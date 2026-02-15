બોલિવુડથી માત્ર 4 વર્ષ બ્રેક લઈને આ અભિનેત્રીએ બનાવી 700 કરોડની સંપત્તિ, નથી રહી ગ્લેમરની મહોતાજ
Richest Bollywood Actress : બોલિવુડની બહાર બિઝનેસની દુનિયામાં અભિનેત્રીએ પૂજા બત્રાએ 700 કરોડનો કારોબાર વિકસાવ્યો છે, તેની ગણતરી આજે સફળ બિઝનેસ વુમનમાં થાય છે
Trending Photos
Bollywood News ; ક્યારેક કેટલીક અભિનેત્રીઓ બોલિવુડમાં ખ્યાતિ મળ્યા બાદ ચૂપચાપ આ કરિયરને અલવિદા કરે છે, ગ્લેમરથી દૂર પોતાની એક અલગ દુનિયા વસાવે છે. આવામાં એક અભિનેત્રીની સક્સેસ સ્ટોરી દરેક મહિલાને પ્રેરિત કરે તેવી છે. આ અભિનેત્રી છે પૂજા બત્રા. વિરાસત ફિલ્મમાં ઝળકેલી પૂજા બત્રાએ ફિલ્મોમાં ચાર વર્ષનો બ્રેક લઈને, એકલાના દમ પર 700 કરોડની સંપત્તિ બનાવી લીધી છે. આ એક્ટ્રેસની રઈસી સામે ટોપની અભિનેત્રી પણ ફેલ લાગશે.
બોલિવુડ અને સાઉથની સિનેમામાં પોતાની સુંદરતા અને અદાકારીનો જાદુ ચલાવનારી પૂજા બત્રા આજે એક સફળ બિઝનેસ વુમન તરીકે પ્રખ્યાત છે. જ્યારે ઈન્ડસ્ટ્રીઝના સૌથી અમીર સ્ટાર્સની વાત થાય છે, ત્યારે ખાન કે કપૂરના નામ લેવાય છે. પરંતું હવે અનેક અભિનેત્રીઓ પણ નેટવર્થમાં આગળ નીકળી ગઈ છે. આવી જ એક અભિનેત્રી છે પૂજા બત્રા.
પૂજા બત્રાએ મલયાલમ સિનેમાથી પોતાની શરૂઆત કરી હતી. પ્રિયદર્શનની ફિલ્મ ચંદ્રલેખા તેની પહેલી ફિલ્મ હતી. જેમાં તે સુપરસ્ટાર મોહનલાલ સાથે નજર આવી હતી. તેના બાદ તે 1999 માં મેઘમ ફિલ્મમાં જોવા મળી હતી, જેમાં તે મમુટીની પત્નીના રોલમાં તી. બોલિવુડમાં તેને અસલી ઓળખ વિરાસત ફિલ્મથી મળી. પંરતું તેને હંમેશા બોલિવુડમાં સાઈડ રોલ મળતા રહ્યાં. તે લીડ રોલમાં ક્યારેય ન રહી હતી.
કરિયર વિશે
પૂજા બત્રાએ પોતાના કરિયરની શરૂઆત મોડલિંગથી કરી હતી. પૂજા બત્રાએ મલયાલમ, તમિલ, તેલુગુ અને હિન્દી ફિલ્મોમાં કામ કર્યું છે. સાથે જ તેણે અનેક મોટા સ્ટાર્સ સાથે જોડી જમાવી છે. પરંતું બાદમાં અચાનક તે બોલિવુડ ઈન્ડસ્ટ્રીઝમાંથી ગાયબ થઈ ગઈ હતી.
લગ્ન, ડિવોર્સ બધું જ આવ્યું
પૂજા બત્રાની લાઈફમાં લગ્ન બાદ તલાક પણ આવ્યા. તેની અંગત જિંદગી બહુ જ ચર્ચામાં રહી હતી. વર્ષ 2003 માં તેણે સોનુ અહલુવાલિયા સાથે લગ્ન કર્યા હતા, અને અમેરિકા સ્થાયી થઈ હતી. પરંતું વર્ષ 2011 માં તેણે ડિવોર્સ લઈ લીધા હતા. ભારત પરત ફર્યા બાદ તેણે વર્ષ 2019 માં નવાબ શાહ સાથે બીજા લગ્ન કર્યા. બાદમાં તેને કોઈ ફિલ્મ ન મળી, પરંતું તેણે બિઝનેસમાં કિસ્મત અજમાવી.
તે માત્ર અભિનેત્રી જ ન રહી, તે ભારતની એક ટ્રેડ એથ્લીટ પણ રહી છે. સ્કૂલના દિવસોમાં તે 200 અને 400 મીટર દોડ રેસમાં આગળ હતી. તો માર્શલ આર્ટસમા બ્રાઉન બેલ્ટ પણ છે. આજે તે એક યોગા ટીચર પણ છે. તે ફીટનેસ એક્સપર્ટ છે.
કેવી રીતે બની 700 કરોડની માલકીન
ફિલ્મી દુનિયામાંથી બ્રેક લીધા બાદ પૂજાએ બિઝનેસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું હતું. વર્ષ 2009 માં તેણે ગ્લોબલિંક નામની એક કંપનીની શરૂઆત કરી હતી. જે બોલિવુડ અને હોલિવુડની વચ્ચે ટેલેન્ટ બ્રિજનું કામ કરે છે. તે અમેરિકાના ફેમસ હિન્દી રેડિયો સ્ટેશન ‘મેરા સંગીત એલએ’ ની પાર્ટનર પણ છે. વિવિધ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ અને વ્યવસાયને કારણે આજે તેની સંપત્તિ લગભગ 77 મિલિયન ડોલર (700 કરોડ રૂપિયા) છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે