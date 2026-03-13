Prev
Bhooth Bangla Teaser: અક્ષય કુમાર-પ્રિયદર્શનની હોરર કોમેડી ફિલ્મ ભૂત બંગલાનું જુઓ ટીઝર

Bhooth Bangla Teaser: અક્ષય કુમાર, પરેશ રાવલ અને પ્રિયદર્શન જ્યારે પણ સાથે આવ્યા છે ત્યારે દર્શકો નિરાશ નથી થયા. વર્ષ 2026 માં ફરીથી આ 3 કલાકારો ભૂત બંગલા ફિલ્મ લઈને આવી રહ્યા છે. આ ફિલ્મનું ટીઝર રિલીઝ થયું છે અને ટીઝર જોઈને તમને પણ લાગશે કે આ વખતે પણ દર્શકો નિરાશ નહીં થાય.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 13, 2026, 02:38 PM IST
  • અક્ષય કુમારની ફિલ્મ ભૂત બંગલાનું ટીઝર.
  • 16 વર્ષ પછી અક્ષય કુમાર પ્રિયદર્શનની ફિલ્મમાં જોવા મળશે.
  • દર્શકો અંદાજ લગાવી રહ્યા છે કે આ ફિલ્મ ભૂલભૂલૈયા જેવી જ દમદાર હશે. 
     

Bhooth Bangla Teaser: અક્ષય કુમાર-પ્રિયદર્શનની હોરર કોમેડી ફિલ્મ ભૂત બંગલાનું જુઓ ટીઝર

Bhooth Bangla Teaser: અક્ષય કુમારની છેલ્લા કેટલાક સમય દરમિયાન આવેલી ફિલ્મો ફ્લોપ સાબિત થઈ છે. હવે તેને એક બ્લોકબસ્ટર હિટ ફિલ્મની ખરેખર જરૂર છે. અને બની શકે કે અક્ષય કુમારની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ ભૂત બંગલા બને. આ વાત ફિલ્મના ટીઝરને જોઈને કહી શકાય છે. 

અક્ષય કુમારની ફિલ્મ ભૂત બંગલાની ચર્ચા છેલ્લા ઘણા સમયથી થઈ રહી છે. આ ફિલ્મ કેવી હશે અને ફિલ્મમાં કયા કયા કલાકારો છે તેની એક ઝલક હવે ટીઝરના માધ્યમથી મળી ગઈ છે. અક્ષય કુમારની આવનાર ફિલ્મ ભૂત બંગલાનું ટીઝર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે અને આ ફિલ્મ જોઈને દર્શકો અંદાજ લગાવી રહ્યા છે કે આ ફિલ્મ ભૂલભૂલૈયા જેવી જ દમદાર હશે. 

16 વર્ષ પછી અક્ષય કુમાર પ્રખ્યાત નિર્દેશક પ્રિયદર્શનની ફિલ્મમાં જોવા મળશે. આ ફિલ્મમાં અક્ષય કુમાર સાથે પરેશ રાવલ, અસરાની, રાજપાલ યાદવ સહિતના દિગ્ગજ કલાકારો જોવા મળશે. આ ફિલ્મની એક ઝલક દેખાડતું ટીઝર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે અને આ ટીઝર લોકોને પસંદ પડ્યું છે. 

ફિલ્મના ટીઝરમાં એક ગામની વાત છે જેમાં એક રહસ્યમય હવેલી હોય છે જેને લઇને ચેતવણી આપવામાં આવે છે કે અહીંયા કોઈ લગ્ન કરી શકતું નથી કારણ કે જો લગ્ન થાય તો વધુસુર આવી જાય છે. આ ચેતવણી વચ્ચે લગ્નની તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવે છે અને સાથે જ હવેલીમાં વિચિત્ર ઘટનાઓ બનવા લાગે છે. આ વધુસુર કોણ છે અને તે શા માટે આવું કરે છે તે જોવા માટે ફિલ્મ જોવી જરૂરી છે. 

ફિલ્મના ટીઝરમાં પરેશ રાવલ, અક્ષય કુમાર, રાજપાલ યાદવના મજેદાર ડાયલોગની ઝલક દેખાડવામાં આવી છે. ફિલ્મનું ટીઝર જોતા લાગે છે કે દર્શકોને લાંબા સમય સુધી યાદ રહી જાય તેવી હોરર કોમેડી ફિલ્મ જોવા મળશે. આ ફિલ્મમાં અસરાની પણ જોવા મળશે. એક્ટર અસરાનીની આ છેલ્લી ફિલ્મ છે કારણ કે ફિલ્મનું શૂટિંગ પૂરું કર્યા પછી તેમનું નિધન થઈ ગયું. 

આ ફિલ્મનું નિર્માણ બાલાજી મોશન પિક્ચર દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે અને નિર્માતા એકતા કપૂર, શોભા કપૂર અને અક્ષય કુમાર છે. આ પહેલા 2007માં અક્ષય કુમાર અને પ્રિયદર્શનની ફિલ્મ ભૂલભૂલૈયા આવી હતી. આ ફિલ્મ સુપરહિટ સાબિત થઈ હતી. હવે જોવાનું રહ્યું કે પ્રિયદર્શન અને અક્ષય કુમારની જોડી ચમકાવતી ફિલ્મ ભૂત બંગલા લોકોને કેવી લાગશે આ ફિલ્મ 10 એપ્રિલ 2026 ના રોજ સિનેમા ઘરોમાં રિલીઝ થશે.
 

