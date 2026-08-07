Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Entertainment
  • /Sushmita Mukherjee: કરજ ચુકવવા C ગ્રેડ ફિલ્મોમાં કામ કર્યું, આજે પણ થાય છે અફસોસ, વર્ષો પછી છલકાયું સુષ્મિતા મુખર્જીનું દુ:ખ

Sushmita Mukherjee: કરજ ચુકવવા C ગ્રેડ ફિલ્મોમાં કામ કર્યું, આજે પણ થાય છે અફસોસ, વર્ષો પછી છલકાયું સુષ્મિતા મુખર્જીનું દુ:ખ

Sushmita Mukherjee: એક્ટ્રેસ સુષ્મિતા મુખર્જી એક સમયે કરજમાં એટલા ડુબી ગયા હતા કે લોકો વસુલી કરવા તેમના ઘર સુધી આવવા લાગ્યા હતા. આવા સમયે તેમણે મજબૂરીમાં સી ગ્રેડ ફિલ્મો કરી અને પોતાના પતિ પર ચઢેલું કરજ ચુકવ્યું હતું. 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 07, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 03:49 PM IST
Sushmita Mukherjee: કરજ ચુકવવા C ગ્રેડ ફિલ્મોમાં કામ કર્યું, આજે પણ થાય છે અફસોસ, વર્ષો પછી છલકાયું સુષ્મિતા મુખર્જીનું દુ:ખ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
પ્રેમ, લગ્નનું દબાણ અને ટ્રેન નીચે ધક્કો...! ગોંડલમાં 45 વર્ષની પ્રેમિકા 25 વર્ષના..
2
3
4
5