/Armaan Malik: 370 ની બિરયાની પછી વધુ એક વિવાદ શરુ, અરમાન મલિકે પત્નીઓ માટે કરેલી કોમેન્ટ પર ભડક્યા યુઝર્સ, જાણો શું છે મામલો

Armaan Malik: છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સોશિયલ મીડિયા પર 370 રૂપિયાની દરિયાની વસૂલવાની વાતને લઈને વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. આવી વાત હજુ તો શાંત નથી થયો ત્યાં જ youtube પર અને બિગ બોસ ઓટીટી 3 ફેમ અરમાન મલિકે મહિલાઓને લઈને એવી વાત કરી દીધી છે જેના કારણે તે પણ લોકોના નિશાન પર આવી ગયો છે. અરમાન મલિક બે પત્નીઓ માટે ફેમસ છે અને તે પોતાના બ્લોગ પણ શેર કરતો હોય છે. આવા જ એક બ્લોગ દરમિયાન તેણે પોતાની બંને પત્નીઓ માટે એવી વાત કરી જેના કારણે લોકો તેના પર ભડકી ગયા છે. કૃતિકા મલિક અને પાયલ મલિકના કપડાને લઈને અરમાન મલિક કોમેન્ટ કરતો જોવા મળે છે અને જે વાત તેણે કરી છે તે લોકોને ગમી નથી જેના કારણે લોકો તેને ટ્રોલ કરી રહ્યા છે ખાસ તો મહિલાઓ અરમાન મલિકની ઝાટકણી કાઢી રહી છે.
અરમાન મલિકની વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણી
અરમાન મલિકના બ્લોગની જે ક્લીપ વાયરલ થઈ રહી છે તેમાં અરમાન મલિક એવું કહેતો જોવા મળે છે કે તેણે તેની પત્ની પાયલ મલિક માટે તે એક નવી નાઇટી લાવ્યો હતો તેમ છતાં સવારથી તે ઘરમાં ટીશર્ટ અને હાફ પેન્ટ પહેરીને ફરે છે. આ વાત પર પાયલ કહે છે કે તે બાળકોને સંભાળવામાં વ્યસ્ત હતી તેથી તેણે કપડા પર ધ્યાન આપ્યું નહીં. પાયલની વાત સાંભળીને અરમાન બોલે છે કે હું રોજ નવી વસ્તુ નહીં લાવું જો તમે મને પહેરીને નહીં બતાવો. ત્યાર પછી અરમાન મલિકે એક જનરલાઈઝ વાત કરી જે મહિલાઓને બિલકુલ પસંદ ન પડી.
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અરમાન મલિકે એવું કહ્યું કે પછી તમે ફરિયાદ કરો છો કે અમારો પતિ અમને પ્રેમ નથી કરતો પણ પતિ પ્રેમ ક્યાંથી કરે જો તમે આખો દિવસ લોઅર અને ટીશર્ટ પહેરીને ફરો. આવામાં તો પતિ બે મહિનામાં જ તલાક દઈ દે. એટલા માટે જેટલું પોતાની જાતને ગ્રૂમ કરીને રાખી શકો એટલું રાખો. ટૂંકમાં અરમાન મલિકના કહેવાનો અર્થ એવો છે કે જો પત્ની ઘરમાં તૈયાર થઈને ન રહે અને ટીશર્ટ તેમજ લોઅર ફરે તો તેનો પતિ તેને છોડી દે તેથી પતિને ગમતા રહેવા માટે ઘરમાં પણ તૈયાર થઈને રહેવું જોઈએ. જો પત્ની તૈયાર થઈને ઘરમાં રહે તો જ પતિ પ્રેમ કરે નહીં તો ડિવોર્સ આપી દે.
અરમાન મલિકની આ વાત સોશિયલ મીડિયા પર શેર થયાની સાથે જ વાયરલ થવા લાગી અને યુઝર્સ તેના પર ભડકવા લાગ્યા છે. જે રીતે 370 ની બિરયાનીની વાત કહેનાર હિંમાશું જાંગડા યુવક પર લોકો ભડક્યા હતા તે રીતે જ અરમાન મલિક પર ભડક્યા છે અને તેના વિચારો પર પ્રશ્ન કરી રહ્યા છે.. લોકો પ્રશ્ન કરી રહ્યા છે કે શું પ્રેમ ફક્ત દેખાવ અને કપડા પર આધાર રાખે છે ? કેટલાક યુઝરે લખ્યું છે કે આ વિચાર ખોટા છે,. કેટલાક યુઝરે એવું લખ્યું છે કે પોતે પણ ટીશર્ટ પહેરીને ફરે છે અને પત્નીને સુંદર દેખાવાનું જ્ઞાન આપે છે.. કેટલાક લોકોએ એવું પણ લખ્યું છે કે આવા વિચારોને નોર્મલ માનવા યોગ્ય નથી.
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અરમાન મલિકના બ્લોગ પર કોમેન્ટ કરવાની સાથે instagram પર મહિલાઓ આ વાતને લઈને અલગ અલગ કોમેડી રીલ્સ પણ બનાવી રહી છે. જેમાં મહિલાઓ ઘરમાં નાઈટ ડ્રેસમાં ફરતી હોય અને અરમાન મલિકની ક્લિપ્સ સાથે એવી ક્લિપ શેર કરતી હોય કે પતિને લઈ જતા હોય તો લઈ જાવ. પાછો પણ નથી જોતો.. આવા પ્રકારની રિલ્સ બનાવીને પણ મહિલાઓ અરમાન મલિક ને ટ્રોલ કરી રહી છે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે અરમાન મલિકનું સાચું નામ સંદીપ છે અને તે હરિયાણાના હિસારનો રહેવાસી છે. કન્ટેન્ટ ક્રિએટર બનતા પહેલા તે એક નોકરી કરતો હતો. સોશિયલ મીડિયા પર અરમાન મલિક તેની બે પત્ની પાયલ મલિક અને કૃતિકા મલિકના કારણે ચર્ચામાં આવ્યો હતો. તેને દેશભરમાં ઓળખ ત્યારે મળી જ્યારે તે બીગ બોસ ઓટીટી 3 માં તેની બંને પત્નીઓ સાથે પહોંચ્યો હતો.