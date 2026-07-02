/શા માટે આકાંક્ષા રિયાલિટી શોમાં કરી રહી છે ન કરવાની વાતો ? કપલના નજીકના મિત્રે કરી દીધો ખુલાસો

Akanksha Chamola Truth: નેટફ્લિક્સનો રિયાલિટી શો લોકઅપ 2 સોશિયલ મીડિયા પર છવાયેલો છે. લોકઅપ 2 ના પહેલા એપિસોડથી જ આકાંક્ષા ચર્ચાનો વિષય બની છે. કારણકે તેણે પહેલા એપિસોડમાં જ એવો ધડાકો કર્યો કે ગૌરવ ખન્ના અને આકાંક્ષા ડિવોર્સ લઈ રહ્યા છે અને છેલ્લા એક વર્ષથી અલગ રહે છે. હવે તેમના એક નજીકના મિત્રોનું કહેવું એવું છે કે આકાંક્ષાએ આ વાત ઓડિયન્સનું અટેન્શન મેળવવા માટે કરી છે કારણ કે ડિવોર્સવાળી વાતથી ગૌરવ પોતે પણ અજાણ હતો !
ટીવીના ફેમસ એક્ટર અનુજ સચદેવાએ વિકી લાલવાણીના પોડકાસ્ટ દરમિયાન આ વાત કરી હતી. અનુજ અને ગૌરવ ખન્ના ખાસ મિત્રો છે.. પોડકાસ્ટ દરમિયાન જ્યારે અનુજને ગૌરવ અને આકાંક્ષા ચમોલાના ડિવોર્સની વાત પૂછવામાં આવી તો તેણે ચોંકાવનારો જવાબ આપ્યો. તેણે કહ્યું કે આ વાતથી તે પણ અજાણ હતો એટલે કે તેને ખબર ન હતી કે ગૌરવ અને આકાંક્ષા છેલ્લા ઘણા મહિનાથી અલગ રહી રહ્યા છે. આકાંક્ષાનો એપિસોડ જોયા પછી તેણે તુરંત જ ગૌરવનો કોન્ટેક્ટ કર્યો અને ગૌરવે પણ એવું કહ્યું કે આકાંક્ષા ડિવોર્સ વાળી વાત શેર કરશે તેવો તેને આઈડિયા ન હતો.
એક્ટરના નજીકના મિત્રે કર્યો મોટો ખુલાસો
ડિવોર્સની વાત પછી આકાંક્ષાની વધુ એક વીડિયો ક્લિપ વાયરલ થઇ હતી જેમાં તે એવું કહી રહ્યું હોય છે કે તેને માતા બનવાની ઈચ્છા નથી પરંતુ ગૌરવને બાળકો જોઈએ છે તેથી તે ઇચ્છતી નથી કે ગૌરવ તે ખુશીથી વંચિત રહે એટલા માટે તે અલગ થઈ જશે. આ વાત ઉપર પણ અનુજ સચદેવાએ એવું કહ્યું કે તેને નથી લાગતું કે ગૌરવ ખન્ના અને આકાંક્ષા બાળક માટે ડિવોર્સ લઈ રહ્યા હોય. ત્યાર પછી અનુજે એવી વાત કહી કે આકાંક્ષા ચમોલા શોમાંથી આવી વાત પબ્લિકલી કરે છે કારણ કે તેને ઓડિયન્સનું અટેન્શન મેળવવું હોય.
તાન્યા મિત્તલ જેવી સ્ટ્રેટર્જી
જોકે અનુજની વાત સાચી પણ હોઈ શકે છે કારણકે લોકઅપ શોમાં ગયા પછી આકાંક્ષા ચમોલા સતત એવી વાતો કરતી જોવા મળે છે જેના કારણે તેની વીડિયો ક્લિપ વાયરલ થાય અને તે ચર્ચામાં રહે. આ જ પ્રકારનું કામ બીગ બોસમાં જઈને તાન્યા મિત્તલે કર્યું હતું. તાન્યા મિત્તલે બિગ બોસમાં એવી વાતો કરતી હતી જેના કારણે તે સતત ચર્ચામાં રહી અને હવે આ જ સ્ટ્રેટર્જી આકાંક્ષા અપનાવી રહી છે. કારણ કે ડિવોર્સ વાળી વાત થોડી શાંત થઈ છે ત્યાં આકાંક્ષાએ બાયોસેક્સુઅલ હોવા વાળી વાત કરી છે જેના કારણે ફરી એકવાર સોશિયલ મીડિયા પર તેની ચર્ચા થવા લાગી છે.
એક તરફ આકાંક્ષા ચમોલા પબ્લિકના અટેન્શન માટે પોતાની પર્સનલ વાતો પબ્લિક કરી રહી છે અને બીજી તરફ ગૌરવ ખન્ના બહાર હજી પણ તેને પોતાની પત્ની ગણાવી તેને સપોર્ટ કરવાની વાત કરે છે. ડિવોર્સ વાળી વાત પર ગૌરવ ખન્ના કોઈપણ ખુલાસો કરવાનું ટાળી રહ્યો છે.