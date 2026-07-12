Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Entertainment
  • /Dhamaal 4: વીકેન્ડમાં ધમાલ 4 છવાઈ ગઈ બોક્સ ઓફિસ પર, 50 કરોડથી વધી ગયું બોક્સ ઓફિસ કલેકશન

Dhamaal 4: વીકેન્ડમાં ધમાલ 4 છવાઈ ગઈ બોક્સ ઓફિસ પર, 50 કરોડથી વધી ગયું બોક્સ ઓફિસ કલેકશન

Dhamaal 4 Box Office Collection: અજય દેવગનની ફિલ્મ ધમાલ 4 બોક્સ ઓફિસ પર સારું પર્ફોમ કરી રહી છે. પહેલા દિવસે ફિલ્મને મિક્સ રીવ્યુ મળ્યા હોવા છતાં ધીરે ધીરે ફિલ્મની કમાણી રહી છે. ફિલ્મ રિલીઝ થઈ તેના 2 દિવસમાં જ બોક્સ ઓફિસ કલેકશન 50 કરોડથી વધી ગયું છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 12, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 06:19 PM IST
Dhamaal 4: વીકેન્ડમાં ધમાલ 4 છવાઈ ગઈ બોક્સ ઓફિસ પર, 50 કરોડથી વધી ગયું બોક્સ ઓફિસ કલેકશન
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન, યુપી, બિહારના લોકો માટે 31 ઓગસ્ટ સુધી દોડશે આ ટ્રેનો
Special trains41 min ago
2
Alia Bhatt43 min ago
3
Budh Margi 202649 min ago
4
Ambaji Temple49 min ago
5
taarak mehta ka ooltah chashmah1 hr ago