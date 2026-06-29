/રિયાલીટી શોમાં ડિવોર્સની વાત કરી વિવાદમાં આવી આકાંક્ષા ચમોલા, ગૌરવના ગ્રીન ફ્લેગ હસબંડના નાટક પર પણ ભડક્યા લોકો

Akanksha Chamola Gaurav Khanna Divorce: છેલ્લા બે દિવસથી સોશિયલ મીડિયા પર આકાંક્ષા ચમોલા અને ગૌરવ ખન્નાની પર્સનલ લાઈફ ચર્ચાનો વિષય બની છે. ગૌરવ ખન્ના હાલ ખતરોં કે ખેલાડી શોના શૂટિંગમાં વ્યસ્ત છે અને આકાંક્ષા લોકઅપ 2 શોમાં પહોંચી છે. લોકઅપ સીઝન 2 ના પહેલા જ એપિસોડમાં આકાંક્ષાએ મોટો ધડાકો કર્યો કે તે અને ગૌરવ ખન્ના એક વર્ષથી અલગ રહે છે અને ડિવોર્સ લેવાના છે. આ વાત સામે આવતા જ સ્માર્ટ સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સે ગણતરી કરી લીધી અને આ કપલ ટ્રોલ થવા લાગ્યું. લોકોનું કહેવું છે કે રિયાલિટી શો જીતવા માટે આકાંક્ષા ચમોલા સિમ્પથી કાર્ડ રમી રહી છે. અને અન્ય લોકોનું કહેવું છે કે જો આકાંક્ષાની વાત સાચી હોય તો bigg boss 19 માં ગૌરવ ખન્નાએ બાળકની વાત અને પત્નીને પ્રેમ કરતો હોવાની વાત કહીને સિમ્પથીના આધારે શો જીતી લીધો. ટૂંકમાં લોકોનું કહેવું છે કે આ કપલ રિયાલિટી શો જીતવા માટે લોકોના ઈમોશન્સ સાથે રમત રમે છે.
Bigg boss19 માં ગૌરવ ખન્ના બન્યો ગ્રીન ફ્લેગ હસબન્ડ
સોશિયલ મીડિયા પર આકાંક્ષા જ નહીં પરંતુ ગૌરવ ખન્નાને પણ લોકો નિશાન બનાવી રહ્યા છે. લોકોનું કહેવું છે કે જો આકાંક્ષાની વાત સાચી હોય અને તે ગૌરવ ખન્નાથી એક વર્ષથી અલગ થઈ ગઈ છે તો પછી બીગ બોસ 19 ના ફેમિલી વીકમાં ગૌરવ ખન્નાએ જે ગ્રીન ફ્લેગ હસબન્ડ હોવાનું નાટક કર્યું તે શું હતું ? સાથે જ બિગ બોસ હાઉસમાં બાળકને લઈને જ્યારે ચર્ચા થઈ ત્યારે પણ ગૌરવ ખન્ના રડી પડ્યો અને લોકોને સેમ્પથી મેળવી. હકીકતમાં આ બધું ગૌરવ ખન્ના કરી રહ્યો હતો ત્યારે તે પોતાની પત્નીથી અલગ થઈ ચૂક્યો હતો અને બંને ડિવોર્સ લેવાના હતા. તેમ છતાં ગૌરવ ખન્નાએ બિગ બોસ જીતવા માટે નાટક કર્યું.
સેલિબ્રિટી કપલ ઓડિયન્સને બનાવે છે બેવકૂફ
આકાંક્ષાએ રિયાલિટી શોના પહેલા જ દિવસે ડિવોર્સને લઈને જ ખુલાસો કર્યો તેના કારણે લોકો રોષે ભરાયા છે. કારણકે ફક્ત બિગ બોસ 19માં જ નહીં પરંતુ bigg boss પછી દરેક ઇવેન્ટમાં પણ ગૌરવ ખન્ના અને આકાંક્ષા એકબીજાની સાથે પતિ પત્ની તરીકે જોવા મળ્યા. સોશિયલ મીડિયા પર એકબીજાના બર્થ ડે માટેના સરપ્રાઈઝ પ્લાન કરીને પણ તેણે લોકોની સિમ્પથી મેળવી. આ બધી જ વસ્તુની ચર્ચા ઇન્ટરનેટ પર યુઝર્સ કરી રહ્યા છે અને લોકો કહી રહ્યા છે કે આ બંને સાથે મળીને લોકોને બેવફૂફ બનાવી રહ્યા છે જેથી તે રિયાલિટી શો જીતી શકે.
આકાંક્ષા સાથે સોશિયલ મીડિયા પર લોકો ગૌરવ ખન્નાને લઈને પણ રોષે ભરાયા છે. આંકાક્ષાએ શોમાં એવું પણ કહ્યું કે તેમની વચ્ચે સંબંધ ખરાબ નથી પણ કપલવાળી ફીલીંગ હવે નથી રહી. આ વાત પર લોકોનું કહેવું છે કે જો કપલ વાળી ફિલીંગ નથી તો પછી સોશિયલ મીડિયા પર કપલ તરીકે જે બ્લોગ શેર થતા તે પણ ફક્ત વ્યુ અને ફોલોવર્સ વધારવાનું નાટક હતું કે શું ?
10 વર્ષે તૂટશે ગૌરવ ખન્નાના લગ્ન
આકાંક્ષા ચમોલાએ ડિવોર્સને લઈને જ ખુલાસો કર્યો છે તે અંગે ગૌરવ ખન્નાની કોઈ પ્રતિક્રિયા સામે આવી નથી પરંતુ આકાંક્ષાએ રિયાલિટી શોમાં કહેલી વાત જો સાચી છે તો ગૌરવ ખન્નાનું 10 વર્ષનું લગ્ન તૂટવા જઈ રહ્યું છે. ગૌરવ ખન્ના અને આકાંક્ષાએ વર્ષ 2016 માં લગ્ન કર્યા હતા.