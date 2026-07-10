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Dhamaal 4 Review: સિનેમાઘરોમાં અજય દેવગનની ફિલ્મ ધમાલ 4 રિલીઝ, જાણો લોકોને કેવી લાગી કોમેડી ફિલ્મ ?

Dhamaal 4 Review: આજે અજય દેવગન, અરશદ વારસી, રિતેશ દેશમુખ અને જાવેદ જાફરી સહિતના કલાકારોની ફિલ્મ ધમાલ 4 સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ ચુકી છે. ધમાલ 4 ફિલ્મ લોકોને કેવી લાગી ચાલો તમને જણાવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 10, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 11:39 AM IST
Dhamaal 4 Review: સિનેમાઘરોમાં અજય દેવગનની ફિલ્મ ધમાલ 4 રિલીઝ, જાણો લોકોને કેવી લાગી કોમેડી ફિલ્મ ?
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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