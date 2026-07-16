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Haiwaan: 10 વર્ષ જૂની સાઉથની સાઈકો થ્રિલર ફિલ્મની રીમેક છે અક્ષય કુમારની ફિલ્મ હૈવાન

Haiwaan: અક્ષય કુમારે તેની આગામી ફિલ્મ હૈવાનનો ફર્સ્ટ લુક શેર કરી ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ અનાઉન્સ કરી છે. આ ફિલ્મનું પોસ્ટર રિલીઝ થયાની સાથે જ સાઉથની ફિલ્મ ઓપ્પમ ચર્ચામાં આવી ગઈ છે, કારણ કે અક્ષય કુમાર અને સૈફ અલીની આગામી ફિલ્મ 10 વર્ષ જૂની સાઈકો થ્રિલર ફિલ્મની રીમેક છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 16, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:00 AM IST
Haiwaan: 10 વર્ષ જૂની સાઉથની સાઈકો થ્રિલર ફિલ્મની રીમેક છે અક્ષય કુમારની ફિલ્મ હૈવાન

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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