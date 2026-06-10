/Alpha Movie Teaser: આલિયા ભટ્ટની મોસ્ટ અવેટેડ એકશન ફિલ્મ આલ્ફાનું ટીઝર રિલીઝ, આલિયા ભટ્ટ દેખાશે ખૂંખાર અવતારમાં

Alpha Movie Teaser: આલિયા ભટ્ટની મોસ્ટ અવેટેડ ફિલ્મ આલ્ફાનું ટીઝર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. YRF સ્પાય યુનિવર્સની ફિલ્મ આલ્ફાની આ પહેલી ઝલક છે અને આ ઝલક શાનદાર છે. આલ્ફા ફિલ્મમાં આલિયા ભટ્ટ ફીમેલ લીડ છે અને તેના પિતાના રોલમાં બોબી દેઓલ જોવા મળે છે. તેમના ટીઝરની શરૂઆત બોબી દેઓલ અને આલિયા ભટ્ટથી જ થાય છે.
ફિલ્મના ટીઝરની શરૂઆતમાં જોવા મળે છે કે બોબી દેઓલ પોતાની દીકરી આલિયા ભટ્ટને લઈને એક રેસ્ટોરન્ટમાં તેનો 18મો જન્મ દિવસ ઉજવી રહ્યો હોય. આ જોઈને તેની દીકરી ખુશ થાય છે.. ત્યારે બોબી દેઓલ આલિયા ભટ્ટને એક ગિફ્ટ આપે છે અને ફિલ્મની જબરદસ્ત એક્શન સીકવન્સ શરૂ થાય છે. પોતાની દીકરીના અઢારમાં જન્મદિવસે બોબી દેઓલ તેને પહેલા મિશન પર મોકલે છે. ટીઝરના ડાયલોગ અને એક્શન સિકવન્સ દમદાર છે.
ટીઝરમાં દર્શાવ્યા અનુસાર બોબી દેઓલ પોતે સ્પાઇ હોય છે અને તેની દીકરી આલ્ફાને પણ તે ટ્રેનિંગ આપી દેશના દુશ્મનો સામે લડવા મોકલે છે. વાય આર એફની આલ્ફા ફિલ્મ ફિમેલ લીડ એક્શન ફિલ્મ છે. ટાઈગર, પઠાણ અને વોર જેવી સ્પાઈ થ્રીલર એક્શન ફિલ્મોની ફ્રેન્ચાઇઝીમાં આલિયા ભટ્ટની આ ફિલ્મ નવો ટ્વીસ્ટ છે.
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આલ્ફા ફિલ્મમાં આલિયા ભટ્ટ બોબી દેઓલ ઉપરાંત શરવરી વાઘ અને અનિલ કપૂર મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. જોકે આ પહેલા ટીઝરમાં આલિયા ભટ્ટ અને બોબી દેઓલનું જ ઈન્ટ્રોડક્શન કરવામાં આવ્યું છે. ટીઝર પરથી એક વસ્તુ સ્પષ્ટ થાય છે કે બોબી દેઓલ એક સિક્રેટ પ્રોગ્રામ હેઠળ દેશ માટે નેક્સ્ટ જનરેશન સોલ્જર તૈયાર કરે છે અને તેમાં તે પોતાની દીકરીને પણ ટ્રેઈન કરે છે.. આલ્ફા ને એટલે કે આલિયા ભટ્ટ ને બોબી દેઓલ ખતરનાક ટ્રેનિંગ આપતો જોવા મળે છે.
આદિત્ય ચોપડાના બેનર હેઠળ બનેલી ફિલ્મ આલ્ફાનું ડાયરેક્શન શિવ રવૈલે કર્યું છે. ફિલ્મની સ્ટોરી ઉદય ચોપડાએ લખી છે. આલ્ફા ફિલ્મ 3 જુલાઈ 2026 ના રોજ દુનિયાભરમાં સિનેમા ઘરોમાં રિલીઝ થશે.