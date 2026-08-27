/એક ફિલ્મ પછી અક્ષય-પ્રિયંકા એટલા નજીક આવી ગયા કે ટ્વિંકલ ખન્નાને છોડવું પડ્યું હતું ઘર, આ ફિલ્મ કઈ હતી અને શું થયું હતું જાણો

Akshay Kumar Affair: બોલીવુડમાં પરિણીત એક્ટર્સના કો સ્ટાર સાથે અફેર થયા હોવી તેવી ઘણી ઘટનાઓ છે. કેટલાક અફેર વિશે કોઈને ખબર પડતી નથી તો કેટલાક અફેર ચર્ચાનો વિષય બની જાય છે અને પછી છડેચોક તેની વાતો થવા લાગે છે. આવું જ કંઈક અક્ષય કુમાર સાથે બન્યું હતું. બોલીવુડના ખિલાડી કુમારના નામ આમ તો ઘણી અભિનેત્રી સાથે જોડાયા છે. જેમાંથી એક પ્રિયંકા ચોપડા પણ છે. અક્ષય કુમાર પ્રિયંકા ચોપડાથી દુર થઈ જાય તે માટે તો ટ્વિંકલ ખન્નાએ પણ ઘર છોડી દીધું હતું. આ સમગ્ર ઘટનાનો ખુલાસો બોલીવુડના જાણીતા ડાયરેક્ટર સુનીલ દર્શને કર્યો હતો.
સુનીલ દર્શન એ જ ડાયરેક્ટર છે જેણે અક્ષય કુમાર સાથે અંદાઝ ફિલ્મ બનાવી હતી અને આ ફિલ્મથી પ્રિયંકા ચોપડાને બોલીવુડમાં ઓળખાણ મળી હતી. આ ફિલ્મ સફળ રહી અને અક્ષય પ્રિયંકાની ઓનસ્ક્રીન જોડી લોકોને પણ પસંદ પડી. આ વાતને ધ્યાનમાં લઈ સુનીલ દર્શને વધુ એક ફિલ્મ અક્ષય કુમાર પ્રિયંકા ચોપડા સાથે પ્લાન કરી હતી. આ ફિલ્મનું નામ હતું બરસાત. જે ફિલ્મ પાછળથી બોબી દેઓલ સાથે રિલીઝ કરવામાં આવી. ખરેખર આ ફિલ્મ અક્ષય કુમાર સાથે બનવાની હતી.
સુનીલ દર્શને એક ઈંટરવ્યુમાં જણાવ્યું હતું કે તેણે બરસાત ફિલ્મનું એક ગીત પણ અક્ષય કુમાર અને પ્રિયંકા સાથે શૂટ કરી લીધું હતું. ત્યારબાદ શૂટિંગમાં થોડા મહિનાનો બ્રેક પડી ગયો. જ્યારે ફિલ્મનું શૂટિંગ શરુ કરવાની વાત આવે તો અક્ષય કુમારે ફિલ્મમાંથી પાછળ હટી જવાની વાત કરી. જેનું કારણ હતું તેની પર્સનલ લાઈફ. પર્સનલ કારણોસર તે પ્રિયંકા ચોપડા સાથે કામ કરવાનું ટાળવા લાગ્યો. વાત એવી પણ થવા લાગી કે જો અક્ષય અને પ્રિયંકા વધુ એક ફિલ્મ સાથે કરે તો અક્ષયરના પરિવારમાં સમસ્યા થવાની હતી.
તે સમયે વાત એવી સામે આવી હતી કે અક્ષય અને પ્રિયંકાના અફેરની ચર્ચાઓ જોરશોરથી થવા લાગી. આ વાતની ખબર ટ્વિંકલ ખન્નાને પડી અને તેના લગ્નજીવન પર અસર થવા લાગી. વાત એવી પણ હતી કે ટ્વિંકલ ખન્નાએ ઘર પણ છોડી દીધું હતું. ત્યારબાદ અક્ષય કુમારે બરસાત ફિલ્મ કરવાની ના કહી. સુનીલ દર્શને અક્ષય કુમારને બદલે ફિલ્મમાં બોબી દેઓલને લીધો. જો કે આ વાતને પણ અફવા જ કહેવામાં આવી હતી.
જો કે આ વાતને હવે વર્ષો થઈ ચુક્યા છે. હાલ તો અક્ષય કુમાર તેની આગામી ફિલ્મ હૈવાન માટે ચર્ચામાં છે. અક્ષય કુમાર અને સૈફ અલી ખાનની ફિલ્મ હૈવાન સપ્ટેમ્બર મહિનામાં રિલીઝ થવા જઈ રહી છે જેનું ટ્રેલર પણ તાજેતરમાં રિલીજ કરવામાં આવ્યું છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)