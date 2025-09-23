Prev
33 વર્ષ પછી, શાહરૂખ ખાનને મળ્યો શ્રેષ્ઠ અભિનેતાનો રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર, આ ગુજરાતી ફિલ્મને મળ્યો નેશનલ પુરસ્કાર

First National Award: કિંગ ખાનને ફિલ્મ જવાન માટે 33 વર્ષ પછી પહેલો રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર મળ્યો છે. ભારતના રાષ્ટ્રપતિ, મહામહિમ દ્રૌપદી મુર્મુ દ્વારા અભિનેતાને આ પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. ગુજરાતના ત્રણ એક્ટરને પણ પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 23, 2025, 07:54 PM IST

First National Award: શાહરૂખ ખાન અને તેમના ચાહકો માટે આજનો દિવસ ખૂબ જ ખાસ છે. કિંગ ખાનને ફિલ્મ જવાન માટે 33 વર્ષ પછી પહેલો રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર મળ્યો છે. ભારતના રાષ્ટ્રપતિ, મહામહિમ દ્રૌપદી મુર્મુ દ્વારા અભિનેતાને આ પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો હતો.

ગુજરાતની વાત કરીએ તો જાનકી બોડીવાલાને 'વશ' ફિલ્મ માટે સર્વશ્રેષ્ઠ સહ અભિનેત્રીનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે. વશ ફિલ્મને બેસ્ટ ગુજરાતી ફિલ્મનો નેશનલ પુરસ્કાર એનાયત કરાયો છે. ગુજરાતના જાણીતા લેખક અને દિગ્દર્શક કૃષ્ણદેવ યાજ્ઞિક અને કલ્પેશ સોની પુરસ્કાર સ્વીકાર્યો છે. તેમની 'વશ' ફિલ્મની સફળતા બાદ ગુજરાતી ફિલ્મ પરથી બોલીવુડમાં 'શૈતાન' નામથી ફિલ્મ બનાવામાં આવી હતી. વશ ફિલ્મમાં હિતુ કનોડિયા અને હિતેન કુમારનો રોલ ખાસ હતો. જોકે, હાલમાં વશની બીજો પાર્ટ વશ લેવલ 2 પણ રિલીઝ કરાયો છે.

પોતાના પહેલા રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારથી ખૂબ જ ખુશ છે કિંગ ખાન

શાહરૂખે અસંખ્ય હિટ ફિલ્મો આપી છે અને સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઘણા મોટા પુરસ્કારો જીત્યા છે, પરંતુ આ તેમનો પ્રથમ વખત રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર મળ્યો છે. તેમના ચાહકો પણ આ ઐતિહાસિક ક્ષણ પર ગર્વ અનુભવી રહ્યા છે, કારણ કે 'કિંગ ખાન'ને લાંબી રાહ જોયા પછી આ સન્માન મળ્યું છે. 

શાહરૂખને તેના ઉત્કૃષ્ટ અભિનય માટે અનેક વખત પ્રશંસા મળી છે અને તેણે ફિલ્મફેર જેવા મોટા પુરસ્કારો જીત્યા છે, પરંતુ આ રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર તેની કારકિર્દીની સિદ્ધિઓને એક નવા સ્તરે લઈ જાય છે.

પદ્મશ્રી એવોર્ડ મેળવ્યો

તેમને અગાઉ પદ્મશ્રી એવોર્ડ મળ્યો છે, અને તેમના વિશ્વભરના ચાહકોએ તેમને સુપરસ્ટાર બનાવ્યા છે. પરંતુ રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં આ સન્માન મેળવવું એ તેમની મહેનત, જુસ્સા અને તેમના દર્શકો સાથેના સતત જોડાણનો પુરાવો છે. આ પ્રસંગે શાહરૂખ ખાનના ચહેરા પરનો આનંદ સ્પષ્ટ છે, જે વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે.

શાહરૂખ ખાન કિંગના શૂટિંગમાં પાછો ફર્યો

શાહરૂખ ખાન હાલમાં તેમની આગામી ફિલ્મ "કિંગ" ના શૂટિંગમાં વ્યસ્ત છે. વ્યસ્ત શેડ્યૂલ હોવા છતાં, તેમણે રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કાર સમારોહમાં હાજરી આપી અને વ્યક્તિગત રીતે તેમનો પ્રતિષ્ઠિત શ્રેષ્ઠ અભિનેતાનો એવોર્ડ મેળવ્યો. એટલી દ્વારા દિગ્દર્શિત આ ફિલ્મમાં નયનતારા, વિજય સેતુપતિ અને દીપિકા પાદુકોણ પણ હતા. 

ફિલ્મમાં શાહરૂખના અભિનયની માત્ર દર્શકો દ્વારા જ નહીં પરંતુ વિવેચકો દ્વારા પણ ખૂબ પ્રશંસા કરવામાં આવી હતી. શાહરૂખ ખાનના શ્રેષ્ઠ મિત્ર, રાની મુખર્જીને "શ્રીમતી ચેટર્જી વર્સિસ નોર્વે" માટે શ્રેષ્ઠ અભિનેત્રીનો એવોર્ડ મળ્યો હતો. વિક્રાંત મેસીને ફિલ્મ "12મી ફેલ" માટે શ્રેષ્ઠ અભિનેતાનો રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર પણ મળ્યો હતો. એવોર્ડ મેળવ્યા પછી તરત જ તેઓ શૂટિંગમાં પાછા ફર્યા.

