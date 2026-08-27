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એક ફિલ્મ પછી અક્ષય-પ્રિયંકા એટલા નજીક આવી ગયા કે ટ્વિંકલ ખન્નાને છોડવું પડ્યું હતું ઘર, આ ફિલ્મ કઈ હતી અને શું થયું હતું જાણો

Akshay Kumar Affair: અક્ષય કુમાર અને પ્રિયંકા ચોપડા એક ફિલ્મ સાથે કર્યા પછી એટલા નજીક આવી ગયા હતા કે અક્ષયની પત્ની ટ્વિંકલ ખન્નાને ઘર છોડી દેવું પડ્યું હતું. જાણકારો તો એવું પણ કહે છે કે જો અક્ષય-પ્રિયંકાએ વધારે ફિલ્મો સાથે કરી હોત તો અક્ષયનું ઘર ભાંગી ગયું હોત. આ વાત તે સમયની છે જ્યારે પ્રિયંકા બોલીવુડમાં નવી નવી હતી. શું થયું હતું ત્યારે ચાલો જાણીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 27, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:43 AM IST
એક ફિલ્મ પછી અક્ષય-પ્રિયંકા એટલા નજીક આવી ગયા કે ટ્વિંકલ ખન્નાને છોડવું પડ્યું હતું ઘર, આ ફિલ્મ કઈ હતી અને શું થયું હતું જાણો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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