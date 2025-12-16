બોલિવુડના રહેમાન ડકૈતે એક કારણથી નથી કર્યા લગ્ન, ડરને કારણે આજે પણ છે કુંવારા
Akshay Khanna On Relationship: ફિલ્મ ધુરંધરમાં રહેમાન ડકૈતના રોલને કારણે અક્ષય ખન્ના હાલ લાઈમલાઈટમાં છે, તે બોલિવુડના એલિજિબલ બેચલર કહેવાય છે, કેમ અક્ષય ખન્નાએ લગ્ન નથી કર્યા તે આજે પણ ચર્ચાનો વિષય છે
reason why akshay khanna never get married : અક્ષય ખન્ના હંમેશા લગ્ન અને સંબંધો વિશે ખુલ્લેઆમ બોલે છે. જ્યારે ઘણી સેલિબ્રિટીઓ તેમના અંગત જીવન વિશેના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાનું ટાળે છે, ત્યારે અક્ષયે સ્વીકાર્યું કે તે પ્રતિબદ્ધતાથી ડરે છે. આ ડર દિલ તૂટવાથી કે પ્રેમમાં વિશ્વાસના અભાવને કારણે નથી, પરંતુ કારણ કે તે પોતાને સારી રીતે જાણે છે.
અક્ષય ખન્ના હંમેશા પોતાના સંબંધો વિશે ખુલ્લેઆમ બોલે છે. તે કહે છે કે તેને પ્રતિબદ્ધતાનો ડર છે. લગ્ન ક્યારેય કરવા માટેની યાદીનો ભાગ ન હોવો જોઈએ. તે માને છે કે જ્યારે તમને યોગ્ય વ્યક્તિ મળે ત્યારે જ લગ્નના બંધનમાં પ્રવેશ કરવો યોગ્ય છે. તેના માટે, લગ્ન એ સામાજિક દબાણ કે મજબૂરી નથી.
ભૂતકાળના ઇન્ટરવ્યુમાં, અક્ષય ખન્નાએ કહ્યું છે કે લગ્ન ક્યારેય જીવનની કરવા માટેની યાદીનો ભાગ ન હોવો જોઈએ. તે માને છે કે લગ્ન ત્યારે જ યોગ્ય છે જ્યારે તમને યોગ્ય વ્યક્તિ મળે અને તમારા હૃદયને લાગે કે તે યોગ્ય સમય છે. તેના માટે, લગ્ન કોઈ સામાજિક દબાણ કે મજબૂરી નથી, પરંતુ એક મોટો ભાવનાત્મક અને જીવનશૈલીનો નિર્ણય છે જે ન તો દબાણ કરી શકાય છે કે ન તો ઉતાવળમાં લઈ શકાય છે.
મને પ્રતિબદ્ધતાનો ડર લાગે છે
અક્ષય ખન્નાએ પણ સ્વીકાર્યું કે સમય જતાં, પ્રતિબદ્ધતા પ્રત્યેનો તેમનો દ્રષ્ટિકોણ નોંધપાત્ર રીતે બદલાઈ ગયો છે. આશ્ચર્યજનક રીતે, તે તેના વિશે વધુ સાવધ બન્યો છે. તેમના શબ્દોમાં, "હવે હું પહેલા કરતાં પ્રતિબદ્ધતાથી વધુ ડરું છું."
તેમણે સમજાવ્યું કે આનું એક કારણ એ છે કે તે હવે એકલા રહેવાનો આનંદ માણે છે. તે પોતાની જાત સાથે આરામદાયક છે, તેના જીવન અને આદતોને સમજવા લાગ્યો છે. તેને એ પણ સમજાયું છે કે કદાચ તે પોતાને લાંબા ગાળાના સંબંધ અથવા લગ્ન માટે જરૂરી વિચારસરણી અને માનસિક તૈયારી માટે સક્ષમ નથી જોતો. તેથી, તેને લાગે છે કે મજબૂરી કે દબાણથી આ નિર્ણય લેવા કરતાં પોતાના સત્યને સ્વીકારવું વધુ સારું છે.
અક્ષય ખન્નાના વિચારો ઘણી બધી બાબતો શીખવે છે
અક્ષય ખન્નાના વિચારો આપણને શીખવે છે કે લગ્ન એ સુખી જીવનનો એકમાત્ર રસ્તો નથી. તમારી ભાવનાત્મક સુખાકારી અને તમારી જાતને સમજવી એ પણ એટલું જ મહત્વપૂર્ણ છે. કોઈ લગ્ન પસંદ કરે કે એકલતા, બંને સાચા છે. નિર્ણય સ્પષ્ટ વિચારસરણી અને મનની શાંતિથી લેવો જોઈએ, ડર, દબાણ કે સામાજિક દબાણથી નહીં. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે સંબંધો આયોજન દ્વારા બનવા જોઈએ, મજબૂરીથી નહીં. અને તમારી જાતને પસંદ કરવી એ ક્યારેય ખોટો નિર્ણય નથી.
