Bhooth Bangla: ભૂત બંગલા ફિલ્મનું બજેટ વસુલ, હવે ફિલ્મની કમાઈ રહી છે નફો, 7 દિવસમાં ફિલ્મ 130 કરોડને પાર
Bhooth Bangla Box Collection: 14 વર્ષ પછી અક્ષય કુમાર અને પ્રિયદર્શનની જોડી જમાવતી ફિલ્મ ભૂત બંગલા રિલીઝ થઈ છે. આ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ તેને 7 દિવસ થયા છે અને હવે ફિલ્મ જે કમાણી કરી રહી છે તે નફો છે.
- અક્ષય કુમારની ફિલ્મ ભૂત બંગલાનું બોક્સ ઓફિસ કલેકશન.
- ફિલ્મની શરુઆત ધીમી રહી છે પણ ફિલ્મે 7 દિવસમાં તેના બજેટથી વધુ કમાણી કરી લીધી છે.
- ભૂત બંગલા ફિલ્મને વિદેશોમાં વધારે સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે.
Bhooth Bangla Box Collection: અક્ષય કુમારની ફિલ્મ ભૂત બંગલા ગત શુક્રવારે સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ હતી. ફિલ્મની શરુઆતા અનુમાન કરતાં ધીમી રહી છે પણ ફિલ્મે 7 દિવસમાં તેના બજેટથી વધુ કમાણી કરી લીધી છે. એટલે કે હવે ફિલ્મ જેટલા દિવસ ચાલશે અને જે કમાણી થશે તે ફિલ્મનો નફો હશે. આ ફિલ્મનું વર્લ્ડવાઈડ કલેકશન 130 કરોડથી વધુનું છે અને ભારતમાં પણ આ ફિલ્મ આ વીકેન્ડમાં 100 કરોડની કમાણી કરી લેશે તેવું અનુમાન છે.
ભૂત બંગલા ફિલ્મ પ્રિયદર્શનના નિર્દેશનમાં બનેલી હોરર કોમેડી ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મમાં અક્ષય કુમાર, પરેશ રાવલ, રાજપાલ યાદવ, વામીકા ગબ્બી, અસરાની, તબ્બૂ સહિતના દિગ્ગજ કલાકારો પણ છે. ફિલ્મ 120 કરોડના ખર્ચે બની છે અને ફિલ્મનું વર્લ્ડવાઈડ કલેકશન 130 કરોડથી વધુનું છે એટલે કે ફિલ્મ બનાવવાનો ખર્ચો વસુલ થઈ ચુક્યો છે. ફિલ્મ હવે જે કમાણી કરશે તે ફિલ્મનો નફો છે. જો કે ધીરે ધીરે ફિલ્મની કમાણી ઘટી રહી છે.
ભૂત બંગલા ફિલ્મને વિદેશોમાં વધારે સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. ખાસ વાત એ છે કે લાંબા સમય પછી અક્ષય કુમારને એક હીટ ફિલ્મ મળી છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષો દરમિયાન આવેલી અક્ષય કુમારની ફિલ્મો ફ્લોપ સાબિત થઈ હતી. જ્યારે આ ફિલ્મ અક્ષય કુમારની અગાઉ આવેલી ફિલ્મો કરતાં વધારે સારી સાબિત થઈ છે. આ ફિલ્મ ભારતીય બોક્સ ઓફિસની સાથે વિદેશમાં પણ સારી કમાણી કરી રહી છે.
ભૂત બંગલા ફિલ્મનું બોક્સ ઓફિસ કલેકશન
ભૂત બંગલા ફિલ્મનું ગુરુવારે ભારતમાં બોક્સ ઓફિસ કલેકશન 5.15 કરોડ રુપિયા થયું હતું. જ્યારે ઓવરસીઝ નેટ કલેકશન 2 કરોડનું થયું હતું. આમ ફિલ્મનું ગ્રોસ કલેકશન 84 કરોડથી વધી ગયું છે. જ્યારે દુનિયાભરમાં ફિલ્મનું કલેકનશ 130 કરોડથી વધી ચુક્યું છે.
ભૂત બંગલા ફિલ્મ પછી અક્ષય કુમાર અને પ્રિયદર્શનની હૈવાન નામની ફિલ્મ પણ આવશે. હૈવાન ફિલ્મ હોરર કોમેડી નહીં પણ થ્રિલર ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મ વિશે જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર હૈવાન ફિલ્મ મલયાલમ ફિલ્મ ઓપ્પમની હીંદી રીમેક હશે. આ ફિલ્મ અક્ષય કુમાર સાથે સૈફ અલી ખાન જોવા મળશે.
