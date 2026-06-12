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Alpha Movie: આલિયા ભટ્ટની ફિલ્મ આલ્ફાનું ટીઝર 36 વર્ષ જૂની ફિલ્મના ટીઝરની ડિટ્ટો કોપી, વિશ્વાસ ન હોય તો જોઈલો તમે પણ

Alpha Movie Teaser: આલિયા ભટ્ટની મચ અવેટેડ ફિલ્મ આલ્ફાનું ટીઝર રિલીઝ થયું ત્યારે તો તેના ખૂબ વખાણ થયા પણ કેટલાક લોકોએ ફિલ્મ મેકર્સની ચોરી પકડી પાડી છે. આ ફિલ્મનું ટીઝર 36 વર્ષ જૂની એક ફિલ્મની કોપી છે. જો તમને વિશ્વાસ ન આવતો હોય તો બંને ફિલ્મના ટીઝર અહીં જોઈ લો.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 12, 2026, 08:13 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:13 AM IST
Alpha Movie: આલિયા ભટ્ટની ફિલ્મ આલ્ફાનું ટીઝર 36 વર્ષ જૂની ફિલ્મના ટીઝરની ડિટ્ટો કોપી, વિશ્વાસ ન હોય તો જોઈલો તમે પણ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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