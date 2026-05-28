/Bhooth Bangla On OTT: ઘર બેઠા જોઈ શકશો અક્ષય કુમારની ફિલ્મ ભૂત બંગલા, ચેક કરી લો કઈ તારીખે ઓટીટી પર થશે રિલીઝ

Bhooth Bangla On OTT: અક્ષય કુમારની હોરર કોમેડી ફિલ્મ ભૂત બંગલા હવે ઓટીટી પર રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. ભૂત બંગલા ફિલ્મ આ વર્ષની મોસ્ટ અવેટેડ ફિલ્મોમાંથી એક હતી. આ ફિલ્મે સિનેમાઘરોમાં પણ જબરદસ્ત કમાણી કરી હતી. અને હવે દર્શકો માટે આ ફિલ્મ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર આવી રહી છે.
અક્ષય કુમારની ફિલ્મ ભૂત બંગલા જે લોકો ઓટીટી પર જોવાની રાહ જોઈ રહ્યા હતા તેમણે હવે થોડા દિવસ જ રાહ જોવી પડશે. ગણતરીના દિવસોમાં જ આ ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. પ્રિયદર્શનની હોરર કોમેડી ફિલ્મ 17 એપ્રિલે સિનેમા ઘરોમાં રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મમાં મુખ્ય ભૂમિકામાં અક્ષય કુમાર અને વામીકા ગબ્બી હતા. જ્યારે સપોર્ટિંગ સ્ટારકાસ્ટમાં પરેશ રાવલ, તબ્બુ, રાજપાલ યાદવ, અસરાની સહિતના કલાકારો જોવા મળ્યા હતા. આ ફિલ્મ એક્ટર અસરાનીની છેલ્લી ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ રિલીઝ થાય તે પહેલા જ તેમનું નિધન થયું.
અક્ષય કુમારની ફિલ્મ ભુત બંગલાની રિલીઝ ડેટની વાત કરીએ તો આ ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર 12 જૂન 2026 ના રોજ રિલીઝ થઈ શકે છે. ભૂત બંગલા ફિલ્મ 12 જૂને નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થશે તે અંગે હજુ સુધી સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી.
અક્ષય કુમારની ફિલ્મ ભૂત બંગલાની સ્ટોરી અર્જુન આચાર્ય નામના વ્યક્તિની આસપાસ ફરે છે. અર્જુન આચાર્ય અક્ષય કુમારના પાત્રનું નામ છે. અર્જુન આચાર્યને રહસ્યમયી મહેલ વારસામાં મળે છે. આ મહેલ એવા ગામમાં હોય છે જ્યાં લગ્ન કરવાથી વધુસુર નામનો રાક્ષસ આવી જાય છે. આ ગામમાં અને મહેલમાં અક્ષય કુમાર લગ્નની તૈયારીઓ શરુ કરે છે અને મહેલમાં વિચિત્ર ઘટનાઓ બનવા લાગે છે. આ ફિલ્મ કોમેડી, હોરર અને સસ્પેંસથી ભરપુર છે.
જૂન મહિનામાં ઓટીટી અને બોક્સ ઓફિસ બંને પર અક્ષય કુમારનો જાદુ ચાલશે. જૂન મહિનામાં ઓટીટી પર ભૂત બંગલા ફિલ્મ રિલીઝ થશે જ્યારે બોક્સ ઓફિસ પર અક્ષય કુમાર સહિતના કલાકારોની મલ્ટી સ્ટારર ફિલ્મ વેલકમ ટુ ધ જંગલ ફિલ્મ રિલીઝ થવાની છે. સિનેમા ઘરોમાં આ ફિલ્મ 26 જૂન 2026 ના રોજ રિલીઝ થશે.
