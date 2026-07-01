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Alpha Movie: આલિયા ભટ્ટની આલ્ફા ફિલ્મ આ ઉંમરના લોકો નહીં જોઈ શકે, જાણો શું છે કારણ ?

Alpha Movie: આલિયા ભટ્ટની ફિલ્મ આલ્ફા સિનેમા ઘરોમાં 3 જુલાઈથી જોવા મળશે. ફિલ્મ રિલીઝ થાય તે પહેલા સેન્સર બોર્ડે ફિલ્મના હિંસક સીન પર કાતર ફેરવી છે અને સાથે જ અપશબ્દોને મ્યૂટ કર્યા છે. આ ફિલ્મને લઈને અન્ય એક મહત્વની અપડેટ છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 01, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 01:12 PM IST
Alpha Movie: આલિયા ભટ્ટની આલ્ફા ફિલ્મ આ ઉંમરના લોકો નહીં જોઈ શકે, જાણો શું છે કારણ ?
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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