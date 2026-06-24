/Alka Yagnik: ખૂબ જ ખરાબ સમયમાંથી પસાર થઈ રહી છું, પદ્મ ભૂષણ અલકા યાજ્ઞિકે વ્યક્ત કરી તકલીફ

Alka Yagnik Health Condition: હિન્દી સિનેમાની લોકપ્રિય ગાયકા અલકા યાજ્ઞિકને 23 જૂન 2026 ના રોજ રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદીએ પદ્મભૂષણ એવોર્ડથી સન્માનિત કર્યા. એવોર્ડ લેતી વખતે અલકા યાજ્ઞિકની જે હાલત હતી તેના વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે. આ વીડિયોમાં સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાય છે કે અલકા યાજ્ઞિકની હાલત ખરાબ છે. પોતાની ખરાબ થતી હાલત અંગે અલકા યાજ્ઞિકે પોતે એક ઈમોશનલ પોસ્ટ શેર કરી છે.
અલકા યાજ્ઞિકની ઈમોશનલ પોસ્ટ
પદ્મભૂષણ એવોર્ડ લેવા જતી વખતે પણ અલકા યાજ્ઞિકને સપોર્ટની જરૂર પડી હતી. પદ્મભૂષણથી સન્માનિત થયા પછી સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઈંસ્ટાગ્રામ પર અલકા યાજ્ઞિકે એક ઈમોશનલ નોટ શેર કરી છે. આ પોસ્ટમાં તેણે પોતાની ખરાબ થતી તબિયત વિશે જાણકારી આપી છે. અલકા યાજ્ઞિકે પદ્મભૂષણથી સન્માનિત કરવા બદલ આભાર માન્યો હતો અને સાથે જ જણાવ્યું હતું કે હાલ તે પોતાના જીવનના સૌથી ખરાબ સમયમાંથી પસાર થઈ રહી છે.
અલકા યાજ્ઞિકે શું લખ્યું?
અલકા યાજ્ઞિકે શેર કરેલી પોસ્ટમાં તેણે લખ્યું છે કે છેલ્લા બે વર્ષથી તે લાઈમલાઈટથી, લોકોની સામે આવવાથી અને તેની તબિયત અંગે કંઈ પણ શેર કરવાથી બચી રહી છે. તેણે એવું પણ લખ્યું છે કે ઘણા લોકો જાણે છે કે તે અત્યારે સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત ગંભીર સમસ્યા માંથી પસાર થઈ રહી છે. આ સમય દરમિયાન તેના ફેન્સની પ્રાર્થનાઓ અને મેસેજથી તેની હિંમત વધે છે. સાથે જ તેણે પ્રતિષ્ઠિત પદ્મભૂષણ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવા બદલ ભારત સરકાર, રાષ્ટ્રપતિ અને ગૃહમંત્રાલયનો આભાર માન્યો હતો.
અલકા યાજ્ઞિકની ગંભીર બીમારી
મહત્વપૂર્ણ છે કે વર્ષ 2024 માં એ વાત સામે આવી હતી કે અલકા યાજ્ઞિકને સેંસરી નર્વ હિયરિંગ લોસ જેવી દુર્લભ અને ગંભીર બીમારી છે. આ સમસ્યા તેને એક વાયરલ સંક્રમણના કારણે થઈ હતી. આ સમસ્યા થયા પછી તે લાઈમલાઈટ થી દૂર રહે છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે અલકા યાજ્ઞિકે છેલ્લે ઇમ્તિયાઝ અલીની ફિલ્મ અમરસિંહ ચમકીલા માટે ગીત ગાયું હતું ત્યાર પછીથી તે લાઈન લાઈટ થી દૂર છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)