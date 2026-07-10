/Dhamaal 4 Review: સિનેમાઘરોમાં અજય દેવગનની ફિલ્મ ધમાલ 4 રિલીઝ, જાણો લોકોને કેવી લાગી કોમેડી ફિલ્મ ?

Dhamaal 4 Review: 10 જુલાઈ 2026 ના રોજ ધમાલ 4 ફિલ્મ રિલીઝ થઈ ચૂકી છે. ઇન્દ્ર કુમારના નિર્દેશનમાં બનેલી ધમાલ 4 એડવેન્ચર કોમેડી ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મમાં મુખ્ય ભૂમિકામાં અજય દેવગન, અરશદ વારસી, રિતેશ દેશમુખ, જાવેદ જાફરી, રવિ કિશન, સંજય મિશ્રા સહિતના કલાકારો છે. વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મ પછી ધમાલ 4 એવી ફિલ્મ છે જેમાં સૌથી મોટી સ્ટાર કાસ્ટ જોવા મળે છે. ફિલ્મ રિલીઝ થયાની સાથે જ ફિલ્મ જોનારા દર્શકોએ ફિલ્મનું રીવ્યુ શેર કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. તો ચાલો તમને પણ જણાવીએ કે લોકોને ધમાલ 4 ફિલ્મ કેવી લાગી ?
ધમાલ 4 ફિલ્મની સ્ટોરી
ફિલ્મ જોનારા દર્શકોનું કહેવું છે કે ફિલ્મની શરૂઆત એક એનિમેશન સાથે થાય છે જેમાં બેકગ્રાઉન્ડમાં જણાવવામાં આવે છે કે 100 વર્ષ જૂનો ખજાનો છે પરંતુ તેનો નકશો ખોવાઈ ગયો છે આ નકશો અને ખજાનો શોધવાથી જ ફિલ્મની શરૂઆત થાય છે. ફિલ્મમાં અજય દેવગન, અરશદ વારસી, રિતેશ દેશમુખ અને જાવેદ જાફરીની પણ અલગ અલગ સ્ટોરીઓ ચાલે છે. ધમાલ ફિલ્મની અગાઉની ત્રણ ફિલ્મોની જેમ આ ફિલ્મમાં પણ વિચિત્ર અફરાતફરી જોવા મળે છે. ફિલ્મમાં પણ ખજાનો શોધવા માટે કલાકારો દોડધામ કરતા દેખાય છે. આ વખતે પણ અરશદ વારસી એટલે કે આદિ અને જાવેદ જાફરી એટલે કે માનવની જોડી લોકોને ખુશ કરવામાં સફળ રહી છે. જોનારા દર્શકોનું કહેવું છે કે જ્યારે પણ આદિ-માનવ સ્ક્રીન પર હોય છે ત્યારે થિયેટરમાં લોકો ખડખડાટ હસતા હોય છે.
ફિલ્મ જોનારા કેટલાક દર્શકોનું કહેવું છે કે ધમાલ 4 ફિલ્મ વેલકમ ટુ ધ જંગલ કરતા પણ વધારે મજેદાર અને કોમેડી છે. જોકે કેટલાક દર્શકોને ધમાલ 4 ફિલ્મ એટલી ગમી નથી. ફિલ્મથી લોકો નિરાશ પણ થયા છે. કેટલાક લોકોને ફિલ્મના જોક્સ ખરાબ લાગ્યા છે અને કેટલાક લોકોનું કહેવું છે કે ફિલ્મમાં અજય દેવગન મેન કેરેક્ટરમાં નહીં પરંતુ સાઈડ રોલમાં હોય તેવું લાગે છે.
ફિલ્મ ક્રિટિકને કેવી લાગી ફિલ્મ ?
દર્શકો તરફથી તો ધમાલ 4 ફિલ્મને મિક્સ રીવ્યુ મળી રહ્યા છે પરંતુ જાણીતા ફિલ્મ ક્રિટિક તરણ આદર્શ ફિલ્મને 3.5 સ્ટાર આપ્યા છે. તરણ આદર્શે તેના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર પોસ્ટ શેર કરી છે અને કહ્યું છે કે ફિલ્મ મજેદાર અને સ્ટ્રેસ બસ્ટર છે. તરણ આદર્શે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં લખ્યું છે કે ફિલ્મ જોવા જાવ તો લોજીક શોધવાનો પ્રયત્ન કરતા નહીં. બસ ફિલ્મની મજા લેવી.
દર્શકો તરફથી મળતા રિએક્શન અને ફિલ્મ ક્રિટીક્સના રિએક્શન પરથી એટલું કહી શકાય કે વિકેન્ડમાં ધમાલ 4 ફિલ્મ જોવાનું પ્લાનિંગ કરી શકાય છે. આ ફિલ્મ વન ટાઈમ વોચ તો છે જ.
ધમાલ 4 ફિલ્મનું બજેટ
બોક્સ ઓફિસ પર ફિલ્મ સફળ રહી કે નિષ્ફળ તેનો આધાર તેની કમાણી પર વધારે હોય છે. ફિલ્મ તેના બજેટ કરતાં વધુ કમાણી કરી લે એટલે સફળ ગણાય છે. ધમાલ 4 ફિલ્મ 150 કરોડના બજેટમાં બની છે. આ ફિલ્મની કમાણીની વાત કરીએ તો એડવાન્સ બુકિંગ થી ફિલ્મની કમાણી 6 કરોડ રૂપિયાથી વધુ થઈ હોવાનું કહેવામાં આવી રહ્યું છે. આ સિવાય અનુમાન છે કે ફિલ્મ પહેલા દિવસમાં ભારતમાં 12 થી 14 કરોડનો બિઝનેસ કરી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)