/આલિયા ભટ્ટની ફિલ્મ આલ્ફાની ટિકિટ ખરીદવાનો ખર્ચો કરતાં પહેલા જાણો ફિલ્મ જોવા જેવી છે કે નહીં ?

Alpha Movie Review: યશરાજ ફિલ્મના સ્પાઈ યુનિવર્સની પહેલી ફીમેલ લીડ એક્શન સ્પાઈ ફિલ્મ આલ્ફા આજે સિનેમા ઘરોમાં રિલીઝ થઈ છે. આલ્ફા ફિલ્મમાં મુખ્ય ભૂમિકામાં આલિયા ભટ્ટ અને શરવરી વાઘ છે. સાથે જ ફિલ્મમાં અનિલ કપૂર અને બોબી દેઓલ પણ મહત્વના રોલમાં જોવા મળે છે. આલ્ફા ફિલ્મ રિલીઝ થયાની સાથે જ ફિલ્મના રીવ્યુ સામે આવવા લાગ્યા છે. જો તમે પણ આલ્ફા ફિલ્મ જોવાનું વિચારી રહ્યા હોય તો ટિકિટ બુક કરાવતા પહેલા ફિલ્મનો રીવ્યુ વાંચી લો.
કેવી છે આલિયા ભટ્ટ ની ફિલ્મ આલ્ફા ?
ફિલ્મ જોયા પછી લોકો સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ફિલ્મને લઈને રિએક્શન આપી રહ્યા છે. આ ફિલ્મને લઈને ક્રિટીક્સના રિએકશન પણ સામે આવ્યા છે. જો કે બંને રિવ્યુમાં વિરોધાભાસ જોવા મળે છે. ફિલ્મ જોઈ ચૂકેલા લોકોનું કહેવું છે કે આલ્ફા ફિલ્મમાં દમ નથી અને ફિલ્મ ક્રિટિક્સ આલ્ફા ફિલ્મને શાનદાર ગણાવી રહ્યા છે.
આલ્ફા ફિલ્મને લઈ લોકોના રીવ્યુ કેવા છે ?
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર આલ્ફા ફિલ્મ જોયા પછી લોકો પોતાના અનુભવ અને રીવ્યુ શેર કરી રહ્યા છે. સામાન્ય લોકોને આલ્ફા ફિલ્મ કેવી લાગી ચાલો તમને પણ જણાવીએ. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર કરેલી પોસ્ટ અનુસાર લોકોને આલિયા ભટ્ટ ફિલ્મમાં મિસ ફિટ લાગે છે. કેટલાક લોકોનું કહેવું છે કે આલિયા ભટ્ટ એક્શન કરે છે ત્યારે ખૂબ જ ખરાબ લાગી રહી છે. અમુક લોકોનું એવું પણ કહેવું છે કે જે આલિયા ભટ્ટ શરવરી વાઘના સીન પણ પોતાની એક્ટિંગથી વધારે ખરાબ કરી રહી છે. ટૂંકમાં આ ફિલ્મમાં લોકોને આલિયા ભટ્ટની એક્ટિંગ ગમી નહીં. લોકો ફિલ્મને બિલો ધ એવરેજ કહી રહ્યા છે. કેટલાક યુઝર્સનું કહેવું છે કે ફિલ્મ આવનારા સમયમાં ફ્લોપ સાબિત થવાની છે.
ક્રિટિક્સને કેવી લાગી આલ્ફા ફિલ્મ ?
આદિત્ય ચોપડાના પ્રોડક્શનમાં બનેલી અને શિવ રવૈલે ડાયરેક્ટ કરેલી આલ્ફા ફિલ્મને ક્રિટિક્સ તરફથી શાનદાર રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે. ફિલ્મ ક્રિટીક કુલદીપ ગઢવી એ આલ્ફા ફિલ્મને ફોર સ્ટાર રેટિંગ આપ્યું છે અને લોકોને પણ કહ્યું છે કે વિકેન્ડમાં થિયેટર્સમાં જઈને આલ્ફા ફિલ્મ જોવી. ફિલ્મ ક્રિટીક્સ અનુસાર આલ્ફા ફિલ્મ સ્ટાઇલિશ અને હાઈ સ્પીડ સ્પાઇ થ્રિલર ફિલ્મ છે. ફિલ્મની શરૂઆત થોડી શાંત છે પરંતુ સેકન્ડ હાફ શાનદાર છે. ફિલ્મમાં આલિયા ભટ્ટની એક્ટિંગના ભરીભરીને વખાણ કરવામાં આવ્યા છે.
ફિલ્મની એક્શન સીકવન્સ કેવી છે?
આલ્ફા ફિલ્મ સ્પાય થ્રીલર એક્શન મુવી છે. આ ફિલ્મની એક્શન સીકવન્સને લઈને પણ લોકો વચ્ચે અને ક્રિટિક્સના રિવ્યુ વચ્ચે વિરોધાભાસ જોવા મળે છે. લોકોને ફિલ્મમાં આલિયા ભટ્ટની એક્શન પસંદ ન પડી. લોકોનું કહેવું છે કે આલ્ફા ફિલ્મ અલગ અલગ હોલીવુડ ફિલ્મનો મસાલો છે. જેમાં આલિયાના એક્શન સીન ખૂબ જ ખરાબ છે. જ્યારે ક્રિટિક્સ રીવ્યુમાં ફિલ્મની એક્શન સીકવન્સના વખાણ કરવામાં આવ્યા છે અને આલિયા ભટ્ટને બોલીવુડની નંબર વન એક્ટ્રેસ પણ કહેવામાં આવી છે. ક્રિટિક્સ આલ્ફા ફિલ્મના એક્શન દમદાર એક્ટિંગ અને એક્શનનો પરફેક્ટ કોમ્બો ગણાવે છે.
આમ આલ્ફા ફિલ્મને રિલીઝના પહેલા દિવસે મિક્સ રીવ્યુ મળી રહ્યા છે. તેથી આલ્ફા ફિલ્મ ખરેખર કેવી છે તે જાણવા માટે તમારે જ ફિલ્મ જોવા જવું પડશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)