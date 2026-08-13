/અભિનેત્રી બેડ પર સૂતા સૂતા કલાકો સુધી રમતી હતી ગેમ! 3 લાખ ખર્ચી કરાવવી પડી સર્જરી

મોબાઈલનું વલગણ કેટલું ખતરનાક અને જોખમી છે તે તમે આ મામલા પરથી સમજી શકશો. હાલમાં જ અભિનેત્રી શકીલાના ગળાની સર્જરી થઈ છે. તેમને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત ગંભીર પરેશાનીઓ હતી. વધુ પડતા મોબાઈલ ફોનના ઉપયોગને કારણે આ સમસ્યા થઈ. અભિનેત્રીએ પોતે સોશિયલ મીડિયા પર પોતાના ફેન્સ સાથે આ શેર કર્યું. હોસ્પિટલથી પાછા ફર્યા બાદ પોતાની યુટ્યૂબ ચેનલ પર પોસ્ટ કરેલા એક વીડિયોમાં શકીલાએ પોતાની હાલત અને અનુભવ વિશે વિશે વિસ્તારથી જણાવ્યું.
સર્જરી બાદ અભિનેત્રીને નેક કોલર પહેરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. બ્લોગમાં પણ તે પહેરેલું જોવા મળ્યું. ક્લિપમાં હોસ્પિટલના કેટલાક વિઝ્યુઅલ્સની સાથે સાથે તેમના ઘરે પાછા ફર્યાના દ્રશ્યો પણ જોવા મળે છે. અભિનેત્રીના જણાવ્યાં મુજબ પડખા ફેરવીને કલાકો સુધી ફોન પર ગેમ રમવાથી તેમના ગળાની નસો પર અસર પડી. પરિણામે શકીલાએ સર્જરી કરાવવી પડી. જેમાં 3 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો આવ્યો.
અભિનેત્રીએ લોકોને ફોનનો વધુ પડતો ઉપયોગ ન કરવાની અપીલ કરવાની સાથે સાથે બાળકોને પણ આવા ગેઝેટ્સ ન આપવાની સલાહ આપી છે.
3 લાખ રૂપિયાની પડી સર્જરી
વીડિયોમાં તેમણે પોતાની જ મજાક ઉડાવી. શકીલાએ કહ્યું કે હવે તેમણે બેડ પરથી ઉઠવા અને ભોજન કરવા જેવા નાના મોટા કામો માટે પણ કેર ટેકરની મદદની જરૂર પડે છે. તેમણે કહ્યું કે હાલમાં જ મારી સર્જરી થઈ, આ એક મોટી સર્જરી હતી. હું તમને એક ખુબ જ ગંભીર વાત જણાવું છું. ફોન એક ખુબ કામની વસ્તુ છે. પરંતુ તેનો વધુ પડતો ઉપયોગ ન કરો.
શકીલાએ ઈજા કઈ રીતે થઈ એ પણ જણાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે, હું બેડ પર પડખા ફેરવતી રેતી હતી અને સતત ચાર કલાક સુધી ફોન પર ગેમ રમતી હતી. હું ફક્ત ચા કે કોફી પીવા માટે ઊભી થતી હતી. ચા પીધા બાદ હું પાછી આવતી અને વળી પાછી તે ગેમ રમવાની શરૂ કરી દેતી હતી. ત્યારબાદ હું કલાકો સુધી યુટ્યુબ અને ઈન્સ્ટાગ્રામ પર રીલ્સ જોતી હતી. ખોટા પોશ્ચર અને ફોનના વધુ પડતા ઉપયોગથી મારા ગળાની મુખ્ય નસો પર અસર પડી, અને અંતે મારે ઓપરેશન ટેબલ સુધી પહોંચવું પડ્યું.
અભિનેત્રીએ માતા પિતાને બાળકોને મોબાઈલ ફોન ન આપવાની ચેતવણી આપતા કહ્યું કે ફોનનો ઉપયોગ ફક્ત જરૂરી કામો માટે કરો. ફાલતું વીડિયો જોવાથી બચો. મારા વીડિયો પણ નહીં. ફક્ત કામના વીડિયો જુઓ. નહીં તો તમારા 3 લાખ રૂપિયા ખર્ચાઈ જશે અને તમારે અસહ્ય દુખાવો સહન કરવો પડશે.
કોણ છે શકીલા?
આંધ્ર પ્રદેશના નેલ્લોર પાસે જન્મેલી શકીલા સી બેગમ, સોફ્ટકોર એડલ્ટ ફિલ્મો દ્વારા પ્રખ્યાત થયા. કેટલીક ખાસ અસર ન છોડનારી ફિલ્મો બાદ, તેમણે ડાયરેક્ટર આર જે પ્રસાદની ફિલ્મ કિન્નારાથુમ્બિકલ (2000)માં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. આ ફિલ્મ બ્લોકબસ્ટર સાબિત થઈ હતી. તેનું બજેટ ફક્ત 12 લાખ રૂપિયા હતું પરંતુ તેણે 4 કરોડની ભારે કમાણી કરી હતી. આ ફિલ્મે બંપર કમાણી કરવા ઉપરાંત શકીલાને કેરળમાં પોપ કલ્ચરના આઈકોન પણ બનાવી દીધા હતા. જેનાથી શકીલા તરંગમ (શકીલાની લહેર)ની શરૂઆત થઈ.
આગામી કેટલાક વર્ષો સુધી આ અભિનેત્રીનું ઈન્ડસ્ટ્રી પર રાજ રહ્યું અને તેમની ફિલ્મો મોટાભાગેુક પુરુષ સ્ટાર્સથી પણ વધુ સફળ રહેતી હતી. ખાસ કરીને એટલા માટે પણ કારણ કે તે સમયે મુખ્ય પ્રવાહની મલિયાલમ ફિલ્મોમાં સારા કામની ખુબ અછત હતી. જો કે શકીલા તરંગમ વધુ સમય સુધી ચાલી નહતી.
તેમણે મોહનલાલની છોટા મુંબઈ (2007), પૃથ્વીરાજ સુકુમારનની તેજા ભાઈ એન્ડ ફેમિલી (2011)માં પણ નાની ભૂમિકા ભજવી. મલિયાલમ ઉપરાંત શકીલાએ તમિલ, તેલુગુ અને કન્નડ ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં પણ કામ કર્યું છે. તેમની કેટલીક ખાસ ફિલ્મોમાં મરુ મલાર્ચી, થોટ્ટી ગેંગ, જયમ, મોનાલિસા, બંગારમ, અજગિયા તમિલ મગન, શિવા મનસુલા શક્તિ, બોસ એંગિરા ભાસ્કરન, વાસુવમ સરવનનમ, ઓન્ના પડિચવંગા અને મધા ગજા રાજા સામેલ છે.