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Alpha Movie Teaser: આલિયા ભટ્ટની મોસ્ટ અવેટેડ એકશન ફિલ્મ આલ્ફાનું ટીઝર રિલીઝ, આલિયા ભટ્ટ દેખાશે ખૂંખાર અવતારમાં

Alpha Movie Teaser: આલિયા ભટ્ટની એક્શન ફિલ્મ આલ્ફાનું ટીઝર રિલીઝ કરી દેવામાં આવ્યું છે. આ ટીઝરમાં આલિયા ભટ્ટ એકશન મોડમાં જોવા મળે છે. આ ટીઝર સાથે આલ્ફા ફિલ્મની રિલીઝ ડેટ પણ જાહેર કરી દેવામાં આવી છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 10, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 12:45 PM IST
Alpha Movie Teaser: આલિયા ભટ્ટની મોસ્ટ અવેટેડ એકશન ફિલ્મ આલ્ફાનું ટીઝર રિલીઝ, આલિયા ભટ્ટ દેખાશે ખૂંખાર અવતારમાં

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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