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આલિયા ભટ્ટની ફિલ્મ આલ્ફાની ટિકિટ ખરીદવાનો ખર્ચો કરતાં પહેલા જાણો ફિલ્મ જોવા જેવી છે કે નહીં ?

Alpha Movie Review: આલિયા ભટ્ટની મચઅવેટેડ ફિલ્મ આલ્ફા આજે થિયેટરમાં રિલીઝ થઈ ચુકી છે. આ ફિલ્મને લઈને સોશિયલ મીડિયા પર ભારે બઝ ક્રિએટ કરવામાં આવ્યો હતો. ફિલ્મ રિલીઝ થયાની સાથે ફિલ્મને લઈને લોકોના અને ક્રિટીક્સના રિએકશન સામે આવવા લાગ્યા છે. તો ચાલો તમને પણ જણાવીએ આલ્ફા ફિલ્મ કેવી છે ?
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 03, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 01:20 PM IST
આલિયા ભટ્ટની ફિલ્મ આલ્ફાની ટિકિટ ખરીદવાનો ખર્ચો કરતાં પહેલા જાણો ફિલ્મ જોવા જેવી છે કે નહીં ?
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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