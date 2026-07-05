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Sumona Chakravarti: અભિનેત્રી સુમોના ચક્રવર્તીએ કરાવી એન્ડોમેટ્રિયોસિસ સર્જરી, જાણો શું છે આ સમસ્યા

Sumona Chakravarti: અભિનેત્રી સુમોના ચક્રવર્તી જે છેલ્લા કેટલાક સમયથી સોશિયલ મીડિયા અને લાઈમલાઈટથી દુર હતી તે હવે સોશિયલ મીડિયા પર એક્ટિવ થઈ છે અને તેણે જણાવ્યું છે કે તે 2 મહિનાથી હેલ્થ ઈસ્યુથી પરેશાન હતી. તેને એન્ડોમેટ્રિયોસિસની સમસ્યા હતી અને તેણે હવે ઓપરેશન કરાવ્યું છે. આ સમસ્યા શું છે અને હવે અભિનેત્રીની હાલત કેવી છે ચાલો જાણીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 05, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 05:09 PM IST
Sumona Chakravarti: અભિનેત્રી સુમોના ચક્રવર્તીએ કરાવી એન્ડોમેટ્રિયોસિસ સર્જરી, જાણો શું છે આ સમસ્યા
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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