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Alpha Movie OTT Release: 99 કરોડની કમાણી પર અટકેલી આલિયાની ફિલ્મ આલ્ફા હવે જુઓ ઓટીટી પર

Alpha Movie OTT Release: આલિયા ભટ્ટની ફિલ્મ આલ્ફા જો તમે સિનેમા ઘરોમાં જોવા માટે નથી ગયા તો હવે ઓટીટી પર જોઈ લો. સ્પાઈ યૂનિવર્સની ફિલ્મ આલ્ફા રક્ષાબંધનના દિવસે ઓટીટી પર સ્ટ્રીમ થવાની છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 27, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 05:42 PM IST
Alpha Movie OTT Release: 99 કરોડની કમાણી પર અટકેલી આલિયાની ફિલ્મ આલ્ફા હવે જુઓ ઓટીટી પર

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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