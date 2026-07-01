/Alpha Movie: આલિયા ભટ્ટની આલ્ફા ફિલ્મ આ ઉંમરના લોકો નહીં જોઈ શકે, જાણો શું છે કારણ ?

Alpha Movie: આલિયા ભટ્ટ, શરવરી વાઘ, બોબી દેઓલ અને અનિલ કપૂરની મચ અવેટેડ ફિલ્મ આલ્ફા ત્રણ જુલાઈથી થિયેટરોમાં રિલીઝ થઈ જશે. આલ્ફા ફિલ્મને સેન્સર બોર્ડર પાસ કરી દીધી છે પરંતુ તેમાં ઘણા બધા ફેરફાર કરીને ફિલ્મને UA 16 પ્લસ સર્ટીફીકેટ આપવામાં આવ્યું છે. તેનો અર્થ છે કે આલિયા ભટ્ટની આલ્ફા ફિલ્મ 16 વર્ષની નાની વયના બાળકો માટે નથી. જો 16 વર્ષથી નાની વયના બાળકોએ આ ફિલ્મ જોવી હશે તો માતા પિતા સાથે હોય તે જરૂરી હશે.
શું છે UA 16 પ્લસ સર્ટીફીકેટ ?
સેન્સર બોર્ડ જ્યારે કોઈપણ ફિલ્મને UA 16 પ્લસ સર્ટિફિકેટ આપે છે તો તેનો અર્થ થાય છે કે ફિલ્મ 16 વર્ષ કે તેનાથી નાની વયના લોકો માટે નથી. આ ફિલ્મ 16 વર્ષથી વધુની વયના લોકો જોઈ શકે છે. 16 વર્ષથી નાની વયના બાળકોને ફિલ્મ જોવી હોય તો તેની સાથે માતા-પિતાનું હોવું કે પછી કોઈ પેરેન્ટલ ગાઈડન્સ હોવું જરૂરી છે એટલે કે કોઈ મોટી વ્યક્તિ તેમની સાથે હોય તે જરૂરી થઈ જાય છે અને આલ્ફા ફિલ્મ આવી જ ફિલ્મ છે.
આલ્ફા ફિલ્મનો રનટાઈમ
બોલીવુડમાં થોડો સમય એવો હતો જ્યારે બે કલાકની ફિલ્મો બનવા લાગી હતી. પરંતુ ધુરંધર પછી ફરી એક વખત ફિલ્મોનો રન ટાઈમ વધી રહ્યો છે. આલ્ફા ફિલ્મ પણ બે કલાકથી વધુ સમયની છે. જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર આલ્ફા ફિલ્મ 2 કલાક અને 20 મિનિટ લાંબી ફિલ્મ છે.
હિંસક સીન અને અપશબ્દો પર કાતર
સેન્સર બોર્ડે આલિયા ભટ્ટ ની ફિલ્મ આલ્ફાને યુએ 16 પ્લસ સર્ટિફિકેટ આપવાની સાથે ફિલ્મમાંથી હિંસક સીન કટ કરાવ્યા છે અને અપશબ્દો મ્યુટ કરાવ્યા છે તેનો અર્થ થાય છે કે ફિલ્મમાં હિંસક સીન અને અપશબ્દોનો વધારે ઉપયોગ થયો હશે જેમાંથી આપત્તિ જનક સીનને હટાવી દેવામાં આવ્યા છે.
સ્પાઈ યુનિવર્સની પહેલી મહિલા કેન્દ્રિત ફિલ્મ
આલ્ફા ફિલ્મ યશરાજ ફિલ્મ્સની ખાસ ફિલ્મ છે. કારણ કે સ્પાઈ યુનિવર્સ આ પહેલી ફિલ્મ છે જે વુમન સેન્ટ્રીક સ્પાઇ ફિલ્મ છે.. આલ્ફા ફિલ્મનું નિર્દેશન શિવ રવૈલે કર્યું છે.. ફિલ્મના મુખ્ય કલાકારોમાં આલિયા ભટ્ટ, શરવરી વાઘ, બોબી દેઓલ, અનિલ કપૂર, આર માધવન જોવા મળશે. આ ફિલ્મ 3 જુલાઈથી સિનામાં ઘરોમાં રિલીઝ થવાની છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)