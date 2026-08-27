/Akanksha Chamola: ગૌરવ ખન્નાના પેરેન્ટ્સ સાથે વાત નથી કરતી આકાંક્ષા ચમોલા, બાયોસેક્સુઅલ હોવાની વાત પર કર્યો ખુલાસો

Akanksha Chamola: આકાંક્ષા ચમોલા અને ગૌરવ ખન્નાના સંબંધોની જે સત્ય લોકઅપ 2 દરમિયાન સામે આવ્યું તેના પરથી ફરી એકવાર સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે ચમકદમકની દુનિયા પાછળ ડાર્ક સીક્રેટ છુપાયેલા હોય છે. જેમકે આકાંક્ષા ચમોલાના ડાર્ક સીક્રેટ જે રિયાલીટી શો દરમિયાન લોકો સામે આવ્યા. પહેલું સીક્રેટ ગૌરવ ખન્ના સાથે ડિવોર્સ અને બીજું સીક્રેટ કે તે બાયોસેક્સુઅલ છે. હવે આકાંક્ષા ચમોલાએ ત્રીજો ધડાકો પણ કર્યો છે કે તેના અને ગૌરવ ખન્નાના પેરેન્ટ્સ વચ્ચે સારા સંબંધ નથી. તેઓ એકબીજા સાથે વાત પણ કરતા નથી.
ટીવી સ્ટાર ગૌરવ ખન્નાની પત્ની આકાંક્ષા ચમોલાએ રિયાલિટી શો દરમિયાન તેની લાઈફના સૌથી મોટા 2 સીક્રેટ રિવીલ કર્યા હતા. આ સીક્રેટમાંથી બીજું સીક્રેટ એટલે કે આકાંક્ષા બાયોસેક્સુઅલ છે તે વાત પર અભિનેત્રીએ તાજેતરમાં આઈએએનએસ સાથે વાતચીત કરી હતી. જ્યારે આકાંક્ષાને પુછવામાં આવ્યું કે તેની આ વાત સામે આવી ત્યારે ગૌરવના પેરેન્ટ્સનું રિએકશન શું હતું ? તો આકાંક્ષાએ બિંદાસ્ત જવાબ આપ્યો કે તેના સાસુ સસરાએ કંઈ કહ્યું નથી કારણ કે તેઓ વચ્ચે વાતચીતના પણ વહેવાર નથી. એટલે કે ગૌરવના પેરેન્ટ્સ અને આકાંક્ષા એકબીજા સાથે વાત નથી.
આકાંક્ષા ચમોલાએ ડિવોર્સની વાત પર પણ કહ્યું હતું કે આ વાત કોઈ ડાર્ક રિવીલેશન ન હતી. તે છેલ્લા દોઢ વર્ષથી માતાપિતા સાથે રહે છે. અને ડિવોર્સની વાત માટે પણ તેના પેરેન્ટ્સ આમ તો તૈયાર જ હતા. બસ ફરક એટલો હતો કે તેમને આ વાત નેટફ્લિક્સના માધ્યમથી ખબર પડી. આકાંક્ષા ચમોલા બાયોસેક્સુઅલ છે તે વાત પણ તેના માતાપિતાને ખબર પડી જ ગઈ હતી.
ઉલ્લેખનીય છે કે લોકઅપ 2 માં આકાંક્ષા ચમોલાએ ભાગ લીધો હતો. આ શોની શરુઆતમાં જ તેણે ખુલાસો કર્યો હતો કે ગૌરવ ખન્ના અને તેના ડિવોર્સ થવાના છે. 1 વર્ષથી તે અલગ રહે છે. આ વાત પર ગૌરવ ખન્નાને પણ ટ્રોલ કરવામાં આવ્યો હતો. કારણ કે બિગ બોસ સમયે ગૌરવ ખન્નાએ આકાંક્ષા સાથે રિલેશન નોર્મલ હોવાનું દેખાડ્યું અને એ પછી પણ વીડિયોમાં બંને પતિ પત્ની તરીકે જોવા મળતાં. શો દરમિયાન આકાંક્ષા ચમોલાનું બીજું સીક્રેટ પણ સામે આવ્યું હતું. તેનું બીજું સીક્રેટ હતું કે તે બાયોસેક્સુઅલ છે. જો કે શો દરમિયાન તેણે પોતાના ત્રીજી સીક્રેટ વિશે પણ હીંટ આપી હતી. આ સીક્રેટ માટે તેણે કહ્યું હતું કે આ વાત સામે આવી તો મોટી પરેશાની થઈ જશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)