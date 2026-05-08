/Bhooth Bangla On OTT: અક્ષય કુમારની હોરર કોમેડી ફિલ્મ ભૂત બંગલા કયા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર ક્યારે આવશે જાણો

Bhooth Bangla On OTT: અક્ષય કુમારની હોરર કોમેડી ફિલ્મ હવે ઓટીટી પર ક્યારે આવશે તે વાત જાણવા લોકો આતુર થયા છે. ભૂત બંગલા ફિલ્મની ઓટીટી રિલીઝ માટે તમે પણ રાહ જોઈ રહ્યા છો તો ચાલો તમને જણાવીએ આ અંગેની જાણકારી.
Bhooth Bangla On OTT: પ્રિયદર્શનના નિર્દેશનમાં બનેલી અક્ષય કુમારની હોરર કોમેડી ફિલ્મ ભુત બંગલા રિલીઝ થાય ત્યારથી ચર્ચામાં છે. અક્ષય કુમારની આ ફિલ્મને લોકો તરફથી સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. લોકોને ઘણા સમય પછી અક્ષય કુમારની ફિલ્મ જોવા જેવી લાગી છે. ફિલ્મનું બોક્સ ઓફિસ કલેક્શન ધીરે ધીરે વધી રહ્યું છે.
સાથે જ એવા લોકોની સંખ્યા પણ વધી રહી છે જેમણે આ ફિલ્મ થિયેટરમાં જોઈ નથી અને હવે ઓટીટી પર જોવા માંગે છે. જો તમે પણ આ ફિલ્મ ઓટીટી પર જોવા માટે રાહ જોઈ રહ્યા છો તો આજે તમને જણાવી દઈએ ભૂત બંગલા ફિલ્મ કયા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર અને ક્યારે રિલીઝ થવાની છે.
અક્ષય કુમારની હોરર કોમેડી ફિલ્મ ભુત બંગલા બોક્સ ઓફિસ પર શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહી છે. ફિલ્મ રિલીઝ થઈ તેને ત્રણ અઠવાડિયા થઈ ચૂક્યા છે તેમ છતાં ઘરોમાં આ ફિલ્મ સારી રીતે ચાલી રહી છે. હવે થોડા દિવસોમાં જ આ ફિલ્મ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર પણ રિલીઝ થઈ શકે છે.
આ પણ વાંચો: આકાશદીપ અને સલમાન ખાન વચ્ચે છે 36 નો આંકડો
કયા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર આવશે ભૂત બંગલા ?
અક્ષય કુમારની હોરર કોમેડી ફિલ્મ ભુત બંગલાના ડિજિટલ રાઈટ્સની ડીલ નેટફ્લિક્સ સાથે થઈ છે. ભુત બંગલા ફિલ્મ રિલીઝ થઈ તે પહેલાથી જ આ ડીલ થઈ ચૂકી હતી એટલે એ ફાઇનલ છે કે નેટફ્લિક્સ પર ભૂત બંગલા ફિલ્મ જોવા મળશે. ફિલ્મના ક્રેડિટ સીન અને પોસ્ટરમાં પણ નેટફ્લિક્સનું નામ લખી દેવામાં આવ્યું હતું.. એટલે ભૂત બંગલા ફિલ્મનું ઓટીટી પ્લેટફોર્મ નક્કી છે.
ભુત બંગલા ફિલ્મની રીલીઝ ડેટ
હવે વાત કરીએ ભૂત બંગલા ફિલ્મ ઓટીટી પર ક્યારથી જોવા મળશે તો મેકર્સ તરફથી હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર તારીખ જાહેર કરવામાં આવી નથી. જ્યારે પણ કોઈ ફિલ્મ થિયેટરમાં આવે છે તો તેના 45 દિવસ પછી ફિલ્મ ઓટીટી પર આવી શકે છે. ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર સારું પ્રદર્શન કરતી હોય તો ઓટીપી પર રિલીઝ લંબાવી દેવામાં આવે છે. કોમર્શિયલી સકસેસફુલ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ રીલીઝ ના 60 દિવસ પછી ઓટીટી પર સ્ટ્રીમ થાય છે. આ વાતને ધ્યાનમાં રાખીએ તો ભૂત બંગલા ફિલ્મ જૂન મહિનાના અંતે અથવા તો જુલાઈ મહિનાના પહેલા અઠવાડિયામાં નેટફ્લિક્સ પર જોવા મળી શકે છે. જો તમારે આટલો સમય રાહ ન જોવી હોય તો ભૂત બંગલા ફિલ્મ સિનેમા ઘરમાં જોઈ શકો છો.
ઉલ્લેખનીય છે કે પ્રિયદર્શનની ફિલ્મ ભૂત બંગલાની બોક્સ ઓફિસ પર શરૂઆત ધીમી થઈ હતી પરંતુ હાલ બોક્સ ઓફિસ પર આ ફિલ્મ બમ્પર કમાણી કરી રહી છે. સ્લો શરૂઆત પછી ભૂત બંગલા ફિલ્મે 20 દિવસમાં 140 કરોડની કમાણી કરી લીધી હતી. દુનિયાભરમાં આ ફિલ્મની કમાણીની વાત કરીએ તો આ આંકડો 250 કરોડથી વધી ચૂક્યો છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)