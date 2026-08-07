/Sushmita Mukherjee: કરજ ચુકવવા C ગ્રેડ ફિલ્મોમાં કામ કર્યું, આજે પણ થાય છે અફસોસ, વર્ષો પછી છલકાયું સુષ્મિતા મુખર્જીનું દુ:ખ

Sushmita Mukherjee: એક્ટ્રેસ સુસ્મિતા મુખરેજીએ આઈએનએસને આપેલા ઇન્ટરવ્યૂમાં એક મોટો ખુલાસો કર્યો છે. આ ઇન્ટરવ્યૂમાં તેમણે જણાવ્યું છે કે તેણે તેના કરિયરમાં કેટલીક સી ગ્રેડ ફિલ્મોમાં કામ કર્યું. આ ફિલ્મોમાં કામ કરવાનો આજે પણ તમને અફસોસ છે પરંતુ તે સમયે તેના પરિવાર માટે તે નિર્ણય યોગ્ય હતો એટલા માટે તેમણે પોતાની આત્મા વેંચીને પણ સી ગ્રેડ ફિલ્મમાં કામ કરી લીધું.
એક્ટ્રેસ સુસ્મિતા મુખર્જીએ જણાવ્યું હતું કે વર્ષ 2002માં તેના પતિની મીડિયા કંપની અચાનક બંધ થઈ ગઈ હતી. 2002 માં નવી ટેકનોલોજી આવી ગઈ હતી. જેને તેઓ અપનાવી શક્યા નહીં અને કંપની કરજમાં ડૂબી ગઈ. તેમની હાલત એટલી ખરાબ થઈ ગઈ કે તેમના પર એક કરોડનું કરજ થઈ ગયું. કરજ વસૂલ કરવા માટે લોકો તેના ઘરે આવવા લાગ્યા અને તેમની સાથે ગેરવર્તન કરવા લાગ્યા. તેમના ઘરમાં નાના બાળકો હતા તેથી સુસ્મિતા મુખર્જીએ એવો નિર્ણય કર્યો કે તે ફરીથી કામ શરૂ કરશે.
એક કરોડનું કરજ ચૂકવવા માટે તેને કામની જરૂર હતી તે સમયે કેટલીક સી ગ્રેડ ફિલ્મોની તેમને ઓફર થઈ અને તેમણે ફિલ્મોમાં કામ કરવાનું શરૂ કર્યું. ઇન્ટરવ્યૂ દરમ્યાન સુસ્મિતાએ કહ્યું કે તે કામ તેને પસંદ ન હતું પરંતુ તેના ઘરમાં નાના બાળકો હતા અને માથા પર કરજનો બોજ હતો જેને ચૂકવવા માટે તેને 3-4 વર્ષ ખૂબ જ મહેનત કરી અને બધું જ કરજ ચૂકવ્યું.
સુસ્મિતા મુખર્જીએ એવું પણ જણાવ્યું કે તે સમયે ઘણા લોકો તેને પ્રશ્ન કરતા હતા કે તે આવી ખરાબ ફિલ્મોમાં કામ શા માટે કરે છે? આ પ્રશ્નથી તે પરેશાન થઈ જતી હતી અને તેને ખબર પણ હતી કે તેના નિર્ણય ખોટા હતા પરંતુ તે સમયે તેના પરિવાર માટે તે કામ કરે તે જરૂરી હતું. તેણે સતત 4 વર્ષ સુધી કામ કરીને એક કરોડ રૂપિયાનું કરજ ચૂકવ્યું અને પોતાની દીકરીને વિદેશ ભણવા મોકલવાનું સપનું પણ પૂરું કર્યું.
સુસ્મિતા મુખર્જીએ આગળ જણાવ્યું હતું કે દરેક વ્યક્તિને એ વાતની ખબર હોય છે કે તે કામ શા માટે કરે છે, તેના શોખ પુરા કરવા માટે કામ કરે છે, મજબૂરીમાં કામ કરે છે કે પછી પરિવાર માટે કામ કરે છે. તે સમયે તેને ખબર હતી કે તે શા માટે કામ કરી રહી છે. સી ગ્રેડ ફિલ્મોમાં કામ કરવાના નિર્ણય પર તેને ગર્વ નથી પરંતુ તે સમયે તેના માટે એ નિર્ણય કરવો જરૂરી હતો.