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થિયેટર પછી, હવે ઘરે બેઠા જોવા મળશે 'મિર્ઝાપુર ધ મૂવી' , જાણો ક્યાં OTT પર થશે સ્ટ્રીમ

Mirzapur The Movie OTT Release: અલી ફઝલ અને પંકજ ત્રિપાઠી સ્ટારર ફિલ્મ "મિર્ઝાપુર ધ મૂવી" બોક્સ ઓફિસ પર જોરદાર કમાણી કરી રહી છે, અને તેની OTT રિલીઝ અંગે પણ ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 11, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 05:34 PM IST
થિયેટર પછી, હવે ઘરે બેઠા જોવા મળશે 'મિર્ઝાપુર ધ મૂવી' , જાણો ક્યાં OTT પર થશે સ્ટ્રીમ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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