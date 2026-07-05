/Sumona Chakravarti: અભિનેત્રી સુમોના ચક્રવર્તીએ કરાવી એન્ડોમેટ્રિયોસિસ સર્જરી, જાણો શું છે આ સમસ્યા

Sumona Chakravarti: કોમેડી નાઈટ્સ વિથ કપિલમાં કપિલ શર્માની પત્ની બનતી અભિનેત્રી સુમોના ચક્રવર્તી છેલ્લા ઘણા સમયથી લાઈમલાઈટ થી દૂર હતી અને સોશિયલ મીડિયા પર પણ એક્ટિવ ન હતી. લોકો સતત એ જાણવા માંગતા હતા કે અભિનેત્રી રાતોરાત ગાયબ કેમ થઈ ગઈ છે. હવે આ વાતનો જવાબ સુમોના ચક્રવર્તી જણાવી દીધો છે. સુમોના ચક્રવર્તીએ સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરી છે અને તેણે જણાવ્યું કે તેની એન્ડોમેટ્રિઓસિસની સમસ્યા વધી ગઈ હતી અને તેણે તાજેતરમાં જ તેની સર્જરી કરાવી છે. એન્ડોમેટ્રિઓસિસ શું છે અને સુમોના ચક્રવર્તીને આ તકલીફ ક્યારથી હતી ચાલો જાણીએ.
સુમોના ચક્રવર્તીની પોસ્ટ
સુમોના ચક્રવર્તી એ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ instagram પર એક પોસ્ટ શેર કરી છે. જેમાં તેણે એક લાંબો મેસેજ શેર કર્યો છે. સાથે જ તેણે જણાવ્યું છે કે 4 મે 2026 ના રોજ તેણે એન્ડોમેટ્રિઓસિસની સર્જરી કરાવી હતી. ઘણા સમયથી તેને આ તકલીફ હતી. તેને મટાડવાનો વર્ષોથી પ્રયત્ન કરી રહી હતી પરંતુ બીમારી વધારે પ્રમાણમાં વધી ગઈ જેના કારણે તેણે ઓપરેશન કરાવવું પડ્યું. ત્યાર પછી છેલ્લા બે મહિના દરમિયાન તે મેન્ટલી અને ફિઝિકલી હીલ થઈ રહી હતી અને હવે તે એકદમ ઠીક છે. આ સાથે જ તેણે અન્ય વાતો પણ શેર કરી છે.
સુમોના ચક્રવર્તીને હતી એન્ડોમેટ્રિઓસિસની બીમારી
સુમોના ચક્રવર્તીએ સૌથી પહેલા વર્ષ 2021 માં જણાવ્યું હતું કે તેને IV એન્ડોમેટ્રિઓસિસની સમસ્યા છે. વર્ષ 2021 થી તે પોતાની તબિયત સંભાળવાનો પ્રયત્ન કરી રહી હતી પરંતુ તેની બીમારી સતત વધી રહી હતી. જેના કારણે હવે તેણે સર્જરી કરાવવાનો વારો આવ્યો. સુમોના ચક્રવર્તીએ તેની પોસ્ટમાં જણાવ્યું કે તે રિકવરી માટે સોશિયલ મીડિયાથી અને લાઈમલાઈટ થી દૂર હતી.
શું છે એન્ડોમેટ્રિઓસિસ સમસ્યા ?
એન્ડોમેટ્રિઓસિસ મહિલાઓને થતી પીડાદાયક બીમારી છે. આ બીમારીમાં મહિલાના ગર્ભાશયની અંદરના ભાગ જેવી પેશીઓ ગર્ભાશયની બહાર એટલે કે અંડાશય અથવા તો ફેલોપિયન ટ્યુબમાં વધવા લાગે છે. જેના કારણે માસિક સમયે અસહ્ય દુખાવો થાય, પેલ્વિક પેન, માસિક સમયે વધારે પડતું બ્લેડિંગ, ગર્ભધારણમાં સમસ્યા જેવા લક્ષણો જોવા મળે. એન્ડોમેટ્રિઓસિસ બીમારી આનુવંશિક અથવા તો હોર્મોનલ અસંતુલનના કારણે થતી હોય છે. આ સમસ્યાનો મોટાભાગે કોઈ કાયમી ઈલાજ નથી પરંતુ દવા અને સર્જરી દ્વારા તેને કાબુમાં લઈ શકાય છે.
સુમોના ચક્રવર્તીનું વર્ક ફ્રન્ટ
મહત્વપૂર્ણ છે કે સુમોના ચક્રવર્તી છેલ્લા ઘણા સમયથી ટીવીથી દૂર છે. છેલ્લે તે રોહિત શેટ્ટીના રિયાલિટી શો ખતરો કે ખિલાડી 14 માં જોવા મળી હતી. આ સિવાય તે કોમેડી નાઇટ્સ વિથ કપિલ શર્મા શોમાં કપિલ શર્મા સાથે જોવા મળતી હતી. પરંતુ છેલ્લા ઘણા સમયથી સુમોના ચક્રવર્તી એક્ટિંગમાં એક્ટિવ નથી. અને તેનું કારણ શું છે તે તેને જણાવી દીધું.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)