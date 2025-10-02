રાવણ, તું અડધા સાંસદો કરતાં વધુ ભણેલો હતો! સિમી ગરેવાલની દશેરાની પોસ્ટમાં રાવણના વખાણ કર્યા
Simi Garewal on Ravan Dussehra: પીઢ અભિનેત્રી સિમી ગરેવાલે દશેરાના પર્વ પર રાવણના નામે ખુલ્લો પત્ર લખ્યો, આ પત્રથી કેટલાક યુઝર્સ નારાજ થયા છે, તો કેટલાકે તેના વખાણ કર્યા છે
Entertainment News ; દેશભરમાં દશેરા, દુષ્ટતા પર સારાના વિજયનો તહેવાર, ખૂબ જ ઉત્સાહથી ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. લોકો વિવિધ રામલીલા મેદાનમાં રાવણના પુતળા દહન કરીને આ તહેવારની ઉજવણી કરી રહ્યા છે. બોલિવૂડની અનેક હસ્તીઓએ લોકોને દશેરાની શુભકામનાઓ પાઠવી છે, જ્યારે બોલીવુડની દિગ્ગજ અભિનેત્રી સિમી ગરેવાલે કંઈક એવું લખ્યું છે જેની કેટલાક લોકો ટીકા કરી રહ્યા છે, જ્યારે કેટલાક તેને સર્જનાત્મક ગણાવી રહ્યા છે.
આજે 2 ઓક્ટોબર, 2025 છે, અને દેશભરમાં દશેરાનો તહેવાર ખૂબ જ ઉત્સાહથી ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. આ દરમિયાન, સિમી ગરેવાલનું એક ટ્વિટ વાયરલ થઈ રહ્યું છે. કારણ કે, દશેરાના પવિત્ર પ્રસંગે રાવણના પૂતળાનું દહન કરીને અનિષ્ટ પર સારાના વિજયની ઉજવણી કરવામાં આવે છે, ત્યારે સિમીએ રાવણ પર એક અનોખો દ્રષ્ટિકોણ રજૂ કર્યો. સિમીએ પોતાના ટ્વિટમાં રાવણને "થોડો તોફાની" ગણાવ્યો, જે પરંપરાગત દ્રષ્ટિકોણથી અલગ છે.
સિમી ગરેવાલનો રાવણને પત્ર
પ્રિય રાવણ, દર વર્ષે આ દિવસે અમે અનિષ્ટ પર સારાની જીતની ઉજવણી કરીએ છીએ. પણ ટેકનિકલી...તારા વર્તનને 'આસૂરી'ને બદલે 'થોડું મસ્તીખોર' તરીકે ફરી વર્ગીકૃત કરવું જોઈએ. આખરે તે કર્યું જ શું હતું? હું સ્વીકારું છું કે તે ઉતાવળે એક મહિલાનું અપહરણ કર્યું હતું...પણ...તે પછી...તે તેને આજે દુનિયામાં અમે મહિલાઓને જે માન આપીએ છીએ તેના કરતાં વધારે માન આપ્યું. તે તેને સારું જમવાનું આપ્યું, આશ્રય અને અધુરાંમાં પૂરું એક મહિલા સુરક્ષા ગાર્ડ પણ આપી (જોકે, તે બહુ સુંદર નહોતી). તારી લગ્ન માટેની વિનંતી પણ નમ્રતાથી ભરપૂર હતી અને અસ્વીકાર થવાં છતાં તે ક્યારેય એસિડ ફેંક્યું નહોતું. એમાંય, જ્યારે રામ ભગવાને તને માર્યો, ત્યારે પણ તે તેમની માફી માંગી. અને હું માનું છું કે, તું અમારા અડધાથી વધુ સાંસદો કરતાં વધુ શિક્ષિત હતો. મારા પર વિશ્વાસ કર દોસ્ત, તને બાળવા માટે ખરેખર કોઈ વ્યક્તિગત દ્વેષ નથી. બસ, એ આજનો ટ્રેન્ડ છે. દશેરાની શુભેચ્છાઓ.
પોસ્ટથી ભડક્યા લોકો
સિમી ગરેવાલની પોસ્ટ ઝડપથી વાયરલ થઈ રહી છે. લોકો તેની પોસ્ટ પર પોતાનો ગુસ્સો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે અને તેને રામાયણ યોગ્ય રીતે વાંચવાની સલાહ આપી રહ્યા છે. ઘણા લોકો કહે છે કે તે રાવણના કાર્યોને છુપાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
આ ટ્વિટથી ચાહકો અને વિવેચકોમાં ભારે ચર્ચા શરૂ થઈ. કેટલાક લોકોએ તેને સર્જનાત્મક ગણાવ્યું, જ્યારે અન્ય લોકોએ તેને રાવણના ગુનાઓ - જેમ કે રંભા અને વેદવતીનો દુરુપયોગ - ને અવગણવાનો પ્રયાસ ગણાવ્યો. એક યુઝરે લખ્યું, "જો કોઈ તમારું અપહરણ કરે છે, તો શું તે તોફાની છે?" સિમીના સમર્થકોએ કહ્યું કે તે રાવણના જટિલ પાત્રને સમજવાનો પ્રયાસ હતો.
દરમિયાન, એવું લાગે છે કે સિમીનો હેતુ રાવણને ફક્ત એક ખલનાયક તરીકે જોવાનો નહોતો, જે દશેરા પરંપરામાં એક નવું પરિમાણ ઉમેરે છે. ગમે તે હોય, આ ટ્વીટ ચોક્કસપણે દશેરા 2025 ની સૌથી વધુ ચર્ચિત ઘટના બની ગઈ છે.
