્ર અને ટીવી અભિનેત્રી મેઘા શર્માએ ચોંકાવનારા ખુલાસા કર્યા છે. તેના જણાવ્યા અનુસાર સંચિતા ડિપ્રેશનમાંથી પસાર થઈ રહી હતી અને ઘણીવાર મરવાની વાતો કરતી હતી.
22 વર્ષીય સંચિતા ઉગલે કુમકુમ ભાગ્ય, વાગલે કી દુનિયા સહિતની ટીવી સિરિયલોમાં કામ કરી ચૂકી છે. તેણે વિકી કૌશલ અને રશ્મિકા મન્દાના ની ફિલ્મ છાવામાં પણ કામ કર્યું હતું. જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર 14 જુને સાંજે સાડા છ થી સાડા સાત કલાકની વચ્ચે સંચિતાએ પોતાના રૂમમાં પંખા પર સાડી બાંધી ગળે ફાંસો લગાવી આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. આ ઘટના પછી ટીવી ઇન્ડસ્ટ્રીની અભિનેત્રી અને સંચિતા ઉગલેને નજીકની મિત્ર મેઘા શર્માએ ચોંકાવનારી વાત કરી હતી. મેઘા શર્માએ જણાવ્યું હતું કે આ વાત વિશે જાણીને તેને આઘાત લાગ્યો છે. અભિનેત્રી મેઘા શર્માએ આગળ કહ્યું કે સંચિતા છેલ્લા થોડા સમયથી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સમાંથી પસાર થઈ રહી હતી. મેઘા શર્માએ એવું પણ કહ્યું કે જાન્યુઆરીથી તેને ડિપ્રેશનની સમસ્યા હતી. કેટલાક પર્સનલ કારણો હતા. અને તે ડિપ્રેશનની સારવાર પણ લઈ રહી હતી.
મેઘા શર્માએ સંચિતા ઉગલે વિશે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે સંચિતા હસમુખ સ્વભાવની હતી અને 10 દિવસ પહેલા જ તેઓ મળ્યા હતા. સંચિતાએ મેઘાને જણાવ્યું હતું કે તે એક ઓડિશન માટે ગઈ હતી અને તેને વિશ્વાસ છે કે તે પાસ થઈ જશે. આ મુલાકાત પછી તેમની કોઈ વાત થઈ નહીં.
મેઘા શર્માએ અન્ય એક ચોંકાવનારી વાત પણ કહી હતી તેણીએ જણાવ્યું હતું કે સંચિતા ઘણી વખત મરી જવાની વાતો પણ કરતી હતી. પરંતુ બધા મિત્રો, તેની માતા અને પરિવારના લોકો તેને પોઝિટિવ વિચારવાનું કહેતા હતા.
મહત્વપૂર્ણ છે કે સંચિતા એ પોતાના કરિયરની શરૂઆત કુમકુમ ભાગ્ય, વાગલે કી દુનિયા જેવા ફેમસ ટીવી શો સાથે કરી હતી. ટીવીના પડદે સફળતા મળ્યા પછી તેણે છાવા અને સાઇલેન્સ 2 જેવી ફિલ્મોમાં પણ કામ કર્યું.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)