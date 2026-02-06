Akanksha Chamola: આકાંક્ષા ચમોલા 'દિલ ધોખા ડિઝાયર' શોના બોલ્ડ સીનને લઈ ચર્ચામાં, ઈંટિમેટ સીન માટે લોકોએ કરી ટ્રોલ
Akanksha Chamola: ટીવી એક્ટર ગૌરવ ખન્ના બિગ બોસ 19 શો જીત્યો છે ત્યારથી તેના કરતાં વધારે ચર્ચા તેની પત્ની આકાંક્ષા ચમોલાની થઈ રહી છે. આકાંક્ષા ચમોલા રાતોરાત લાઈમલાઈટમાં આવી છે તેનું કારણ તેની બોલ્ડનેસ પણ છે. અને આ બોલ્ડનેસના કારણે હવે લોકો તેને ટ્રોલ કરી રહ્યા છે.
Akanksha Chamola: કહેવાય છે કે જ્યારે વ્યક્તિનો સારો સમય શરુ થાય છે ત્યારે રાતોરાત તેની કિસ્મત પલટી મારે છે. આવું જ કંઈ ગૌરવ ખન્ના અને તેની પત્ની આકાંક્ષા ચમોલા સાથે થયું હોય તેમ લાગે છે. થોડા સમય પહેલા ટીવી સીરીયલ અનુપમામાં ગૌરવ ખન્નાએ વર્ષો પછી અનુજ તરીકે એન્ટ્રી કરી હતી. અનુજ તરીકે ગૌરવ ખન્ના સુપરહિટ સાબિત થયો અને તેની લોકપ્રિયતા સાતમા આસમાને પહોંચી ગઈ. ત્યારબાદ તેણે અનુપમામાંથી એક્ઝિટ લઈ બિગ બોસ 19 માં એન્ટ્રી કરી. બિગ બોસ 19 માં પણ ગૌરવ ખન્ના વિનર બન્યો. જો કે બિગ બોસ 19 થી જ તેની પત્ની આકાંક્ષા ચમોલા પણ લાઈમ લાઈટમાં આવી ગઈ છે.
આકાંક્ષા ચમોલાના બોલ્ડ અને બબલી નેચરની એક ઝલક બિગ બોસ હાઉસમાં જ જોવા મળી ગઈ હતી. જ્યારે તેણે બિગ બોસને ધમકી આપી દીધી હતી કે તે નેશનલ ટીવી પર ગૌરવ ને એડલ્ટ પપ્પી કરી લેશે... જો કે ત્યારે તો માત્રે ટ્રેલર જોવા મળ્યું હતું આકાંક્ષા ચમોલાની બોલ્ડનેસની અસલી ઝલક તો તેના અપકમિંગ વેબ શોથી જોવા મળી છે. જી હાં ગૌરવ ખન્નાની પત્ની જે અચાનક લાઈમલાઈટમાં આવી છે તેનો બોલ્ડ વેબ શો શેમારુ પર આવી રહ્યો છે જેનું ટ્રેલર પણ રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. આ ટ્રેલર જોઈ લોકો હક્કાબક્કા રહી ગયા છે. કારણ કે આ શોમાં આકાંક્ષા ચમોલાનું અલગ જ રુપ લોકોને જોવા મળ્યું જે ગૌરવ ખન્નાની ઈમેજથી સાવ અલગ છે.
આકાંક્ષા ચમોલાનો વેબ શો દિલ ધોખા ઔર ડિઝાયર
આકાંક્ષા ચમોલા સોશિયલ મીડિયા પર તો એક્ટિવ છે પરંતુ છેલ્લા કેટલાક સમયથી આકાંક્ષા પોતાનો બોલ્ડ અંદાજ દેખાડતી તસવીરો પણ શેર કરવા લાગી છે. આ તસવીરો પછી હવે તેની બોલ્ડનેસનું અસલી કારણ સામે આવ્યું છે. હાલ આકાંક્ષા ચમોલા ચમોલા તેનો વેબ શો પ્રમોશન કરતી જોવા મળે છે. આ વેબ સીરીઝમાં તે બે કલાકારો સાથે રોમાન્ટિક થતી દેખાશે. આકાંક્ષા ચમોલાનો વેબ શો દિલ ધોખા ઔર ડિઝાયર શેમારું પર 12 ફેબ્રુઆરીથી રિલીઝ થશે અને તેમાં આકાંક્ષા સિવાય અલી હસન અને કુંવર અમરજીત સિંહ મુખ્ય ભૂમિકામાં દેખાશે.
બોલ્ડ સીન પર શું કહ્યું આકાંક્ષા એ ?
દિલ ધોખા ઔર ડિઝાયર વેબ શોના ટ્રેલર લોન્ચ દરમિયાન આકાંક્ષાએ તેણે શૂટ કરેલા ઈંટીમેટ સીન પર સ્પષ્ટતા પણ કરી હતી. તેણે જણાવ્યું હતું કે વેબ શોમાં ઈંટીમેટ સીન્સને લઈ નિયમો કડક છે અને તેમણે આ શો માં દરેક ગાઈડલાઈન ફોલો કરી સીન શૂટ કર્યા છે. તેણે જણાવ્યું કે શોના દરેક સીનમાં તે કંફર્ટ ઝોનમાં હતી અને તેમની ટીમ અને ડાયરેક્ટર સપોર્ટિવ હતા તેથી તેઓ સારી રીતે સીન શૂટ કરી શક્યા છે.
આકાંક્ષા ચમોલાનું ટ્રોલિંગ
ગૌરવ ખન્ના બિગ બોસ 19 જીત્યો ત્યારપછીથી વધારે લાઈમલાઈટમાં આવેલી આકાંક્ષા ચમોલા વેબ શો સાથે એક્ટિંગમાં ધમાકેદાર એન્ટ્રી તો કરી રહી છે પરંતુ સાથે જ તેને ટિકાનો સામનો પણ કરવો પડી રહ્યો છે. શોના ટ્રેલર લોન્ચ દરમિયાન તે પોતાના કો એકર્સ સાથે કોઝી થતી જોવા મળી હતી અને ખુલ્લેઆમ મસ્તી કરતી દેખાઈ હતી જેના કારણે તેને ટ્રોલ કરવામાં આવી. સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સનું કહેવું છે કે આકાંક્ષાની આ હરકતોના કારણે તેના અને ગૌરવના સંબંધ તુટી ન જાય જેવી રીતે તારા સુતારિયા અને વીરના સંબંધો તાજેતરમાં તુટ્યા, કેટલાક લોકો આકાંક્ષાના આ અંદાજને લઈ કહી રહ્યા છે કે તે ગૌરવ ખન્નાનું નામ ખરાબ કરી રહી છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
