/Dhamaal 4: વીકેન્ડમાં ધમાલ 4 છવાઈ ગઈ બોક્સ ઓફિસ પર, 50 કરોડથી વધી ગયું બોક્સ ઓફિસ કલેકશન

Dhamaal 4 Box Office Collection: વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મ પછી બોક્સ ઓફિસ પર ગત સપ્તાહમાં કોમેડી ફિલ્મ ધમાલ 4 રિલીઝ થઈ છે. ધમાલ 4 ફિલ્મ પણ મોટી સ્ટારકાસ્ટ ધરાવતી કોમેડી ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ ફેમેલી એન્ટટેનર ફિલ્મ છે. બોક્સ ઓફિસ પર ફિલ્મની શરુઆત અપેક્ષા કરતાં સ્લો રહી છે પણ વીકેન્ડમાં ફિલ્મની કમાણીમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો.
ધમાલ 4 વીકેન્ડ બોક્સ ઓફિસ કલેકશન
ધમાલ 4 ફિલ્મને પોઝિટિવ રીવ્યુ વધારે મળી રહ્યા છે જેના કારણે લોકો કોમેડી જોવા માટે થિયેટર સુધી જઈ રહ્યા છે. જેના કારણે ફિલ્મનું વર્લ્ડવાઈડ બોક્સ ઓફિસ કલેકશન 50 કરોડથી વધી ચુક્યું છે. સૈકનિલ્કના આંકડા અનુસાર બોક્સ ઓફિસ પર ધમાલ 4 ફિલ્મે પહેલા દિવસે 14 કરોડનો બિઝનેસ કર્યો, બીજા દિવસે ફિલ્મનું કલેકશન 22.50 કરોડ હતું. ધમાલ 4 ફિલ્મનું ભારતમાં 2 દિવસનું નેટ કલેકશન 36.50 કરોડ રુપિયા હતું. જ્યારે રવિવાર સુધીમાં ફિલ્મનું ભારતમાં ગ્રોસ કલેકશન 43.80 કરોડ રહ્યું. જ્યારે ઓવરસીઝ કલેકશન 10 કરોડ હતું. આમ ફિલ્મનું વર્લ્ડવાઈડ કલેકશન 50 કરોડથી વધી ગયું છે.
ધમાલ 4 ની સ્ટાર કાસ્ટ
જેમ અગાઉ જણાવ્યું તેમ વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મ પછી ધમાલ 4 ફિલ્મ તાજેતરમાં રિલીઝ થયેલી સૌથી મોટી સ્ટારકાસ્ટ ધરાવતી કોમેડી ફિલ્મ છે. ધમાલ 4 ફિલ્મમાં અજય દેવગન સાથે રિતેશ દેશમુખ, અરશદ વારસી, જાવેદ જાફરી, સંજય મિશ્રા, ઈશા ગુપ્તા, સંજિદા શેખ, રવિ કિશન સહિતના કલાકારોની ભરમાર છે.
ધમાલ 4 ફિલ્મની સ્ટોરી
ધમાલ ફિલ્મ ફ્રેંચાઈઝીની આ ચોથી ફિલ્મ છે. ધમાલ 4 ફિલ્મમાં પણ કલાકારો 100 વર્ષથી છુપાયેલો ખજાનો શોધવા નીકળે છે. સૌથી પહેલા ખજાનો શોધવાની દોડધામમાં તેઓ અલગ અલગ કોમેડી પરિસ્થિતિમાં ફસાય જાય છે. આ બધું જ જોવામાં દર્શકોને મજા પડે છે. આ વખતે પણ લોકોને આદિ અને માનવની જોડી એટલે કે અરશદ વારસી અને જાવેદ જાફરીની જોડી પસંદ પડી રહી છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)