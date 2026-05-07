/Ksbkbt 2: આકાશદીપ અને સલમાન ખાન વચ્ચે છે 36 નો આંકડો, અંશે ક્યુંકી સીરીયલમાં જ નહીં ઓફસ્ક્રીન પણ કર્યા છે મોટા કાંડ

Ksbkbt 2 Latest Update: 51 વર્ષની ઉંમરે તુલસીના પૌત્ર અને અંશના દીકરાનું પાત્ર ભજવી રહેલો એક્ટર આકાશદીપ સતત ચર્ચામાં છે. લોકો તેના વીડિયો પર કોમેન્ટ કરી તેની એક્ટિંગ અને કાસ્ટિંગને લઈને તેને ટ્રોલ કરી રહ્યા છે.
Ksbkbt 2 Latest Update: ક્યૂંકી સાસ ભી કભી બહુ થી સીરીયલનો નવો ટ્વીસ્ટ એક્ટર આકાશદીપ માટે મુશ્કેલીઓ લઈને આવ્યો છે. આકાશદીપ તેની ઉંમરના કારણે અને તેની એક્ટિંગના કારણે ટ્રોલ થઈ રહ્યો છે. લોકો શોના વીડિયો પર સતત કોમેન્ટ કરી આકાશદીપની કાસ્ટિંગને લઈને પ્રશ્નો કરી રહ્યા છે. જો કે લોકોની વાતોનો જવાબ આકાશદીપ પણ આપી રહ્યો છે. આકાશદીપના આક્રમક જવાબોના કારણે તેણે પાસ્ટમાં કરેલા કાંડ પણ ચર્ચામાં આવી ગયા છે. જેમાંથી એક ઘટના એવી છે જેના કારણે સલમાન ખાન સાથે દુશ્મની શરુ થઈ ગઈ હતી.
ક્યૂંકી સાસ ભી કભી બહુ થી સીરીયલમાં સૌથી પહેલા આકાશદીપની એન્ટ્રી અંશ વિરાણી તરીકે થઈ હતી. અંશને ઓનસ્ક્રીન વિલન દેખાડવામાં આવ્યો હતો જેણે એટલા કાંડ કર્યા કે તેને સજા આપવા માટે તુલસીએ જ તેનું ખૂન કરી નાખ્યું. જો કે ઓફસ્ક્રીન પણ આકાશદીપ તેના કાંડ માટે ફેમસ છે. એક ઘટનામાં તો તેણે સલમાન ખાન સાથે દુશમનાવટ શરુ કરી દીધી હતી.
સલમાન ખાન અને આકાશદીપ વચ્ચે દુશ્મની
ક્યૂંકી સાસ ભી કભી બહુ થી સીરીયલથી ફેમસ થનાર આકાશદીપ તેના ક્રોધ સ્વભાવના કારણે ફેમસ હતો. વિલન તરીકે આકાશદીપ સફળ રહ્યો ત્યારબાદ તેને બિગ બોસમાં એન્ટ્રી મળી હતી. બિગ બોસ હાઉસમાં પોતાનો ગુસ્સો દેખાડવા જતા તેણે સલમાન ખાન સાથે પણ દુશ્મની શરુ કરી દીધી. વાત ત્યાં સુધી વધી ગઈ કે સલમાન ખાને તેણે ટીવી પર સબક શિખવાડવાની ધમકી આપી દીધી હતી.
આકાશદીપનો સલમાન ખાન પર આરોપ
આ ઘટના બાદ આકાશદીપે સલમાન ખાન પર આરોપ લગાવ્યો હતો કે સલમાને તેનું કરિયર ખરાબ કર્યું, કારણ કે બિગ બોસ પછી તેને કામ મળતું બંધ થઈ ગયું હતું. ત્યારબાદ તે નાગિન 7 માં જોવા મળ્યો હતો. તે સમયે પણ તેના અભિનયના કારણે તે ટ્રોલ થયો હતો. જો કે છેલ્લા કેટલાક સમયથી તે ટીવીના પડદેથી ગાયબ રહ્યો હતો. અને હવે ફરી એકવાર ક્યૂંકી સાસ ભી કભી બહુ થી સીરીયલમાં અંશના દીકરા રિયાંશ તરીકે એન્ટ્રી કરી છે.
આકાશદીપ ખરાબ એક્ટિંગ માટે થયો ટ્રોલ
જો કે 25 વર્ષના રિયાંશની ભુમિકામાં 51 વર્ષના આકાશદીપનું કાસ્ટિંગ થતા લોકો ભડક્યા છે. લોકો કોમેન્ટ કરીને કહી રહ્યા છે કે, જ્યારે તે કરનને ડેડ કહે છે જો તે જોવામાં પણ શરમ આવે છે, કેટલાક યુઝર્સની કોમેન્ટ એવી છે કે ઈંડસ્ટ્રીમાં બ્રેક માટે ઘણા યુવા કલાકારો સ્ટ્રગલ કરી રહ્યા છે અને 51 વર્ષના આકાશદીપને રોલ મળી ગયો, કેટલાક યુઝર્સને આકાશદીપની એક્ટિંગ પણ પસંદ નથી. તેમનું કહેવું છે કે 51 વર્ષનો આકાશદીપ 25 વર્ષના છોકરા જેવી એક્ટિંગ કરવા જાય છે તે સારી નથી લાગતી.
ક્યૂંકી સાસ ભી કભી બહુ થી લેટેસ્ટ અપડેટ
ક્યૂંકી સાસ ભી કભી બહુ થી સીરીયલની લેટેસ્ટ સ્ટોરીની વાત કરીએ તો તુલસી અને મિહીર ફરીથી લગ્ન કરવા જઈ રહ્યા છે. એક તરફ તેમના લગ્નની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે અને બીજી તરફ કરન રિયાંશને અંશની હકીકત જણાવે છે. કરન તેનો પિતા નથી અને અંશ તેનો પિતા છે તે વાત જાણીને રિયાંશ શું કરશે તે હવે જોવા મળશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી જાણકારી સામાન્ય જાણકારીઓ પર આધારિત છે. ZEE 24 KALAK તેનું પુષ્ટિ કરતું નથી )