/Alpha Movie OTT Release: 99 કરોડની કમાણી પર અટકેલી આલિયાની ફિલ્મ આલ્ફા હવે જુઓ ઓટીટી પર

Alpha Movie OTT Release: આલિયા ભટ્ટ, શરવરી વાઘ, બોબી દેઓલ, અનિલ કપૂરની ફિલ્મ આલ્ફા હવે ઓટીટી પર રિલીઝ થવાની છે. જો કે આ ફિલ્મના સિનેમા ઘરોમાં બુરા હાલ થઈ ગયા હતા. જે રીતે ફિલ્મનું પ્રમોશન કરવામાં આવ્યું તેવો રિસ્પોન્સ ફિલ્મને મળ્યો નહીં. દર્શકોને આલિયાની એક્શન ફિલ્મમાં રસ પડ્યો નહીં. આ ફિલ્મ સિનેમાઘરોમાં 100 કરોડની કમાણી પણ કરી શકી નહીં.
YRF સ્પાઈ યૂનિવર્સની ફિલ્મ આલ્ફાને જોઈએ તેવી સફળતા ન મળી. લોકોને આલિયાનો એકશન અવતાર અને ફિલ્મની સ્ટોરી ગમ્યા નહીં. એક્શન પેક્ડ સ્પાઈ થ્રિલર ફિલ્મના સિનેમા ઘરોમાં બુરા હાલ હતા. ફિલ્મ ચાહકોને આલ્ફાની સ્ટોરી નબળી લાગી હતી. લોકોએ આલ્ફાને સ્પાઈ યૂનિવર્સની સૌથી નબળી ફિલ્મ ગણાવી હતી.
નેટફ્લિક્સ પર રિલીઝ થશે આલ્ફા
આલિયા ભટ્ટની ફિલ્મ આલ્ફા રક્ષાબંધનના દિવસે એટલે કે 28 ઓગસ્ટ 2026 ના રોજ નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ થશે. 28 ઓગસ્ટથી નેટફ્લિક્સ પર આલ્ફા ફિલ્મ જોઈ શકાશે. રક્ષાબંધનની રજામાં તમે પરિવાર સાથે આ ફિલ્મ જોઈ શકો છો.
આલ્ફા ફિલ્મનું બોક્સ ઓફિસ કલેકશન
આલિયા ભટ્ટની ફિલ્મ આલ્ફાનું બોક્સ ઓફિસ કલેકશન ખૂબ જ ઓછું રહ્યું છે. આલ્ફા ફિલ્મ 3 જુલાઈના રોજ થિયેટરમાં રિલીઝ થઈ હતી. આલ્ફા ફિલ્મ 100 કરોડના ખર્ચે બની હતી અને ભારતમાં આ ફિલ્મની કમાણી ફક્ત 58 કરોડથી વધુની થઈ હતી. જ્યારે વિદેશમાં આલ્ફાની કમાણી 29 કરોડ આસપાસ હતી. એટલે વર્લ્ડવાઈડ કમાણી 99 કરોડથી વધુની થઈ પણ આ ફિલ્મ 100 કરોડના આંકડા સુધી ન પહોંચી શકી. આલ્ફા ફિલ્મ સ્પાઈ યૂનિવર્સની સૌથી ઓછી કમાણી કરનાર ફિલ્મ છે.
YRF સ્પાઈ યૂનિવર્સની 7 ફિલ્મો
1. એક થા ટાઈગર (2012)
2. ટાઈગર ઝિંદા હૈ ( 2017)
3. વોર (2019)
4. પઠાન (2023)
5. ટાઈગર 3 (2023)
6. વોર 2 (2025)
7. આલ્ફા (2026)