Drishyam 3: કહાની હજી બાકી છે... દ્રશ્યમ 3 નો પ્રોમો રિલીઝ, ધાંસૂ અંદાજમાં અજય દેવગન કરશે વાપસી
Drishyam 3 Promo: અજય દેવગન અને તબ્બુની ધાંસુ ફિલ્મ દ્રશ્યમ 3 નો પ્રોમો રિલીઝ કરવામાં આવ્યો છે. સાથે જ આ ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ પણ સામે આવી છે. પરિવારને બચાવવા માટે વિજય સાલગાંવકર ફરી એકવાર પડકારોનો સામનો કરશે.
Trending Photos
Drishyam 3 Promo: અજય દેવગનની સુપરહિટ ફિલ્મની ફ્રેંચાઈઝી દ્રશ્યમ 3નો પ્રોમો રિલીઝ થયો છે. આ પ્રોમોમાં અજય દેવગન ફરી એકવાર ધાંસૂ રોલમાં જોવા મળે છે. પ્રોમોની શરુઆત જબરદસ્ત છે અને સાથે જ એક મેસેજ શેર કરવામાં આવ્યો છે કે કહાની હજી બાકી છે.
આ ફિલ્મ 2 ઓક્ટોબર 2026 ના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે. ફિલ્મમાં અજય દેવગન વિજય સાલગાંવકર તરીકે જોવા મળશે અને સાથે જ તબ્બૂ અને શ્રેયા સરણ મુખ્ય ભુમિકામાં હશે. હજુ પણ વિજય અને તેના પરિવારના હત્યાથી છુટકારો મળ્યો નથી. અને તબ્બૂ અને અજય વચ્ચે ખેલ ચાલી રહ્યો છે. જે ફિલ્મને વધારે રસપ્રદ બનાવે છે. દ્રશ્યમ 3 ફિલ્મનો પ્રોમો લોકોને પસંદ પડી રહ્યો છે. આ વખતે ફિલ્મમાં જોવાનું રહ્યું કે તબ્બૂ તેના ઓનસ્ક્રીન દીકરાના મોત માટે જવાબદાર વિજયને પકડવામાં સફળ થાય છે કે નહીં.
ફિલ્મનો પ્રોમો 1 મિનિટ અને 13 સેકન્ડનો છે. જેમાં વિજય સાલગાંવકરનો અવાજ સાંભળવા મળે છે. ફિલ્મનો 3 પાર્ટ વર્ષ 2026 માં 2 ઓક્ટોબરે સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે. ફિલ્મને લઈને દર્શકો ઉત્સાહિત છે. દ્રશ્યમ સીરીઝની 2 ફિલ્મો આવી છે અને તે બંને ફિલ્મો બોક્સ ઓફિસ પર હિટ સાબિત થઈ છે.
દ્રશ્યમ ફિલ્મ 2015 માં રિલીઝ થઈ હતી. ફિલ્મ એ બોક્સ ઓફિસ પર રેકોર્ડ બ્રેક કમાણી કરી હતી. 62 કરોડમાં બનેલી આ ફિલ્મે 110 કરોડનો બિઝનેસ કર્યો હતો. ત્યારબાદ વર્ષ 2022 માં દ્રશ્યમ 2 ફિલ્મ રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મની વર્લ્ડવાઈડ કમાણી 342 કરોડ રુપિયા હતી. હવે 2 ઓક્ટોબર 2026 ના રોજ દ્રશ્યમ 3 ફિલ્મ રિલીઝ થશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે