/Akshay Kumar: અક્ષય કુમારનું ભોજપુરી ગીત તમે જોયું કે નહીં ? શબ્દો સમજાશે નહીં પણ અક્ષયને જોઈને લોટપોટ થઈ જશો

Akshay Kumar Bhojpuri Song: ઈંટરનેટ પર અક્ષય કુમારનો ભોજપુરી અંદાજ છવાઈ ગયો છે. વેલકમ ટૂ જંગલ ફિલ્મનું ધમાકેદાર ભોજપુરી ગીત રિલીઝ થયું છે. આ ગીતમાં અક્ષય કુમાર અને અક્ષરા સિંહની જોડીએ ધમાલ મચાવી છે. તડકતા ફડકતા ગીતની મજા લોકો રહ્યા છે.
Akshay Kumar Bhojpuri Song: અક્ષય કુમારની આગામી ફિલ્મ વેલકમ ટુ ધ જંગલ તેની મસમોટી સ્ટારકાસ્ટ માટે અત્યાર સુધી ચર્ચામાં હતી. પરંતુ હવે આ ફિલ્મ ચર્ચામાં છે અક્ષય કુમારના ભોજપુરી ગીત માટે. વેલકમ ટુ ધ જંગલ કોમેડી ફિલ્મમાં અક્ષય કુમાર અને અક્ષરા સિંહનું એક ભોજપુરી ગીત જોવા મળશે અને આ ગીત હવે youtube પર રિલીઝ કરી દેવામાં આવ્યું છે. અક્ષય કુમાર અને અક્ષરા સિંહનું આ ગીત બોલીવુડ અને ભોજપુરીનું ધમાકેદાર કોમ્બિનેશન છે. આ ગીતમાં અક્ષય કુમાર અને અક્ષરા સિંહ તડકતા ફડકતા અંદાજમાં જોવા મળે છે.
આ પહેલી વખત છે કે અક્ષય કુમાર કોઈ ભોજપુરી ગીતમાં આ પ્રકારનો ડાન્સ કરતો જોવા મળે. ભોજપુરી સિનેમાની ક્વીન ગણાતી અક્ષરા સિંહ સાથે અક્ષય કુમારની કેમેસ્ટ્રી લોકોને તો પસંદ પડી છે. ભોજપુરી ભાષાના આ ગીતના શબ્દો ઘિસ ઘિસ ઘિસ છે. અસ્સલ ભોજપુરી ટચ સાથેનું આ ગીત, તેના હુક સ્ટેપ અને ધમાકેદાર મ્યુઝિક માટે વાયરલ થશે તેવું લાગી રહ્યું છે. આ ગીતમાં અક્ષય કુમાર અલગ જ અંદાજમાં જોવા મળે છે.
હાઈ એનર્જી, દેશી સ્વેગ અને ફુલ ઓન મસ્તીથી ભરપૂર આ ભોજપુરી ગીત વિક્રમ મોંટ્રોસ દ્વારા કંપોઝ કરવામાં આવ્યું છે. આ ગીત વિક્રમ મોંટ્રોસ અને સુપ્રિયા પાઠકે ગાયું છે. જંગલી મ્યુઝિક દ્વારા પ્રસ્તુત ઘિસ ઘિસ ઘિસ ગીત હવે બધા જ ઓડિયો પ્લેટફોર્મ પર સ્ટ્રીમ કરી દેવામાં આવ્યું છે. આ ગીતનો ફુલ મ્યુઝિક વીડિયો ટાઈમ્સ મ્યુઝિકના youtube ચેનલ પર રિલીઝ કરવામાં આવ્યો છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મ અહમદ ખાન દ્વારા નિર્દેશિત ફિલ્મ છે. ફિલ્મના નિર્માતા ફિરોઝ એ નડિયાદવાલા છે. અક્ષય કુમારની આ કોમેડી ફિલ્મ 26 જુને સિનેમા ઘરોમાં રિલીઝ થવાની છે. ફિલ્મની સ્ટાર કાસ્ટની વાત કરીએ તો એવું કહી શકાય કે બોલીવુડના મોટાભાગના કલાકારો આ ફિલ્મોમાં જોવા મળશે.
ફિલ્મમાં મુખ્ય કલાકારોમાં અક્ષય કુમાર, સુનીલ શેટ્ટી, અર્ષદ વારસી, જેકી શ્રોફ, પરેશ રાવલ, જોની લીવર, શ્રેયસ તલપડે, તુષાર કપૂર, રાજપાલ યાદવ, કૃષ્ણા અભિષેક, કીકુ શારદા, દલેર મહેંદી સહિતના એક્ટર્સ ફિલ્મમાં દેખાશે અને અભિનેત્રીઓમાં દિશા પટ્ટણી, જેકલીન ફર્નાડિસ, રવિના ટંડન, લારા દત્તા, ઉર્વશી રૌતેલા સહિતની હસીનાઓ આ ફિલ્મમાં દેખાશે.