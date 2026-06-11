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  • /Armaan Malik: 370 ની બિરયાની પછી વધુ એક વિવાદ શરુ, અરમાન મલિકે પત્નીઓ માટે કરેલી કોમેન્ટ પર ભડક્યા યુઝર્સ, જાણો શું છે મામલો

Armaan Malik: 370 ની બિરયાની પછી વધુ એક વિવાદ શરુ, અરમાન મલિકે પત્નીઓ માટે કરેલી કોમેન્ટ પર ભડક્યા યુઝર્સ, જાણો શું છે મામલો

Armaan Malik: હજી તો લોકોનો ગુસ્સો 370 રુપિયાની બિરયાનીવાળી વાત પર શાંત નથી થયો ત્યાં તો યુટ્યુબર અરમાન મલિકે વધુ એક વિવાદાસ્પદ વાત કરી અને આ વાત પર પણ લોકો તીખી પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે. આ વાત પછી યુટ્યુબર અરમાન મલિકને લોકોએ ખરાબ રીતે ટ્રોલ કર્યો છે. ખાસ કરીને મહિલાઓએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 11, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:36 PM IST
Armaan Malik: 370 ની બિરયાની પછી વધુ એક વિવાદ શરુ, અરમાન મલિકે પત્નીઓ માટે કરેલી કોમેન્ટ પર ભડક્યા યુઝર્સ, જાણો શું છે મામલો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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