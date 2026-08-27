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  • /Akanksha Chamola: ગૌરવ ખન્નાના પેરેન્ટ્સ સાથે વાત નથી કરતી આકાંક્ષા ચમોલા, બાયોસેક્સુઅલ હોવાની વાત પર કર્યો ખુલાસો

Akanksha Chamola: ગૌરવ ખન્નાના પેરેન્ટ્સ સાથે વાત નથી કરતી આકાંક્ષા ચમોલા, બાયોસેક્સુઅલ હોવાની વાત પર કર્યો ખુલાસો

Akanksha Chamola: લોકઅપ 2 શો પુરો થઈ ગયો પણ આકાંક્ષા ચમોલાના 2 સીક્રેટ જે શો દરમિયાન રિવીલ થયા તેની ચર્ચાઓ પુરી થવાનું નામ નથી લેતી. આકાંક્ષા ચમોલા આ 2 સીક્રેટ સંદર્ભે પુછાયેલા પ્રશ્નના જવાબમાં નવો ધડાકો કર્યો છે. આકાંક્ષા ચમોલાએ કહ્યું છે કે ગૌરવ ખન્નાના માતાપિતા એટલે તેના સાસુ સસરા સાથે તેને વાત કરવાના પણ સંબંધ નથી. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 27, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 06:10 PM IST
Akanksha Chamola: ગૌરવ ખન્નાના પેરેન્ટ્સ સાથે વાત નથી કરતી આકાંક્ષા ચમોલા, બાયોસેક્સુઅલ હોવાની વાત પર કર્યો ખુલાસો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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