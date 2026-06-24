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Alka Yagnik: ખૂબ જ ખરાબ સમયમાંથી પસાર થઈ રહી છું, પદ્મ ભૂષણ અલકા યાજ્ઞિકે વ્યક્ત કરી તકલીફ

Alka Yagnik Health Condition: બોલીવુડની લોકપ્રિય ગાયિકા અલકા યાજ્ઞિકને પદ્મ ભૂષણ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. આ સન્માન પછી તેણે ઈંસ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટ શેર કરી છે અને તેમાં તેણે પોતાના ખરાબ થતા સ્વાસ્થ્ય વિશે જાણકારી આપી છે. 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 24, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 01:07 PM IST
Alka Yagnik: ખૂબ જ ખરાબ સમયમાંથી પસાર થઈ રહી છું, પદ્મ ભૂષણ અલકા યાજ્ઞિકે વ્યક્ત કરી તકલીફ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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