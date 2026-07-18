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Aamir Khan: સલમાન પછી આમિર ખાન બિશ્નોઈ ગેંગના નિશાન પર ? સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ ધમકી ભરી પોસ્ટ

Aamir Khan: આમિર ખાનને બિશ્નોઈ ગેંગ તરફથી ધમકી મળી હોવાની ચર્ચા તેજ થઈ છે. સોશિયલ મીડિયા પર આ મામલે બિશ્નોઈ ગેંગના નામથી એક પોસ્ટ વાયરલ થઈ છે જેમાં આમિર ખાનને ગેંગ તરફથી ધમકી આપવામાં આવી છે. શું છે આ મામલો જાણો વિસ્તારપૂર્વક.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 18, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:29 AM IST
Aamir Khan: સલમાન પછી આમિર ખાન બિશ્નોઈ ગેંગના નિશાન પર ? સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ ધમકી ભરી પોસ્ટ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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