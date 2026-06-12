/Alpha Movie: આલિયા ભટ્ટની ફિલ્મ આલ્ફાનું ટીઝર 36 વર્ષ જૂની ફિલ્મના ટીઝરની ડિટ્ટો કોપી, વિશ્વાસ ન હોય તો જોઈલો તમે પણ

Alpha Movie Teaser: આલિયા ભટ્ટની ફિલ્મ આલ્ફાનું ટીઝર રિલીઝ થયું ત્યારથી ચર્ચામાં છે. લોકો આલિયા ભટ્ટના એક્શન અવતારના વખાણ કરી રહ્યા છે. આલ્ફા ફિલ્મના અનાઉન્સમેન્ટ પછી બે વર્ષે આ ફિલ્મ રિલીઝ કરવામાં આવ્યું. આલ્ફા ફિલ્મની ઘોષણા યશરાજ ફિલ્મ્સ દ્વારા 2024 માં કરવામાં આવી હતી ત્યાર પછી 2026 માં ફિલ્મનું પહેલું ટીઝર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું. આ ટીઝર રિલીઝ થયાને સાથે જ વાયરલ થઈ ગયું અને લોકોએ પણ તુરંત તેની ચોરી પકડી પાડી. બે વર્ષના ઇન્તેજાર પછી જે ટીઝર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું તે તેના કેટલાક સીન વિદેશી ફિલ્મોની કોપી છે. આવું સોશિયલ મીડિયા પર લોકો કહી રહ્યા છે.
સોશિયલ મીડિયા પર આલિયા ભટ્ટની ફિલ્મની ચર્ચા થઈ રહી છે. લોકોએ દાવો કર્યો છે કે આલ્ફા ફિલ્મના ટીઝરમાં જે સીન દેખાડવામાં આવ્યા છે તે વિદેશી ફિલ્મોમાંથી કોપી કરેલા છે. આ બંને ટીઝર વાયરલ થઈ ગયા છે. સોશિયલ મીડિયા પર એવી ચર્ચા પણ થઈ રહી છે કે ફક્ત ટીઝર જ નહીં પરંતુ આલિયા ભટ્ટ ની ફિલ્મ પણ વિદેશી ફિલ્મની કોપી હોઈ શકે છે.
આલ્ફા અને લા ફેમ નિકિતા ફિલ્મ
જે વિદેશી ફિલ્મની કમ્પેરીઝન આલ્ફા સાથે થઈ રહી છે તેનું નામ છે લા ફેમ નિકિતા. આ ફિલ્મ 36 વર્ષ જૂની ફિલ્મ છે. આલ્ફા ફિલ્મમાં આલિયાના પાત્રનું નામ સીતા છે જે એક જાસુસ તરીકે ટ્રેન થઈ હોય છે અને તે એકલી અનેક લોકોનો સામનો કરતી જોવા મળે છે. આલિયા ભટ્ટ ને તેના પિતાએ જ સ્પાઈ તરીકે ટ્રેન કરી હોય છે અને તેને ખાસ મિશન પર મોકલવામાં આવે છે. આલ્ફા ફિલ્મના ટીઝરમાં જે ઓપનિંગ સીન દેખાડવામાં આવ્યો છે તે હૂબવું લા ફેમ નિકિતા મુવીના સીન જેવો જ છે.. લા ફેમ નિકિતા મુવી 1990માં રિલીઝ થયેલી ફ્રેન્ચ થ્રિલર ફિલ્મ છે. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ ઉપર એક અકાઉન્ટ પરથી બંને ફિલ્મના સીનમાં કેટલી સમાનતા છે તે દેખાડતો એક વિડિયો પણ શેર કરવામાં આવ્યો છે જે વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
First scene aur wo bhi copy lol #Alpha pic.twitter.com/Cqa0yijK89
— Rajveer. (@RajveerRVSFan) June 10, 2026
આલ્ફા ફિલ્મના ટીઝરમાં દેખાડવામાં આવે છે કે બોબી દેઓલ તેની દીકરી છે તેની સ્ટુડન્ટ પણ છે તેનો 18મો જન્મ દિવસ ઉજવવા માટે સારી હોટલમાં લઈ જાય છે ત્યાર પછી તેને ગિફ્ટમાં તેને તેના કરિયરનું પહેલું મિશન શું છે તે જણાવે છે. આવો જ સીન લા ફેમ નિકિતા ફિલ્મમાં દેખાડવામાં આવે છે. જેમાં બોબ નામનું કેરેક્ટર નિકિતાને એક મોંઘા રેસ્ટોરન્ટમાં લઈ જાય છે. ત્યાર પછી બોબ નિકિતાને એક બોક્સ આપે છે જેની અંદર બંદૂક હોય છે અને નિકિતાને તે આદેશ કરે છે કે તેના ટાર્ગેટને ખતમ કરે.
મહત્વનું છે કે આલ્ફા ફિલ્મની કમ્પેરીઝન લા ફેમ નિકિતા સિવાય 2014 માં આવેલી વોર ડ્રામા ફિલ્મ અમેરિકન સ્નાઈપર વચ્ચે પણ સમાનતા હોવાની વાત યુઝર્સ કરી રહ્યા છે. આલ્ફા ફિલ્મના ટીઝરમાં બોબી દેઓલનું પાત્ર આલિયા ભટ્ટને એક ડાયલોગ કહે છે કે દુનિયામાં બે પ્રકારના લોકો હોય છે... આવો જ ડાયલોગ અમેરિકન સ્નાઈપર મુવીમાં આવે છે. જેની ક્લિપ પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે. આ રીતે આલિયા ભટ્ટની ફિલ્મ આલ્ફાનું ટીઝર હાલ સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાનો વિષય બન્યું છે. જણાવી દઈએ કે આલ્ફા ફિલ્મ 3 જુલાઈ 2026 ના રોજ થવાની છે.