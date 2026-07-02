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શા માટે આકાંક્ષા રિયાલિટી શોમાં કરી રહી છે ન કરવાની વાતો ? કપલના નજીકના મિત્રે કરી દીધો ખુલાસો

Akanksha Chamola Truth: આકાંક્ષા ચમોલા રિયાલિટી શો લોકઅપમાં ડિવોર્સ સહિતની વાતો ઓડિયન્સનું અટેન્શન મેળવવા માટે કરી રહી હોય તેવું બને. આ વાત અમે નહીં પરંતુ આકાંક્ષા ચમોલા અને ગૌરવ ખન્નાના નજીકના મિત્રએ એક પોડકાસ્ટ દરમિયાન કરી છે. આકાંક્ષા ચમોલા વિશે આ ખુલાસો કોણે કર્યો અને તેણે વધુમાં શું કહ્યું ચાલો તમને પણ જણાવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 02, 2026, 11:53 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:53 AM IST
શા માટે આકાંક્ષા રિયાલિટી શોમાં કરી રહી છે ન કરવાની વાતો ? કપલના નજીકના મિત્રે કરી દીધો ખુલાસો
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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