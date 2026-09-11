થિયેટર પછી, હવે ઘરે બેઠા જોવા મળશે 'મિર્ઝાપુર ધ મૂવી' , જાણો ક્યાં OTT પર થશે સ્ટ્રીમ

Mirzapur The Movie OTT Release: સુપરહિટ સિરીઝ મિર્ઝાપુરની સારી સફળતા બાદ, લોકો મોટા પડદા બાદ તેની OTT રિલીઝની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા. આ ફિલ્મ 4 સપ્ટેમ્બરના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ હતી. મિર્ઝાપુર: ધ મૂવી એક મૌલિક કહાની હોવાનું કહેવાય છે જે શોની પહેલી સીઝનની સાથે ચાલે છે. આ ફિલ્મને દર્શકો તરફથી અપાર પ્રેમ મળ્યો છે અને દર્શકો તરફથી તેની પ્રશંસા મળી છે.
ફિલ્મમાં ઘણા જૂના પાત્રોએ વાપસી કરી છે, જેનાથી હલચલ મચી ગઈ છે. દરેક વ્યક્તિ તેની OTT રિલીઝની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. ફિલ્મની OTT રિલીઝ અંગે નવા અપડેટ્સ સામે આવી રહ્યા છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ કે આ ફિલ્મ OTT પર ક્યારે અને ક્યાં રિલીઝ થઈ શકે છે.
"મિર્ઝાપુર ધ મૂવી" OTT પર ક્યારે અને ક્યાં રિલીઝ થશે?
અલી ફઝલ અને પંકજ ત્રિપાઠી અભિનીત ફિલ્મ મિર્ઝાપુર ધ મૂવી બોક્સ ઓફિસ પર જોરદાર કમાણી કરી રહી છે. પરિણામે, તેની OTT રિલીઝ અંગે પણ ચર્ચાઓ જોરશોરથી ચાલી રહી છે. દરેક વ્યક્તિ જાણવા માંગે છે કે તે કયા પ્લેટફોર્મ પર સ્ટ્રીમ થશે.
મહત્વનું છે કે મિર્ઝાપુર 2018માં વેબ સિરીઝ તરીકે ડેબ્યૂ થયું હતી અને OTT પ્લેટફોર્મ એમેઝોન પ્રાઇમ વિડીયો પર રિલીઝ થઈ હતી. મિર્ઝાપુર ધ મૂવીના પ્રી-ક્રેડિટ સીનમાં, તેના ડિજિટલ પાર્ટનરની સત્તાવાર વિગતો જાહેર કરવામાં આવી હતી, જે સૂચવે છે કે ફિલ્મ એમેઝોન પ્રાઇમ વિડીયો પર ઓનલાઈન સ્ટ્રીમ કરવામાં આવી શકે છે. જો કે, OTT રિલીઝ તારીખ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી.
OTT રિલીઝ તારીખ વિશે ચર્ચા
મિર્ઝાપુર ધ મૂવીની OTT રિલીઝ તારીખ અંગે, એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ ફિલ્મ આવતા મહિને ઓક્ટોબરના વચ્ચે OTT પર આવી શકે છે. આ ફિલ્મ 16થી 30 ઓક્ટોબરની વચ્ચે OTT પ્લેટફોર્મ પ્રાઇમ વિડીયો પર ઓનલાઈન રિલીઝ થવાની ધારણા છે. જો કે, ડિરેક્ટર દ્વારા હજુ સુધી સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. હાલમાં, આ ફિલ્મ થિયેટરોમાં અને બોક્સ ઓફિસ બંને પર ધૂમ મચાવી રહી છે. ઘણીવાર એવું જોવા મળે છે કે રિલીઝ થયા પછી OTT પર ફિલ્મ પહોંચવામાં ઓછામાં ઓછા 45-60 દિવસ લાગે છે.
'મિર્ઝાપુર'નું 7 દિવસનું કલેક્શન
'મિર્ઝાપુર: ધ મૂવી' રિલીઝ થયા પછી બોક્સ ઓફિસ પર પોતાનો પાવર બતાવવાનું શરૂ કરી દીધું છે. ફિલ્મને દર્શકો તરફથી અપાર પ્રેમ મળી રહ્યો છે. 'મિર્ઝાપુર: ધ મૂવી' એ તેના શરૂઆતના દિવસે 25.75 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી હતી. આજે તેની રિલીઝને 7 દિવસ થઈ ગયા છે. ફિલ્મના ગુરુવારના આંકડા હવે રિલીઝ થઈ ગયા છે. સકનિલ્કના બુધવારના શરૂઆતના આંકડા અનુસાર, "મિર્ઝાપુર: ધ મૂવી" એ 10.55 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી હતી. ભારતમાં ફિલ્મનું કુલ નેટ કલેક્શન 148.45 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયું છે. ફિલ્મનું વિશ્વભરમાં કુલ કલેક્શન આશરે 212.44 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયું છે.
મિર્ઝાપુર: ધ મૂવીના કાસ્ટ
એમેઝોન એમજીએમ સ્ટુડિયો અને એક્સેલ એન્ટરટેઈનમેન્ટ દ્વારા પ્રસ્તુત, "મિર્ઝાપુર: ધ મૂવી" ગુરમીત સિંહ દ્વારા દિગ્દર્શિત છે. કહાની પુનીત કૃષ્ણ દ્વારા લખવામાં આવી છે અને એક્સેલ એન્ટરટેઈનમેન્ટ બેનર હેઠળ રિતેશ સિધવાની અને ફરહાન અખ્તર દ્વારા પ્રોડ્યુસ કરવામાં આવી છે. આ ફિલ્મ કાસિમ જગમગિયા અને વિશાલ રામચંદ્રન દ્વારા કો પ્રોડ્યુસ કરવામાં આવી છે.
મિર્ઝાપુર 4 સપ્ટેમ્બરના રોજ હિન્દી અને તેલુગુમાં થિયેટરમાં રિલીઝ થઈ ગઈ છે. આ ફિલ્મમાં અલી ફઝલ, પંકજ ત્રિપાઠી અને દિવ્યેન્દુ મુખ્ય ભૂમિકામાં છે, જેમાં શોમાં બબલુ પંડિતની ભૂમિકા ભજવનારા વિક્રાંત મેસીની જગ્યાએ જીતેન્દ્ર કુમાર છે. રવિ કિશન, અભિષેક બેનર્જી, રસિકા દુગ્ગલ, મોહિત મલિક, શીબા ચઢ્ઢા, રાજેશ તૈલંગ, પ્રમોદ પાઠક, શ્રિયા પિલગાંવકર, હર્ષિતા શેખર ગૌર, શ્વેતા ત્રિપાઠી અને સોનલ એસ. ચૌહાણ પણ કલાકારોનો ભાગ છે.