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અભિનેત્રી બેડ પર સૂતા સૂતા કલાકો સુધી રમતી હતી ગેમ! 3 લાખ ખર્ચી કરાવવી પડી સર્જરી

મોબાઈલ ફોનનો વધુ પડતો ઉપયોગ અને ખોટા પોશ્ચરને કારણે ગળાની નસોમાં ગંભીર સમસ્યા થયા બાદ હાલમાં જ એક અભિનેત્રીના ગળાની મોટી સર્જરી થઈ. જેનો ખર્ચો 3 લાખ રૂપિયા આવ્યો.

Published: Aug 13, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 05:39 PM IST
અભિનેત્રી બેડ પર સૂતા સૂતા કલાકો સુધી રમતી હતી ગેમ! 3 લાખ ખર્ચી કરાવવી પડી સર્જરી
Image Credit: photo made with AI

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