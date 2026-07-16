/Haiwaan: 10 વર્ષ જૂની સાઉથની સાઈકો થ્રિલર ફિલ્મની રીમેક છે અક્ષય કુમારની ફિલ્મ હૈવાન

Haiwaan: અક્ષય કુમારે સોશિયલ મીડિયા પર તેની અને સૈફ અલી ખાનની આગામી ફિલ્મ હેવાનના કેટલાક ફોટો શેર કર્યા છે. ફિલ્મના ફર્સ્ટ લુકની સાથે અક્ષય કુમારે ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ પણ જાહેર કરી છે. અક્ષય કુમાર અને સૈફ અલી ખાનની ફિલ્મ હેવાન 11 સપ્ટેમ્બરે સિનેમા ઘરોમાં રિલીઝ થશે. જોકે આ ફિલ્મની જાહેરાત થયાની સાથે જ મલયાલમ ભાષાની સાયકો થ્રિલર ફિલ્મ ઓપ્પમ પણ ચર્ચામાં આવી છે. કારણ કે અક્ષય કુમારની ફિલ્મ હૈવાન આ ફિલ્મની હિન્દી રીમેક છે.
અક્ષય કુમાર અને સૈફ અલી ખાનની જોડી
હૈવાન ફિલ્મ નું ડાયરેક્શન પ્રિયદર્શને કર્યું છે. હૈવાન ફિલ્મ દર્શકો માટે ખાસ હશે કારણ કે વર્ષો પછી આ ફિલ્મમાં અક્ષય કુમાર અને સૈફ અલી ખાનની જોડી એક સાથે જોવા મળશે. 90 ના દાયકામાં સૈફ અને અક્ષય કુમારે મેં ખિલાડી તુ અનાડી અને યે દિલ્લગી જેવી બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મો સાથે કામ કર્યું હતું. ત્યાર પછી 2026 માં સૈફ અને અક્ષય ફરી એક વખત એક સાથે ફિલ્મી પડદે જોવા મળશે. જોકે આ વખતે ફિલ્મ રોમેન્ટિક ડ્રામા નહીં પરંતુ સાઇકો થ્રીલર છે.
One sees everything,
One misses nothing,
Haiwaniyat ab nahin rukegi!#Haiwaan arrives in cinemas on 11th September! pic.twitter.com/q5eACFGXr1
— Akshay Kumar (@akshaykumar) July 15, 2026
અક્ષય કુમારની ફિલ્મ ઓપ્પમ ફિલ્મની રીમેક
જ્યારથી હૈવાન ફિલ્મનું અનાઉન્સમેન્ટ થયું અને તેનું ટીઝર શેર કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારથી જ ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ હતી કે હૈવાન ફિલ્મ મલયાલમ ફિલ્મની હિન્દી રિમેક છે. આ ફિલ્મ 10 વર્ષ પહેલા રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મનું નામ છે ઓપ્પમ. ઓપ્પમ ફિલ્મ મલયાલમ ભાષાની કલ્ટ ક્લાસિક ફિલ્મ ગણાય છે. ઓપ્પમ ફિલ્મ 2016 માં સિનેમા ઘરોમાં રિલીઝ થઈ હતી અને તેમાં મુખ્ય ભૂમિકામાં મોહનલાલ જોવા મળ્યા હતા. આ ફિલ્મમાં વિલનનું પાત્ર સુમૂથિરકાનીએ નિભાવ્યું હતું. ઓપ્પમ તે સમયે કોમર્શિયલી હિટ ફિલ્મ રહી હતી. હવે જોવાનું રહ્યું કે આ ફિલ્મની હિન્દી રિમેક હૈવાન અક્ષય કુમાર અને સૈફ અલી ખાન માટે સફળ ફિલ્મ સાબિત થાય છે કે નહીં.
મહત્વપૂર્ણ છે કે પ્રિયદર્શનની ફિલ્મ હેવાન 11 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ સિનેમા ઘરોમાં રિલીઝ થશે. આ ફિલ્મમાં અક્ષય કુમાર અને સેફ અલી ખાન સિવાય સૈયામી ખેર પણ મહત્વની ભૂમિકામાં જોવા મળશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)