ધુરંધર 2 જોયા પછી, લોકો સાંભળી રહ્યા છે સની દેઓલની ફિલ્મનું આ ગીત, શું તમને પણ આવી હતી યાદ ?

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝEntertainmentધુરંધર 2 જોયા પછી, લોકો સાંભળી રહ્યા છે સની દેઓલની ફિલ્મનું આ ગીત, શું તમને પણ આવી હતી યાદ ?

Sunny Deol film Song: ધુરંધર 2 ના ઘણા ગીતો તમને 90ના દાયકામાં પાછા લઈ જાય છે. આવા એક ગીતમાં ઘણા લોકો યુટ્યુબ પર સની દેઓલની જૂની ફિલ્મના ગીતો સાંભળે છે. જાણો કે શું તમને ફિલ્મ જોતી વખતે તે યાદ પણ આવ્યા છે?

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 23, 2026, 07:01 PM IST
Sunny Deol film Song: ધુરંધર 2 માં, આદિત્ય ધરે સંગીત પ્રેમીઓને ઘણી હૃદયસ્પર્શી ક્ષણો આપી છે. તેમણે 90ના દાયકાના કેટલાક ગીતોને ફિલ્મમાં સમાવીને નોસ્ટાલ્જીયા બનાવી છે. તેમણે નુસરત ફતેહ અલીના ગીત દિલ પે ઝખ્મ ખાતા હૈં ને પાકિસ્તાન સાથે પણ જોડ્યું છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, આ ગીત સાંભળ્યા પછી, મિલેનિયલ યુઝર્સ હવે યુટ્યુબ પર સની દેઓલની ફિલ્મ જીતનું એક ગીત સાંભળી રહ્યા છે, જેના શબ્દો છે, દિલ કા ક્યા કરેં સાહિબ.

શું તમને આ ગીત યાદ છે?

Add Zee News as a Preferred Source

આપણે જે જીત વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ તે ગીત છે દિલ કા ક્યા કરેં સાહિબ. આ ફિલ્મ 1996માં રિલીઝ થઈ હતી અને તેમાં સલમાન ખાન, તબ્બુ અને કરિશ્મા કપૂર પણ છે. આ ગીત તબ્બુ પર ફિલ્માવવામાં આવ્યું છે. તેના શબ્દોમાં લખ્યું છે, ક્યારેક મને લાગે છે કે મારે તેમને ભૂલી જવું જોઈએ, ક્યારેક મને લાગે છે કે મારે તેમને યાદ રાખવા જોઈએ. દિલ કા ક્યા કરે સાહેબ, હમ ઉન્ની કે મિલતે હૈં. આ ગીતનો લય નુસરત ફતેહ અલીના ગીત દિલ પે ઝખ્મ કરે હૈં સાથે ખૂબ જ મળતો આવે છે, જેના કારણે 90ના દાયકાના થિયેટરોમાં દર્શકોને જીતના ગીતની યાદ આવી ગઈ.

લોકોએ આવી કમેન્ટ્સ કરી

યુટ્યુબ પર ઘણા દર્શકો ધુરંધર 2 જોયા પછી "દિલ કા ક્યા કરે સાહેબ" સાંભળી રહ્યા છે. એક યુઝરે લખ્યું કે, "ધુરંધર 2 પછી આ ગીત સાંભળવા કોણ આવ્યું? ઘણા લોકોએ જવાબ આપ્યો, "હા." બીજાએ લખ્યું, "ધુરંધર પછી બાળકોએ તે સાંભળ્યું, દંતકથાઓ પહેલાથી જ સાંભળી રહ્યા હતા. બીજાએ લખ્યું, "ધુરંધરનું જોયા પછી હું આ ગીત સાંભળવા આવ્યો હતો. તેના સૂર મને અહીં લાવ્યા." બીજાએ લખ્યું, "પાકિસ્તાનના પહેલા જમાઈ સની દેઓલ," અને બીજા, જસ્કિરત રંગી.

ધુરંધર 2માં આ ગીતો ખૂબ જ પસંદ કરવામાં આવી રહ્યા છે

ધુરંધર 2માં આદિત્ય ધરે 90ના દાયકાના સિનેમા પ્રેમીઓને ધ્યાનમાં રાખ્યા છે. તેમણે તિર્ચી ટોપી વાલે, બાઝીગર ઓ બાઝીગર અને હમ પ્યાર કરવા વાલે જેવા ગીતો પણ શામેલ કર્યા છે. આ ગીતોએ થિયેટરમાં ઘણી ધૂમ મચાવી છે. જો કે, ઘણા લોકો માને છે કે બીજો ભાગ પહેલા ભાગના ગીતો જેટલો ક્રેઝ બનાવવામાં સફળ રહ્યો નથી.

 

દિલ પે જખ્મ ખાતે હૈ ના થોડા લિરિક્સ

દિલ પે જખ્મ ખાતે હૈ

જાન સે ગુજરતે હૈ

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Dhurandhar 2Dhurandharlistening this songsunny deol FilmJeet MovieGujarati NewsDil Ka Kya Kare Sahebentertainment news

Trending news