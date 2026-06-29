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રિયાલીટી શોમાં ડિવોર્સની વાત કરી વિવાદમાં આવી આકાંક્ષા ચમોલા, ગૌરવના ગ્રીન ફ્લેગ હસબંડના નાટક પર પણ ભડક્યા લોકો

Akanksha Chamola Gaurav Khanna Divorce: રિયાલીટી શોના પહેલા જ એપિસોડમાં આકાંક્ષા ચમોલા ડિવોર્સની વાત કરી દાવ ખેલવા ગઈ પણ તેની સાથે દાવ થઈ ગયો છે. ડિવોર્સની વાત પર લોકો હવે ગૌરવ ખન્ના અને આકાંક્ષાને ફેક કહેવા લાગ્યા છે અને કહી રહ્યા છે કે આ કપલ રિયાલીટી શો જીતવા માટે સિમ્પથી કાર્ડ યુઝ કરે છે સાથે જ પોતાના ચાહકોને પણ ઉલ્લુ બનાવી રહ્યું છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 29, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:17 AM IST
રિયાલીટી શોમાં ડિવોર્સની વાત કરી વિવાદમાં આવી આકાંક્ષા ચમોલા, ગૌરવના ગ્રીન ફ્લેગ હસબંડના નાટક પર પણ ભડક્યા લોકો
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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